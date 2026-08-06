Hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 15h00 chiều nay 6/8

Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 hôm nay (6/8). Theo đó, giá xăng E10RON95 giảm 530 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 23.720 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III cũng giảm 530 đồng/lít, giá bán là 22.320 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, giá bán là 21.720 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 6/8 giảm 80 đồng/lít, giá bán mới là 27.540 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu cùng giảm từ 15h00 chiều 6/8/2026

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 30/7 và kỳ điều hành ngày 6/8 là 110,194 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,846 USD/thùng, tương đương giảm 6,65%); 113,918 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,362 USD/thùng, tương đương giảm 6,07%); 152,686 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,330 USD/thùng, tương đương giảm 3,98%); 540,144 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 21,370 USD/tấn, tương đương giảm 3,81%).