Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với PHR và ACB

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHR

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Cao su Phước Hoà (PHR) với giá mục tiêu 76.000 đồng/cổ phiếu cùng cổ tức tiền mặt kỳ vọng 3.000 đồng (năm 2026F) tổng mức sinh lời 25,6% dựa trên giá đóng cửa ngày 14/7 là 62.900 đồng.

Định giá theo phương pháp SoTP (khu công nghiệp cao su thanh lý cây GPMB).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông công ty mẹ (LNST-CĐM) dự phóng 2026F đạt 2.067 tỷ đồng (+303% so với cùng kỳ năm trước) và 2.089 tỷ đồng năm 2027F (+1% so với cùng kỳ năm trước) nhờ tiền bồi thường từ VSIP III và Thaco đẩy ROE lên 44% và 35%. Doanh thu thuần 2026F giảm 10% còn 1.620 tỷ đồng. P/E 2026F đạt 3,4x P/B 1,3x. Cổ tức tiền mặt dự phóng tăng lên 5.000 đồng/cổ phiếu năm 2027F trước khi về mức nền 1.400 đồng/cổ phiếu giai đoạn 2028-2030F.

Rủi ro: Chiến sự ở Trung Đông ảnh hưởng đến giá bán cao su và nhu cầu tiêu thụ lốp xe. Tiến độ pháp lý KCN chậm hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến dòng tiền doanh nghiệp. Lượng tiền mặt thặng dư tích lũy lớn chưa giải phóng vào các dự án mới.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu ACB

Công ty Chứng khoán KAFI duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 29.500 đồng, upside đạt 29%.

Tăng trưởng tín dụng 2026 dự phóng đạt 17,2% hỗ trợ lợi nhuận trước thuế ước đạt 22.618 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong Quý 1/2026 ngân hàng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Định giá P/B dự phóng hiện tại ở mức 1,33x, thấp hơn trung bình 3 năm. Chiến lược C1425 kỳ vọng nâng ROE dài hạn lên mức 19-20% vào năm 2031 thông qua chuyển dịch sang khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI.

KAFI dự phóng tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 17,2% năm 2026, được hỗ trợ bởi nhu cầu vốn từ SME, hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn và FDI, cùng nền tảng thanh khoản và vốn tương đối an toàn. NIM ổn định quanh 2,95% nhờ chi phí vốn được kiểm soát và cơ cấu tài sản có khả năng tái định giá nhanh. Thu nhập ngoài lãi cải thiện 14% nhờ thanh toán, tài trợ thương mại và đóng góp từ ACBS. Chi phí tín dụng ước tính giảm còn 0,45% nhờ bộ đệm dự phòng đã được củng cố năm 2025, chất lượng tài sản ổn định. Nhờ tăng trưởng quy mô, thu nhập ngoài lãi, bình thường hóa dự phòng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) 2026F ước tính 22.618 tỷ đồng, +15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Rủi ro: NIM thấp hơn kỳ vọng do chi phí vốn tăng; nợ xấu gia tăng khiến chi phí tín dụng vượt dự phóng; Lợi ích từ chuyển dịch sang doanh nghiệp lớn/FDI chưa bù đắp mức giảm lợi suất; đóng góp từ ACBS, chiến lược C1425 thấp hơn kỳ vọng.

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