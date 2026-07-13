Một số cổ phiếu cần quan tâm 13/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với DGW, MWG, FRT, PNJ

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW

Kafi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Thế Giới Số (DGW) với giá mục tiêu 45.955 đồng mang lại Upside 16,64%.

Kafi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026 lần lượt đạt 32.165 tỷ đồng (+20,78% so với cùng kỳ năm trước) và 812 tỷ đồng (+46,41% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu nửa đầu năm 2026 đạt 16.150 tỷ đồng hoàn thành 51% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ mảng máy tính xách tay (+24,75% so với cùng kỳ năm trước) và thiết bị văn phòng (+31,28% so với cùng kỳ năm trước) nhờ xu hướng chuyển đổi số. Công ty thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu. Định giá P/E dự phóng hiện dao động quanh mức trung bình 5 năm.

So với báo cáo gần nhất, giá mục tiêu mới đã được chúng tôi tái điều chỉnh nhằm phản ánh đồng thời 2 yếu tố: tác động từ đợt chi trả cổ tức 1000 VND/CP bằng tiền mặt, việc hạ dự phóng doanh thu điện thoại thông minh cho giai đoạn 2026-2027, và mức chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) mới được cập nhật để bám sát các biến động của kinh tế vĩ mô.

Cơ hội đầu tư cho cổ phiếu MWG, FRT, PNJ và MSN

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), doanh thu của các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết lớn như MWG, FRT, PNJ và MSN tăng trưởng gấp gần 3 lần mức chung của toàn ngành trong nửa đầu năm 2026.

Các chuỗi bán lẻ hiện đại đang chiếm lĩnh thêm thị phần nhờ lợi thế quy mô và trải nghiệm khách hàng vượt trội. Mảng thiết bị điện tử (ICT&CE) bước vào chu kỳ thuận lợi nhờ nhu cầu nâng cấp máy tính và điện thoại tích hợp AI. PNJ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành trang sức với kết quả kinh doanh quý 1 đạt mức kỷ lục, dù nhu cầu vàng 24k dự báo sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm. Lĩnh vực bán lẻ dược phẩm cũng ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ của chuỗi Long Châu với mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị phần dài hạn. Mặc dù giá cổ phiếu đã có sự điều chỉnh, triển vọng của các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu vẫn rất vững chãi nhờ chiến lược tập trung hóa và mở rộng độ phủ.

Trong nửa cuối năm, KBSV kỳ vọng các cửa hàng bán lẻ ICT-CE tiếp tục hưởng lợi từ chu kỳ thay thế thiết bị & làn sóng AI và tiêu thụ điện máy lạnh cho chu kỳ nắng nóng El Nino. Ở mảng thực phẩm/tiện lợi (BHX, WCM), KBSV kỳ vọng doanh thu/cửa hàng cũ (SSSG) duy trì tăng trưởng 10–12%/năm với quy mô các chuỗi tăng từ 10%-20% yoy số lượng cửa hàng.

Ở mảng dược phẩm, Long Châu kỳ vọng tiếp tục mở rộng và tận dụng xu hướng hợp nhất của ngành, hướng tới mục tiêu 50% thị phần. Ở mảng trang sức, KBSV kỳ vọng doanh thu bán lẻ trang sức của PNJ sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 con số, từ 10%/năm, giúp bù đắp sự sụt giảm của mảng vàng 24k do không còn hưởng lợi từ nguồn tồn kho giá rẻ.

Định giá hợp lý cho triển vọng đầu tư: Hầu hết các cổ phiếu ngành bán lẻ hiện giao dịch mức định giá dự phóng cho 2026 dưới mức P/E và P/B trung bình 5 năm. KBSV cho rằng, mức định giá hiện tại phần nào chưa phản ánh các quan điểm lạc quan về xu hướng hợp nhất ngành và tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao trong nước. KBSV cho rằng, MWG, PNJ, MSN là những cơ hội đầu tư phù hợp với định giá hấp dẫn cho triển vọng dài hạn.

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