Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với F88 và HDB

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu F88

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/7, Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) nâng giá mục tiêu thêm 17% và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua dành cho Công ty CP Đầu tư F88 (F88), do tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027 và nâng dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2026-2030 thêm 18%, bù đắp cho các hệ số định giá thận trọng hơn của VCSC.

VCSC kỳ vọng F88 sẽ duy trì mức ROE hấp dẫn từ 29–39% trong giai đoạn 2026–2030, được hỗ trợ bởi dư địa tăng trưởng lớn từ phân khúc khách hàng đi vay chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính tại Việt Nam, cùng các lợi thế cấu trúc về quy mô chi nhánh, khả năng tiếp cận nguồn vốn, đa dạng hóa thu nhập từ phí và việc ứng dụng công nghệ.

Định giá hấp dẫn: Dựa trên các dự báo của VCSC, F88 đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 là 14,9 lần và P/B khoảng 4,9 lần, mặc dù ROE kỳ vọng đạt 39% và tăng trưởng doanh thu đạt 62% trong năm 2026.

Với giả định đợt chào bán công khai 10% cổ phần với giá 71.000 đồng/cổ phiếu diễn ra trong quý 3/2026, giá mục tiêu tương ứng của chúng tôi sẽ là 93.000 đồng/cổ phiếu. VCSC tin rằng, mức giá chào bán này mở ra một điểm mua chiết khấu hấp dẫn trước kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE của F88 (cũng được lên kế hoạch trong năm 2026).

Rủi ro: Rủi ro chu kỳ tín dụng; quy định và chính sách kém thuận lợi; rủi ro nguồn vốn và tái cấp vốn.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HDB

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB – sàn HOSE) đã breakout khỏi mô hình tam giác cân hình thành từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 7/2026, đi kèm thanh khoản cải thiện so với giai đoạn tích lũy trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu đang dần chiếm ưu thế, đồng thời xác nhận quá trình tích lũy kéo dài gần 6 tháng đã hoàn tất. Xét theo lý thuyết, đây là khoảng thời gian tích lũy tương đối lý tưởng, đủ để hấp thụ lượng cung và tạo nền giá vững chắc trước khi bước vào một xu hướng tăng mới.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với FRT và PVS VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 20/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bán lẻ và Dầu khí như FRT, PVS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Bên cạnh tín hiệu từ mô hình giá, hệ thống đường trung bình động (MA) cũng đang phát đi tín hiệu đồng thuận. Các đường MA ngắn và trung hạn dần hội tụ sau giai đoạn đi ngang, trong khi giá đã vượt lên trên toàn bộ hệ thống MA. Cấu trúc này phản ánh xu hướng tăng đang được thiết lập trở lại, đồng thời các đường MA có khả năng chuyển thành vùng hỗ trợ động nếu cổ phiếu duy trì trên vùng breakout.

Sự đồng thuận giữa mô hình và hệ thống đường trung bình động giúp củng cố triển vọng kỹ thuật của HDB trong thời gian tới. Theo phương pháp đo mục tiêu của mô hình, giá mục tiêu đạt 33.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng khoảng 21,5% so với giá đóng cửa ngày 16/7/2026 là 27.150 đồng/cổ phiếu. Động lực tăng sẽ được củng cố hơn nếu thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức trung bình trong các phiên xác nhận sau breakout.

Một số rủi ro có thể xảy ra cần lưu ý: Mặc dù vậy, rủi ro vẫn đến từ diễn biến của thị trường chung khi thanh khoản toàn thị trường vẫn đang ở vùng tương đối thấp và xu hướng chưa thực sự rõ ràng. Trong trường hợp VN-Index xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh hoặc dòng tiền suy yếu, HDB có thể đối mặt với các nhịp rung lắc hoặc kiểm định lại vùng breakout trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

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