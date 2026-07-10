Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với CSV, VRE, CII, DXG

Khuyến nghị mua vị thế tỷ trọng nhỏ đối với cổ phiếu CSV

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX khuyến nghị mua vị thế tỷ trọng nhỏ đối với cổ phiếu của CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) với giá mục tiêu 31.000 đồng. Kết quả kinh doanh cải thiện tích cực trong hai quý gần nhất với doanh thu Quý 4/2025 đạt 644 tỷ đồng (+24,8% so với cùng kỳ năm trước) và Quý 1/2026 đạt 628,3 tỷ đồng (+30,2% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế Quý 1/2026 vẫn tăng trưởng âm quý thứ tư liên tiếp do giá vốn hàng bán tăng mạnh.

Giá cổ phiếu CSV đang ở vùng hỗ trợ rất mạnh quanh 21,5 – 22,5. Nếu giữ được vùng hỗ trợ này, có thể kỳ vọng giá CSV sẽ có nhịp tăng, trước mắt là ngắn và trung hạn với mục tiêu là 27.000 đồng hoặc 31.000 đồng. Nếu mất vùng hỗ trợ trên, giá CSV có thể còn lùi về 18. Chú ý, thanh khoản thị trường chung thấp cũng như tiềm ẩn rủi ro còn điều chỉnh giảm sẽ khiến giá CSV còn tích luỹ đi ngang hoặc giảm thêm một số phiên.

VIX khuyến nghị có thể mua cổ phiếu CSV vị thế tỷ trọng nhỏ (10% tổng vốn) ở vùng giá hiện tại, mục tiêu 27.000 đồng hoặc 31.000 đồng, dừng lỗ nếu giá giảm dưới 21.000 đồng.

Cơ hội đầu tư ngành bất động sản là VRE, CII và DXG

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường bất động sản trong quý I/2026 cho thấy tín hiệu hạ nhiệt rõ nét khi thanh khoản suy giảm, hàng tồn kho gia tăng và sức hấp thụ thị trường chững lại dưới tác động của mặt bằng lãi suất cao, thị trường phía Bắc và phía Nam sẽ phân hóa rõ rệt trong bối cảnh phía Bắc bước vào chu kì suy giảm và phía Nam sự hồi phục khó khăn hơn khi các yếu tố vĩ mô chưa thực sự khả quan.

Thị trường khu vực phía Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, thị trường đang xuất hiện những dấu hiệu bước vào giai đoạn điều chỉnh khi tỷ lệ hấp thụ suy giảm và sức mua chững lại.

Thị trường bất động sản phía Nam phục hồi sẽ chậm lại trong năm 2026 khi lãi suất duy trì ở mức cao, làm gia tăng chi phí vốn và hạn chế nhu cầu đầu tư.

MBS lựa chọn VRE, CII và DXG đối với cơ hội đầu tư ngành bất động sản trong giai đoạn 2026 – 2027 nhờ: Các doanh nghiệp hiện tại đang triển khai các dự án hạ tầng theo phương thức PPP, được thanh toán bằng đất nhằm triển khai dự án được hưởng lợi trong bối cảnh hạ tầng cải thiện; Tập trung vào phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, qua đó duy trì tỷ lệ hấp thụ ở mức cao. Kết quả kinh doanh dự kiến có thể tăng trưởng đột biến nhờ bàn giao dự án; Hưởng lợi từ xu hướng mở rộng các đại đô thị và phát triển hạ tầng, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Với các trung tâm thương mại như Global Gate, Green Paradise và dự án Prive.

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