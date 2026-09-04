Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu Brent giảm nhẹ xuống mức 95,07 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm nhẹ khi các nhà đầu tư cân nhắc sự không chắc chắn về các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran, điều có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 56 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 95,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 50 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 90,51 USD. Đây là lần giảm đầu tiên sau bốn phiên giao dịch đối với cả hai loại dầu.

Các cuộc tấn công mới nhất là cuộc đấu súng dữ dội giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 7, khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ bảy.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm nhẹ khi các nhà đầu tư cân nhắc sự không chắc chắn về các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran, điều có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent và WTI biến động mạnh, có lúc tăng tới 2 USD/thùng, có lúc giảm tới 1 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó. Mức giá cao nhất trong phiên của cả hai loại dầu đều cao nhất kể từ ngày 24/7.

Dữ liệu vận chuyển sơ bộ công bố hôm thứ Năm (3/9) cho thấy, có 6 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (2/9), giảm so với 11 tàu một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 ngày là khoảng 13 tàu.

Trong khi đó, Iran đã bổ sung thêm nhiều tàu vào danh sách các tàu mà nước này cho là không tuân thủ và sẽ bị phạt, tịch thu hoặc tạm giữ nếu cố gắng đi qua eo biển.

Trong khi đó, Iraq đã tăng xuất khẩu dầu mỏ lên khoảng 2,34 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 8/2026, so với khoảng 1,35 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7/2026. Xuất khẩu trong tháng 9/2026 cũng dự kiến ​​sẽ tăng do mức chiết khấu lớn và sự chấp thuận của Iran cho phép tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz đã khuyến khích người mua.

Trên thị trường rộng hơn, các nhà giao dịch gần đây đã tăng cường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất vào giữa tháng.

Các mặt hàng xăng đều tăng giá từ 15h chiều 3/9

Giá xăng dầu ngày 3/9 mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 3/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều tăng; mặt hàng dầu có 2 loại giảm so với kỳ điều hành ngày 27/8.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).