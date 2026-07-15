Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VSC và GEX

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VSC

Trong Quý 1/2026, CTCP Container Việt Nam (VSC - sàn HSX) ghi nhận doanh thu đạt 861 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ thúc đẩy bởi sản lượng khai thác tăng trưởng mạnh mẽ, cải thiện 24,9% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận lượng hàng mới từ đội tàu của HAH cũng như tiếp đón lượng hàng dư thừa dịch chuyển từ cảng Hải An sang cụm cảng của VSC. Ngoài ra, sự cải thiện về hiệu suất khai thác cũng như nâng giá dịch vụ hệ thống cảng đã giúp biên LNG cải thiện 5,2đ% so với cùng kỳ, đạt khoảng 38,5%.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ chi phí tài chính tăng mạnh 813,8% so với cùng kỳ, do VSC mở rộng hoạt động đầu tư cũng như tỷ trọng chi phí SG&A gia tăng do nạo vét luồng hàng hải và tăng chi phí môi giới để mở rộng tuyến dịch vụ mới, lợi nhuận (LN) ròng của VSC giảm mạnh 83,4% so với cùng kỳ, chỉ đạt khoảng 13 tỷ đồng trong Quý 1/2026. LN ròng 2026-2027 duy trì tăng trưởng nhờ cải thiện hiệu suất khai thác và mở rộng hệ sinh thái, gia tăng đóng góp từ hoạt động vận tải.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) ước tính doanh thu thuần của VSC sẽ tăng lên 3.807/4.736 tỷ đồng, tương ứng tăng 18,8%/24,4% so với cùng kỳ trong 2026-2027, thúc đẩy bởi tăng trưởng sản lượng container qua cụm cảng sông nhờ xu hướng “Trung Quốc +1” và tiếp đón lượng hàng dịch chuyển từ cảng Hải An và đội tàu của HAH. Ngoài ra, việc mở rộng hệ sinh thái kinh doanh qua HaiAn Green Shipping Line (HAGSL), thúc đẩy doanh thu vận tải tăng trưởng mạnh mẽ 136,3%/80% so với cùng kỳ. Nhờ tăng giá dịch vụ cảng biển và gia tăng đóng góp từ HAGSL với biên LNG hấp dẫn hơn, MBS đánh giá biên LNG của VSC sẽ được cải thiện 1đ%/2,7đ% so với cùng kỳ, qua đó giúp giảm bớt áp lực từ chi phí tài chính, đưa LN ròng VSC giai đoạn 2026- 2027 tiếp tục tăng 8,5%/26,2% so với cùng kỳ.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VSC với giá mục tiêu là 24.500 đồng/cổ phiếu. MBS đánh giá những khó khăn trong ngắn hạn của VSC như áp lực chi phí tài chính và chi phí SG&A tăng cao khiến LN ròng giảm mạnh đã được phản ánh vào nhịp điều chỉnh khoảng 53% từ vùng đỉnh gần nhất. MBS kỳ vọng từ Quý 2/2026, khi VSC hoàn thành nạo vét luồng hàng hải trong Quý 1/2026 sẽ giúp cải thiện hiệu suất khai thác và ghi nhận tăng trưởng sản lượng tích cực, kết hợp với ghi nhận doanh thu từ HAGSL, sẽ giúp LN ròng của VSC bắt đầu cải thiện và phục hồi mạnh mẽ. Do vậy, MBS đánh giá đây là thời điểm phù hợp để tích lũy cổ phiếu VSC.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEX

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) nâng giá mục tiêu (TP) của CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) thêm 9% và duy trì khuyến nghị mua.

Việc nâng định giá của VCSC chủ yếu do: định giá mảng thiết bị điện tăng 18% (dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) của GEE tăng 13% và P/E mục tiêu cao hơn); bổ sung dự án BĐS nhà ở Đồng Nai/sân bay Gia Bình, và tác động tích cực từ việc chuyển mốc định giá về giữa năm 2027. Những yếu tố này lấn át mức giảm 34% định giá BĐS nhà ở Hải Phòng (tỷ lệ sở hữu thấp hơn); mức giảm 40% định giá VCW (dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2026F và P/E mục tiêu thấp hơn), và nợ ròng công ty mẹ cao hơn 3.000 tỷ đồng.

VCSC điều chỉnh giảm 6% tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2026–30F của GEX, chủ yếu do chi phí Holdco cao hơn 5,8 lần (chủ yếu là chi phí lãi vay tài trợ cho BĐS nhà ở và Gia Bình), và tổng LNST sau lợi ích CĐTS của VCW giảm 35% (do chi phí khấu hao cao hơn từ Giai đoạn 2). Những yếu tố này lấn át tổng LNST sau lợi ích CĐTS của GEE tăng 20% (nhờ LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 2025F cao hơn 10% so với kỳ vọng và doanh thu 2026– 30F cao hơn), và tổng LNST sau lợi ích CĐTS của VGC tăng 9% (lợi nhuận gộp liên quan đến KCN cao hơn 11%).

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2026F đạt 1.500 tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước) khi LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (GEE/VGC/VCW mở rộng cốt lõi trong bối cảnh GEE cốt lõi đi ngang) phần nào lấn át dự báo không còn thu nhập bất thường (so với 789 tỷ đồng năm 2025).

Định giá của GEX hấp dẫn với PEG đạt 0,7 dựa trên CAGR EPS giai đoạn 2026–29F đạt 39% và P/E 2026F đạt 26,9 lần. VCSC cho rằng, mức P/E 2026F cao đến từ CAGR EPS giai đoạn 2026–29F vững chắc.

Yếu tố hỗ trợ: Bổ sung thêm quỹ đất thông qua các dự án BT. Rủi ro giảm giá: Lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

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