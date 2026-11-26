Giá xăng dầu hôm nay (26/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 50 đồng/lít, giá bán mới là 21.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 50 đồng/lít, giá bán là 19.050 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 180 đồng lít, giá bán mới là 18.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 26/11 cũng giảm 1.380 đồng/lít, giá bán mới là 24.960 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.560 đồng/lít, giá bán là 24.290 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.100 đồng/kg giá bán niêm yết 17.570 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu áp dụng từ 15h00 hôm nay (26/11) - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 1.400 đồng/lít; dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và kỳ điều hành ngày 26/11 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,362 USD/thùng, tương đương giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng, tương đương giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 12,092 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 51,832 USD/tấn, tương đương giảm 8,87%).