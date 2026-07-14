Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HPG và ELC

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu HPG

Quý 1/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 52.900 tỷ đồng (+40,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 9.056 tỷ đồng (+170% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 15,8% (+1,4 điểm % so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ giá bán thép phục hồi khoảng 9% so với cuối năm 2025 trong khi tận dụng nguồn tồn kho giá thấp.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận: Kỳ vọng đà tăng trưởng lợi nhuận của HPG sẽ tiếp tục được duy trì nhờ Dung Quất 2 vận hành tối đa công suất, qua đó giúp sản lượng HRC tăng khoảng 60% so với năm 2025. Đồng thời, việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép HRC khổ rộng cùng nhu cầu tăng từ bất động sản và đầu tư công sẽ hỗ trợ đầu ra kênh nội địa và củng cố vị thế cạnh tranh của HPG.

Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định: Mặt bằng giá nguyên liệu được dự báo hạ nhiệt trong nửa cuối năm, trong khi giá thép được hỗ trợ bởi nhu cầu tích cực từ đầu tư công và thị trường bất động sản. Điều này tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định, thậm chí có dư địa cải thiện nếu giá nguyên liệu đầu vào giảm nhanh hơn tốc độ điều chỉnh của giá bán thép.

Định giá mức hấp dẫn: HPG hiện giao dịch quanh mức P/B 1,42x, thấp hơn trung bình 10 năm (1,8x), trong khi nền tảng tăng trưởng đang bước vào giai đoạn rõ nét hơn nhờ mở rộng công suất và giá thép hồi phục. Do đó, vùng giá hiện tại phù hợp cho chiến lược tích lũy và nắm giữ trung – dài hạn.

Khuyến nghị mua lần đầu cổ phiếu ELC

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua lần đầu cổ phiếu Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM (ELC – sàn HOSE) ELC với giá mục tiêu là 19.200 đồng, tương đương mức upside +19,6% và P/E 2026-27E đạt 15x.

Giá cổ phiếu ELC đang bị VN-Index bỏ lại rất xa, tuy nhiên, điều này đã che khuất câu chuyện nội tại vô cùng tích cực. ELC sẽ rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư nào quan tâm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang bị thị trường lãng quên.

Theo YSVN, ELC áp đảo thị trường hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại Việt Nam với 60–70% thị phần. YSVN tin rằng, năng lực vững chắc của ELC tại các thị trường ngách có rào cản gia nhập cao (camera AI và trung tâm dữ liệu tích hợp) sẽ mở đường cho việc thâm nhập sâu hơn vào các hệ thống quản lý quốc gia. ELC hiện nắm giữ 40% thị phần mảng thu phí không dừng (ETC), 80% thị phần mảng cân tải trọng tự động (WIM), và sở hữu công nghệ độc quyền về giám sát vi phạm giao thông (iTMON).

Dự phóng backlog giai đoạn 2026–2027E đạt mức cao kỷ lục. Sau khi giành được 3 trong số 12 dự án ITS thuộc Cao tốc Bắc – Nam Giai đoạn 2 trong năm 2025, chúng tôi kỳ vọng ELC sẽ tiếp tục trúng thầu 4 trong số 9 gói thầu còn lại, với tổng giá trị ước tính đạt 700 tỷ đồng. Ngoài ra, khoảng 400 tỷ đồng backlog chưa ghi nhận từ dự án Sân bay Long Thành dự kiến sẽ được hạch toán trong giai đoạn 2026–2027E. Được thúc đẩy bởi những động lực này, chúng tôi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của ELC sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng cao hơn về mặt cấu trúc trong giai đoạn này.

Định giá đang ở mức hấp dẫn so với lịch sử. ELC hiện đang giao dịch ở mức P/E TTM là 13,5x, thấp hơn khoảng 1 độ lệch chuẩn so với mức bình quân 3 năm. YSVN tin rằng, mức định giá này mở ra một vị thế mới hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. YSVN cho rằng, ELC xứng đáng được hưởng mức định giá cao hơn để phản ánh chính xác hơn vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Giá mục tiêu của YSVN tương đương P/E dự phóng khá thận trọng là 15,5x cho năm 2026E và 15,1x cho năm 2027E.

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