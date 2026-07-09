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Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với NVL và POW

Thứ Năm, 05:00, 09/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 9/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bất động sản và Điện như NVL, POW đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NVL

Chứng khoán hôm nay (9/7) Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (NVL) với giá mục tiêu 13.750 đồng, upside 8,3%.

NVL đang tạo nền tích lũy sau giai đoạn giảm mạnh, đã hai lần kiểm tra thành công vùng hỗ trợ 12 với khối lượng lớn. Chỉ báo RSI và MACD hướng lên báo hiệu xu hướng hồi phục ngắn hạn tiếp diễn hướng tới đỉnh cũ 13.750 đồng. Định giá hiện tại EPS 1.505 đồng, P/E 8,34 lần và P/B 0,47 lần. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân tại vùng 12.550 – 12.750 đồng.

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Trên khung đồ thị ngày, cổ phiếu NVL đang trong quá trình tạo nền tích lũy sau một giai đoạn giảm mạnh trước đó. Cổ phiếu đã có hai lần kiểm tra thành công vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 12 với lực cầu bắt đáy và khối lượng giao dịch lớn lớn và đang có tín hiệu hồi phục trong hai phiên gần đây.

Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD trên khung đồ thị giờ và khung đồ thị ngày đều đang hướng lên nhưng chưa tiến vào vùng quá mua, cho tín hiệu tiếp tục xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Cổ phiếu được kỳ vọng hồi phục đến kháng cự là đỉnh cũ gần nhất tại 13.75. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý quản trị rủi ro khi giá cổ phiếu phá vỡ vùng hỗ trợ quanh đáy cũ gần nhất quanh mốc 12.000 đồng.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với giá mục tiêu 18.500 đồng/cổ phiếu, tương đương upside 25% so với giá đóng cửa ngày 6/7, dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền. BSC điều chỉnh tăng 8% giá mục tiêu so với báo cáo gần nhất do tăng 118% dự phóng lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số năm 2026.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số năm 2026 của ước đạt 58.729 tỷ đồng (tăng 57% so với năm ngoái) và 5.854 tỷ đồng (tăng 150%), tương ứng EPS 1.908 đồng/cổ phiếu, P/E forward 2026F = 7.7x và EV/EBITDA forward 2026 = 5.8x.

So với báo cáo gần nhất dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng được điều chỉnh tăng lần lượt 16% và 117%, chủ yếu nhờ: Bổ sung khoản đền bù tỷ giá đột biến 1,600 tỷ đồng từ EVN ước đạt 1.600 tỷ đồng (đóng góp 51% thay đổi dự phóng); Sản lượng điện thương phẩm được điều chỉnh tăng 7,4% (đạt 23.608 triệu kWh) nhờ nâng dự phóng sản lượng phát tại Vũng Áng 1 (tăng 25%) và Nhơn Trạch 1 (tăng 8%); và Giá bán điện bình quân ước tính tăng 5% nhờ cập nhật tăng giả định giá thị trường cạnh tranh CGM (tăng 33%).

BSC duy trì quan điểm tích cực đối với POW như báo cáo cập nhật gần nhất dựa trên hai điểm nhấn cốt lõi: Tăng trưởng dài hạn vững chắc từ chính sách vĩ mô: Phụ tải hệ thống duy trì ở mức cao kết hợp với cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển điện khí tạo dư địa định giá lớn cho cụm Nhơn Trạch 3 & 4; Động lực phục hồi ngắn hạn từ dòng tiền và thời tiết: Chu kỳ El Niño kéo dài thúc đẩy tối đa sản lượng huy động nhiệt điện và nâng giá CGM dự phóng lên 1.260 đồng/kWh. Đồng thời, dòng tiền được củng cố nhờ ghi nhận khoản đền bù tỷ giá đột biến 1.600 tỷ đồng từ EVN.

Rủi ro: Sản lượng thương phẩm và tỷ lệ Qc thực tế thấp hơn kỳ vọng; Gánh nặng chi phí tài chính và lãi vay tăng cao tại Nhơn Trạch 3&4; Rủi ro biến động giá nhiên liệu đầu vào (LNG, than) và thời tiết (La Nina) kém thuận lợi cho việc huy động tối đa công suất nhiệt điện).

Nhận định chứng khoán 9/7: Đà hồi phục tiếp diễn, chờ tín hiệu bứt phá qua vùng cản

Diệp Diệp/VOV.VN
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