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Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index thủng 1.810 điểm, áp lực bán còn kéo dài?

Thứ Ba, 06:15, 14/07/2026
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VOV.VN - Sau phiên giảm mạnh đầu tuần khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ 1.810 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy và chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Xu hướng tiêu cực đang chiếm ưu thế và khả năng sẽ còn tiếp diễn

Áp lực bán tháo xuất hiện từ đầu phiên sáng đầu tuần 13/7, đưa chỉ số chìm trong ngưỡng giá đỏ và đỉnh điểm là nhịp rơi bất ngờ 11 điểm vào lúc 14h15 khiến cho tâm lý giao dịch chung càng trở nên rối bời. Thế nhưng sau đó là nhịp phục hồi mạnh mẽ giúp nhiều cổ phiếu thu hẹp đáng kể đà giảm. Những cổ phiếu giữ được sắc xanh trong phiên chủ yếu đến từ nhóm Midcap nhưng phải kể tới những “ngôi sao” ngành Ngân hàng như: TCB, VPB, HDB, MBB đóng cửa hình thành cây nến “rút chân” mạnh mẽ hay thậm chí MSB cũng đã chứng minh cho danh hiệu “nhà băng” sở hữu sức mạnh giá mạnh nhất thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực phục hồi phân hóa rõ ràng xuất hiện trong cùng ngành khi SHB (-4,18%), CTG (-3,26%) chưa thể theo kịp những bước chạy của nhóm cổ phiếu khỏe và đành ngậm ngùi rời xa sự chú ý của dòng tiền. Độ mở bao trùm bởi sắc đỏ khi số mã giảm điểm (271 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (52 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (37,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 13/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.800,54 điểm, giảm 27,80 điểm (-1,52%).

nhan dinh chung khoan 14 7 vn-index thung 1.810 diem, ap luc ban con keo dai hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 13/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.800,54 điểm, giảm 27,80 điểm

Nhịp rơi của thị trường tạo điều kiện cho thanh khoản khớp lệnh bứt phá lên cao hơn (37,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 851 triệu cổ phiếu (43,38%), tương đương giá trị đạt 21.847 tỷ đồng (28,20%).

Phiên giao dịch khởi động tuần mới kém suôn sẻ của thị trường khi chỉ có 2/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa (0,32%) và Dầu khí (0,00%) là hai nhóm ngành được xướng tên. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-3,47%), Bất động sản Khu công nghiệp (-3,30%) và Thép (-2,33%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 13/7.

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Nhận định chứng khoán 13-17/7: Rủi ro điều chỉnh gia tăng, hạn chế bắt đáy

VOV.VN - Xu hướng hiện tại của VN-Index đang nghiêng về nhịp điều chỉnh và khả năng cao sẽ test lại mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.810 điểm trong tuần này 13-17/7. Mức độ rủi ro đang gia tăng cho vị thế mua mới nên nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, hạn chế bắt đáy, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ 1.810 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nối dài chuỗi ngày giảm điểm, VN-Index có phiên giảm điểm sâu với thanh khoản gia tăng trong ngày giao dịch đầu tuần 13/7. Kết phiên, VN-Index (-1,52%) xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.810 điểm với khối lượng khớp lệnh vượt (37,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm hoàn toàn áp đảo so với nhóm cổ phiếu tăng giá trong phiên (12,5 lần) cho thấy áp lực bán còn rất lớn. Điểm tích cực là VN-Index có nhịp hồi rút chân về cuối phiên, giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm, tuy nhiên, việc hồi phục này khá mong manh khi áp lực bán đã lan rộng ra toàn bộ thị trường và VN-Index đã xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.810 điểm.

“Xu hướng tiêu cực đang chiếm ưu thế và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới, nên mức độ rủi ro đang khá cao cho vị thế mua mới. Nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, ưu tiên việc quản trị rủi ro, hạn chế việc bắt đáy, đồng thời căn bán hạ thêm một phần tỷ trọng khi VN-Index có nhịp hồi lên mốc 1.820 điểm trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu tiêu cực khi đóng cửa tại 1.801 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo kỹ thuật RSI (36) và MFI (34), xác nhận phe bán đang chiếm ưu thế áp đảo trong ngắn hạn. Với động lực tăng giá suy giảm và dòng tiền vào thị trường thiếu quyết liệt, kịch bản kém khả quan cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh để kiểm định lại vùng hỗ trợ gần trong các phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng khi có nhịp hồi kỹ thuật và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những cổ phiếu có biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 14 7 vn-index thung 1.810 diem, ap luc ban con keo dai hinh anh 2
Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm xuống dưới đường trendline hỗ trợ ngắn hạn với thanh khoản tiếp tục tăng cho thấy áp lực bán đang mạnh. Chỉ báo động lượng tiếp tục giảm cho thấy động lượng giảm ngắn hạn vẫn còn mạnh nên chỉ số chung vẫn chịu áp lực với vùng 1.775 điểm tương ứng MA200 và đáy cũ sẽ được kiểm định lại.

“Xu hướng ngắn hạn được hạ xuống mức giảm. Nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng ở nhịp hồi phục và hạn chế mua mới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HPG và ELC

Diệp Diệp/VOV.VN
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