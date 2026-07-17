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Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với MWG và VNM

Thứ Sáu, 05:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bán lẻ như MWG, VNM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán KAFI cho rằng, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) vẫn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ hiện đại nhờ vị thế vượt trội về quy mô. Bách Hóa Xanh được dự báo dẫn đầu đà tăng trưởng trong thời gian tới. KAFI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 93.725 đồng, tiềm năng tăng giá 23,32% (so với giá đóng cửa ngày 13/7).

Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2026 đạt 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng nhờ biên lợi nhuận nới rộng tại hai chuỗi Thế giới Di động /Điện máy xanh và Bách Hóa Xanh. Chuỗi Bách Hóa Xanh đã đạt lợi nhuận 470 tỷ đồng trong Quý 1/2026 và dự kiến lãi 1.576 tỷ đồng cho cả năm 2026. Doanh thu mảng ICT&CE 2026 dự phóng đạt 117.278 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm trước. Công ty con DMX đã kết thúc đợt IPO vào 17/6 với hơn 166 triệu cổ phiếu được đăng ký và dự kiến niêm yết HOSE vào tháng 8/2026.

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Rủi ro: Lãi suất cho vay năm 2026 đang có xu hướng chững lại và neo ở mức khá cao trung bình 6% - 28%/năm đối với vay tín chấp; Giá chip dự kiến tăng tiếp khoảng 13%-16% trong Quý 3/2026.

MWG, VNM được kỳ vọng dẫn dắt nhóm cổ phiếu tiêu dùng năm 2026

Trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm, Công ty Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng thu nhập người tiêu dùng cải thiện nhờ Nghị quyết 110/2025 (tăng thu nhập sau thuế ~10%) và lực lượng Gen Z/Gen Y (~60% tiêu dùng) ưu tiên trải nghiệm, dinh dưỡng – lợi thế cho các DN có khả năng đổi mới sản phẩm tốt như VNM, MCH. Bán lẻ hiện đại thiết yếu (Bách Hóa Xanh, WinCommerce, Long Châu) tiếp đà mở rộng, tỷ lệ thâm nhập dự kiến đạt ~25% năm 2027. Ngược lại, phân khúc không thiết yếu còn chịu lực cản từ lãi suất và giá BĐS neo cao, riêng điện tử tiêu dùng là điểm sáng nhờ siết chặt thuế TMĐT và chống hàng giả, giúp các chuỗi lớn (MWG, FRT, DGW) giành lại thị phần.

MBS lựa chọn MWG, VNM cho chiến lược đầu tư 2026:

MWG: Định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng với PEG 26-27 dự báo 0.4x, nhờ mảng bán lẻ hiện đại (BHX) vận hành mô hình thành công, quy mô lớn giúp lợi nhuận bứt phá; câu chuyện IPO mảng MW (Thế giới di động & DMX cùng liên doanh Erablue) là yếu tố hỗ trợ thêm cho việc tái định giá.

VNM: Chuyển trạng thái tăng trưởng lợi nhuận ròng cùng thị phần sữa nội địa gia tăng là hai điều kiện lý tưởng để đầu tư năm 2026. Hiện định giá thấp hơn 24% so với P/E trung bình 5 năm, thấp hơn 19,4% so với P/E trung bình ngành, trong khi vẫn duy trì tỷ suất cổ tức/thị giá ~7,7%.

Nhận định chứng khoán 17/7: Chưa vội mua mới, chờ VN-Index vượt mốc 1.820 điểm

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Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Diệp Diệp/VOV.VN
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