Một số cổ phiếu cần quan tâm 1/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với POW, BCM, KBC và IDC

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với giá mục tiêu 17.300 đồng, upside 16,9%.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ giá trị DCF tăng và chuyển mô hình định giá sang giữa năm 2026.

P/B hiện tại là 1,1x, thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành trong khu vực là 1,4x và khá hấp dẫn khi xét đến việc triển vọng mảng điện khí/LNG tương đối tích cực.

Dự phóng doanh thu 2026 đạt 59.639 tỷ đồng (+73,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 2.495 tỷ đồng (+2,8% so với cùng kỳ). Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 đạt 17,1x và 1,2x.

Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index giữ mốc 1.850, kỳ vọng hướng lên vùng 1.900 VOV.VN - Dù VN-Index giảm gần 17 điểm do áp lực từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, song dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực sang nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán cho rằng, vùng 1.850 điểm tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc mua thăm dò ở những cổ phiếu có triển vọng.

Quý 1/2026 lợi nhuận ròng tăng mạnh 169,6% so với cùng kỳ đạt 1.200 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp mở rộng. Dự án Nhơn Trạch 3&4 kỳ vọng đóng góp 38% tổng doanh thu năm 2026. Tỷ suất cổ tức ròng kỳ hạn dự kiến cho năm 2026 đạt 1,0%. VNDIRECT dự báo lợi nhuận (LN) ròng 2026 tăng nhẹ 2,8% svck nhờ sản lượng điện tăng dù thủy điện hạ nhiệt từ nền cao 2025.

LN ròng 2027 kỳ vọng tiếp tục tăng 8,7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc biên LN cải thiện khi áp dụng nâng mức Qc cao hơn cho LNG.

BCM, KBC và IDC sẽ hưởng lợi lớn trong chu kỳ phát triển mới

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Nghị quyết 10-NQ/TW ban hành ngày 8/6/2026 xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI và FII) là động lực dẫn truyền năng lực trong nền kinh tế trên cơ sở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Điểm cốt lõi của Nghị quyết mới là sự chuyển đổi từ tư duy thu hút theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Sự thay đổi này thể hiện qua 4 khía cạnh là nâng tầm vai trò khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế, định vị không gian phát triển mới, thiết kế công cụ ưu đãi mới và thay đổi vị thế khu vực kinh tế sang chủ động kiến tạo và lan toả.

Nghị quyết mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dòng vốn đầu tư thế hệ mới đang tìm kiếm điểm đến đáp ứng tiêu chuẩn ESG khắt khe hơn, đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi để nâng cao năng lực cạnh tranh với các quốc gia khác. Nghị quyết đánh dấu chu kỳ phát triển mới của ngành KCN, chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCN sinh thái, xanh, thông minh và công nghệ cao.

MBS đánh giá cao các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn chưa khai thác và sẵn sàng chuyển đổi sang KCN thế hệ mới như BCM, KBC và IDC, đây sẽ là các doanh nghiệp hưởng lợi lớn trong chu kỳ phát triển mới.

► Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index tiếp tục giằng co, hạn chế mua đuổi