中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu ngày 21/5: Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ sau phát biểu của ông Trump

Thứ Năm, 05:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.N - Giá dầu giảm khoảng 1% vào thứ Tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng”.

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,52 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 109,76 USD/thùng. Trong khi đó, giá WTI giảm 1,36 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 102,79 USD/thùng.

gia xang dau ngay 21 5 gia dau tiep tuc giam nhe sau phat bieu cua ong trump hinh anh 1
Giá dầu tiếp tục giảm

"Giá dầu có khả năng vẫn tăng ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, vì nguồn cung có thể sẽ không trở lại mức trước chiến tranh ngay lập tức," nhà phân tích nghiên cứu Emril Jamil của LSEG cho biết.

Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm gần 1 USD vào thứ Ba sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, ông Trump đã nói rằng Hoa Kỳ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa và đã suýt ra lệnh tấn công trước khi hoãn lại.

Citi cho biết hôm thứ Ba rằng họ dự kiến ​​giá dầu Brent sẽ tăng lên 120 USD/thùng trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời cho rằng thị trường dầu mỏ đang đánh giá thấp rủi ro về sự gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Tương tự, các nhà phân tích của PVM cho biết lượng dự trữ dầu toàn cầu có thể xuống mức thấp nguy hiểm.

"Tuy nhiên, như đã quan sát gần đây, các nhà đầu tư trên thị trường tương đối thờ ơ (hoặc tự mãn) về những gì cuộc xung đột có thể mang lại", PVM cho hay.

Mức chênh lệch giữa hợp đồng dầu Brent giao tháng tới và hợp đồng giao trong sáu tháng - một chỉ báo về quan điểm của các nhà giao dịch về tình trạng khan hiếm nguồn cung hiện tại - là khoảng 21 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục trên 35 USD của tháng trước.

Hai siêu tàu chở dầu đã rời eo biển Hormuz vào thứ Tư, trong khi một tàu khác đang trên đường ra sau hơn hai tháng chờ đợi với 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông trên tàu. Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.

Để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung, các quốc gia đang dựa vào kho dự trữ thương mại và chiến lược.

Tại Mỹ, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô đã giảm tuần thứ năm liên tiếp vào tuần trước. Lượng dự trữ nhiên liệu cũng giảm.

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ do Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) báo cáo dự kiến ​​đã giảm khoảng 3,4 triệu thùng. Dữ liệu hàng tuần của EIA sẽ được công bố lúc 14:30 GMT.

Một dấu hiệu khác cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng gia tăng là Anh đã nới lỏng các lệnh trừng phạt để cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực được tinh chế ở nước ngoài từ dầu thô của Nga.

gia_dau2.jpg

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Ngọc Hòa/VOV.VN
Tag: giá xăng dầu thị trường xăng dầu chiến tranh Trung Đông nguồn cung dầu toàn cầu eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm
Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk
Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (19/5), nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực.

Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk

Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (19/5), nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn, gián đoạn nguồn cung xăng E10
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn, gián đoạn nguồn cung xăng E10

VOV.VN - Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm... để chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 theo đúng lộ trình quy định.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn, gián đoạn nguồn cung xăng E10

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn, gián đoạn nguồn cung xăng E10

VOV.VN - Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm... để chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 theo đúng lộ trình quy định.

Hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng sinh học E10
Hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng sinh học E10

VOV.VN - Lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều chuyên gia chỉ ra lợi ích về môi trường, an ninh năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng sinh học E10

Hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng sinh học E10

VOV.VN - Lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều chuyên gia chỉ ra lợi ích về môi trường, an ninh năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng
Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá