Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với CTG và SCS

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTG

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), tổng thu nhập hoạt động trong Quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank – CTG - HSX) đạt 25.101 tỷ đồng, +22,7% so với cùng kỳ trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi thuần tăng lần lượt 25,3% và 14,8% so với cùng kỳ. Mặc dù tăng trưởng tín dụng (TTTD) chỉ nhích nhẹ 1,8% so với đầu năm (12,5% so với cùng kỳ), thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4,5% so với đầu năm và 18,5% so với cùng kỳ) nhưng NIM bất ngờ hồi phục khả quan nhờ LSCV hưởng lợi từ sự gia tăng các khoản vay trung dài hạn giúp thu nhập lãi thuần tăng tích cực. Chi phí trích lập giảm 5,1% so với nền cao năm trước cùng với CIR cải thiện mạnh mẽ giúp lợi nhuận trước thuế (LNTT) tiếp đà tăng khả quan, đạt 11,139 tỷ đồng, +63,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 26% kế hoạch cả năm 2026.

MBS ước tính tăng trưởng lợi nhuận trong các quý còn lại năm 2026 sẽ giảm tốc so với cùng kỳ do nền cao của năm trước. Bên cạnh đó, NIM cũng sẽ chịu áp lực giảm do LSCV được kiểm soát không gia tăng so với Quý 1/2026. LNTT được dự báo tăng khoảng 15% so với cùng kỳ trong năm 2026, hoàn thành 110% kế hoạch cả năm.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTG với giá mục tiêu mới là 50.900 đồng/cổ phiếu. MBS điều chỉnh giảm P/B mục tiêu xuống 1.8x lần phản ánh những thách thức của toàn ngành trong môi trường lãi suất được neo cao do áp lực thanh khoản còn lớn. P/B mục tiêu này vẫn cao hơn ~20% và 15% so với toàn ngành và nhóm NH có quy mô lớn phản ánh vị thế vượt trội của CTG về cả KQKD và chất lượng tài sản.

Khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu SCS

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS – sàn HSX). Trong quý 1-FY26, doanh thu đạt 272 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 173 tỷ đồng, cùng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 21% kế hoạch năm. Dự phóng cả năm 2026, LNST đạt 811 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước).

Định giá P/E và P/B hiện tại lần lượt là 7,0 lần và 3,0 lần. Triển vọng tăng trưởng dài hạn phụ thuộc vào việc lựa chọn đơn vị khai thác tại Sân bay Long Thành với hai kịch bản giá mục tiêu là 53.600 đồng hoặc 118.200 đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu. SCS sở hữu nền tảng tài chính mạnh với tiền mặt chiếm 72% tổng tài sản.

Trong dài hạn, triển vọng tăng trưởng của SCS phụ thuộc vào kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tại Sân bay quốc tế Long Thành (LTIA). Hiện nay, lộ trình khai thác dự kiến là vào năm 2027 và kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tại LTIA chưa có chuyển biến mới. Do đó, VDSC duy trì hai kịch bản cho sự kiện này, đó là: Không được lựa chọn (kịch bản 1) và Được lựa chọn (kịch bản 2) vào LTIA. Sửdụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), giá mục tiêu cho hai kịch bản lần lượt là 53.600 đồng/cổ phiếu và 118.200 đồng/cổ phiếu.

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