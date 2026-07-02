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Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HPG và PLC

Thứ Năm, 05:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Vật liệu Xây dựng và Dầu khí như HPG, PLC đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị khả quan đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với giá mục tiêu 12 tháng ở mức 30.800 đồng/cổ phiếu (+32% so với giá thị trường), dựa trên phương pháp P/E.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, HPG có dư địa nâng định giá nếu sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và HRC tăng trưởng tích cực hơn kỳ vọng, và giá thép duy trì xu hướng tăng trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng với tốc độ chậm hơn, ASEANSC cho rằng sẽ là động lực cải thiện biên lợi nhuận của HPG và có thể thiết lập mặt bằng lợi nhuận mới.

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ASEANSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 của HPG đạt 210.550 tỷ đồng (tăng trưởng 34,9% so với năm trước) và 26.239 tỷ đồng (tăng trưởng 69,1%) chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ thép tăng trưởng hơn 20% và mặt bằng giá thép hồi phục tích cực hơn, đặc biệt là giá thép HRC sau khi áp thuế chống bán phá giá tạm thời thép khổ rộng từ Trung Quốc, bên cạnh đó là khoản lợi nhuận ghi nhận 1 lần tới từ việc chuyển nhượng cổ phần khu đô thị ở Phố Nối khoảng 3.800 tỷ đồng.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PLC

Theo Công ty Chứng khoán DSC, Quý I/2026, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC – sàn HNX) ghi nhận doanh thu đạt 1.885 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng (giảm 32%).

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Bước sang năm 2026, PLC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 107 tỷ đồng (tăng trưởng 56%) và chỉ tiêu cổ tức tối thiểu 8%. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi giữ nguyên dự phóng về kết quả kinh doanh 2026 của PLC với mức doanh thu là 8.801 tỷ đồng (tăng 13%) và lợi nhuận trước thuế là 85 tỷ đồng (tăng 24%).

DSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PLC và duy trì giá mục tiêu 25.340 đồng/cổ phiếu với mức định giá P/E mục tiêu là 23,1 lần cho năm tài chính 2026, thấp hơn mức bình quân 5 năm (~26,4), sau khi đã loại trừ những lần biến động mạnh do ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới.

► Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index duy trì đà tăng, cơ hội mở rộng tỷ trọng cổ phiếu

Diệp Diệp/VOV.VN
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