Một số cổ phiếu cần quan tâm 8/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VEA và DBC

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VEA

Công ty Chứng khoán SSI nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA - sàn UPCOM) lên khả quan và tăng giá mục tiêu 12 tháng lên 38.000 đồng/cổ phiếu (từ 34.000 đồng/cổ phiếu). Những lo ngại về chính sách không có lợi cho xe xăng đã được giảm bớt. Doanh số xe máy Honda duy trì ổn định trong 5 tháng năm 2026, trong khi lợi suất cổ tức mang lại mức sinh lời đáng kể ngay cả khi cổ phiếu không được tái định giá ở mức P/E cao hơn.

Luận điểm đầu tư: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Các thay đổi chính sách không gây ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng tiêu thụ của Honda. Doanh số bán xe máy Honda trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 1,3% so với cùng kỳ, nhìn chung ổn định trong suốt giai đoạn chuyển tiếp chính sách.

Lộ trình chuyển đổi sang xe điện là câu chuyện dài hạn và phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ. Kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trong khu vực cho thấy việc thay thế xe xăng là quá trình kéo dài nhiều năm nếu không có các quy định bắt buộc từ phía cơ quan quản lý.

Sản lượng ổn định là yếu tố then chốt. SSI kỳ vọng nhu cầu đối với Honda/ Toyota/Ford sẽ vẫn ổn định qua giai đoạn tăng trưởng nóng của thị trường xe điện hiện nay, vốn đang được thúc đẩy bởi các chính sách giảm giá.

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu DBC

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị theo dõi đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) với giá mục tiêu 12 tháng ở mức 19.100 đồng/cổ phiếu (tăng 3% so với giá thị trường), dựa trên phương pháp P/E.

Dự phóng doanh thu năm 2026 duy trì tăng trưởng đạt khoảng 16.434 tỷ đồng (tăng 9,0% so với năm trước), trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.271 tỷ đồng (giảm 22,0%). Động lực tăng trưởng doanh thu đến từ sự mở rộng sản lượng của cả mảng chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi (TACN), dù lợi nhuận thu hẹp từ nền cao 2025 do giá heo hơi điều chỉnh và chi phí nguyên liệu đầu vào gia tăng.

Trong đó: Mảng chăn nuôi: DBC được kỳ vọng tiếp tục gia tăng doanh thu nhờ mở rộng quy mô đàn và sản lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch thị phần từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sang doanh nghiệp quy mô lớn sau dịch ASF và việc siết chặt các quy định của Luật Chăn nuôi tạo điều kiện để DBC tiếp tục mở rộng thị phần. Trong dài hạn, các dự án trang trại mới tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Trị và Thái Nguyên sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu hơn 80.000 con nái và khoảng 2 triệu lợn thương phẩm mỗi năm trước năm 2028.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với CTG và SCS VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 7/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Ngân hàng và Hàng không như CTG, SCS đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Mảng thức ăn chăn nuôi (TACN): Mặc dù ngành TACN đã bước vào giai đoạn bão hòa, DBC vẫn có dư địa tăng trưởng thông qua việc mở rộng thị phần và phục vụ nhu cầu nội bộ ngày càng lớn từ hệ thống chăn nuôi khép kín. Nhà máy TACN Nghi Xuân dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 sẽ nâng tổng công suất lên khoảng 1,7 triệu tấn/năm, tạo dư địa tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả khai thác trong các năm tới.

Tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị 3F+, nâng cao khả năng tự chủ nguyên liệu: Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn 2 dự kiến vận hành trong năm 2026 sẽ giúp tăng gấp ba công suất ép dầu, qua đó gia tăng nguồn cung nguyên liệu nội bộ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và cải thiện hiệu quả vận hành của toàn chuỗi 3F.

Yếu tố theo dõi: Rủi ro giá nguyên liệu TACN gia tăng: Giá ngô, lúa mì và khô đậu tương được dự báo phục hồi trong giai đoạn 2026–2027, trong khi giá heo hơi giảm nhẹ, có thể khiến DBC gặp khó khăn trong việc chuyển chi phí đầu vào sang giá bán và gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Rủi ro giá heo hơi và dịch ASF: Kết quả kinh doanh của DBC vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến giá heo hơi và dịch ASF. Nếu giá heo giảm sâu hoặc dịch bệnh kéo dài, doanh thu và lợi nhuận có thể thấp hơn dự báo.

► Nhận định chứng khoán 8/7: VN-Index tiếp đà hồi phục, thử thách vùng 1.860-1.870 điểm