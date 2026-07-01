English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 1/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với POW, BCM, KBC và IDC

Thứ Tư, 05:00, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 1/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Điện và Bất động sản như POW, BCM, KBC, IDC đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với giá mục tiêu 17.300 đồng, upside 16,9%.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ giá trị DCF tăng và chuyển mô hình định giá sang giữa năm 2026.

mot so co phieu can quan tam 1 7 co hoi dau tu tiem nang voi pow, bcm, kbc va idc hinh anh 1

P/B hiện tại là 1,1x, thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành trong khu vực là 1,4x và khá hấp dẫn khi xét đến việc triển vọng mảng điện khí/LNG tương đối tích cực.

Dự phóng doanh thu 2026 đạt 59.639 tỷ đồng (+73,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 2.495 tỷ đồng (+2,8% so với cùng kỳ). Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 đạt 17,1x và 1,2x.

chung_khoan_hom_nay.jpg

Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index giữ mốc 1.850, kỳ vọng hướng lên vùng 1.900

VOV.VN - Dù VN-Index giảm gần 17 điểm do áp lực từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, song dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực sang nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán cho rằng, vùng 1.850 điểm tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc mua thăm dò ở những cổ phiếu có triển vọng.

Quý 1/2026 lợi nhuận ròng tăng mạnh 169,6% so với cùng kỳ đạt 1.200 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp mở rộng. Dự án Nhơn Trạch 3&4 kỳ vọng đóng góp 38% tổng doanh thu năm 2026. Tỷ suất cổ tức ròng kỳ hạn dự kiến cho năm 2026 đạt 1,0%. VNDIRECT dự báo lợi nhuận (LN) ròng 2026 tăng nhẹ 2,8% svck nhờ sản lượng điện tăng dù thủy điện hạ nhiệt từ nền cao 2025.

LN ròng 2027 kỳ vọng tiếp tục tăng 8,7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc biên LN cải thiện khi áp dụng nâng mức Qc cao hơn cho LNG.

BCM, KBC và IDC sẽ hưởng lợi lớn trong chu kỳ phát triển mới

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Nghị quyết 10-NQ/TW ban hành ngày 8/6/2026 xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI và FII) là động lực dẫn truyền năng lực trong nền kinh tế trên cơ sở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Điểm cốt lõi của Nghị quyết mới là sự chuyển đổi từ tư duy thu hút theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Sự thay đổi này thể hiện qua 4 khía cạnh là nâng tầm vai trò khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế, định vị không gian phát triển mới, thiết kế công cụ ưu đãi mới và thay đổi vị thế khu vực kinh tế sang chủ động kiến tạo và lan toả.

mot so co phieu can quan tam 1 7 co hoi dau tu tiem nang voi pow, bcm, kbc va idc hinh anh 2

Nghị quyết mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dòng vốn đầu tư thế hệ mới đang tìm kiếm điểm đến đáp ứng tiêu chuẩn ESG khắt khe hơn, đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi để nâng cao năng lực cạnh tranh với các quốc gia khác. Nghị quyết đánh dấu chu kỳ phát triển mới của ngành KCN, chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCN sinh thái, xanh, thông minh và công nghệ cao.

MBS đánh giá cao các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn chưa khai thác và sẵn sàng chuyển đổi sang KCN thế hệ mới như BCM, KBC và IDC, đây sẽ là các doanh nghiệp hưởng lợi lớn trong chu kỳ phát triển mới.

► Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index tiếp tục giằng co, hạn chế mua đuổi

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm
Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm

VOV.VN - VN-Index tăng 2,6% trong tuần qua và áp sát ngưỡng 1.900 điểm, song thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong tuần 29/6 - 3/7 và khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro.

Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm

Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm

VOV.VN - VN-Index tăng 2,6% trong tuần qua và áp sát ngưỡng 1.900 điểm, song thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong tuần 29/6 - 3/7 và khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro.

Nhận định chứng khoán 26/6: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi
Nhận định chứng khoán 26/6: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

VOV.VN - VN-Index giảm 0,8% trong phiên 25/6 dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup, dù vẫn giữ được mốc 1.863 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, song thị trường có thể tiếp tục giằng co trước khi kiểm định lại vùng kháng cự 1.900 điểm.

Nhận định chứng khoán 26/6: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

Nhận định chứng khoán 26/6: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

VOV.VN - VN-Index giảm 0,8% trong phiên 25/6 dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup, dù vẫn giữ được mốc 1.863 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, song thị trường có thể tiếp tục giằng co trước khi kiểm định lại vùng kháng cự 1.900 điểm.

Nhận định chứng khoán 25/6: VN-Index thử thách vùng kháng cự gần 1.885-1.905 điểm
Nhận định chứng khoán 25/6: VN-Index thử thách vùng kháng cự gần 1.885-1.905 điểm

VOV.VN - VN-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp và đang tiến gần vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm cùng sự phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy dòng tiền vẫn chưa lan tỏa rộng trên thị trường, khiến áp lực rung lắc có thể gia tăng.

Nhận định chứng khoán 25/6: VN-Index thử thách vùng kháng cự gần 1.885-1.905 điểm

Nhận định chứng khoán 25/6: VN-Index thử thách vùng kháng cự gần 1.885-1.905 điểm

VOV.VN - VN-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp và đang tiến gần vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm cùng sự phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy dòng tiền vẫn chưa lan tỏa rộng trên thị trường, khiến áp lực rung lắc có thể gia tăng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá