Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VPB và MBB

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán Mirae Asset duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, điều chỉnh giá mục tiêu xuống 33.800 đồng với tiềm năng tăng giá 27,3%.

Năm 2026F, lợi nhuận trước thuế (LNTT) dự phóng đạt 37.262 tỷ đồng (+21,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 29.056 tỷ đồng (+21,1% so với cùng kỳ). Định giá P/E và P/B dự phóng lần lượt đạt 9,3x và 1,4x. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần đạt 74.051 tỷ đồng và sự hồi phục của thu nhập dịch vụ. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được dự báo ở mức 3,39%. Giá mục tiêu mới chưa bao gồm tác động từ thương vụ tiềm năng phát hành riêng lẻ.

VPB dự kiến duy trì tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung 2026, với tăng trưởng tín dụng (TTTD) ước +25%. Tăng trưởng cho vay kỳ vọng khởi sắc hơn từ nhóm KHCN, trong khi KHDN vẫn duy trì tích cực nhưng với tốc độ có phần nhẹ hơn. NIM dự phóng ổn định quanh 5,5% trong 2026 trước khi phục hồi nhẹ vào 2027, dù xu hướng dài hạn khả năng sẽ dần bình thường hóa về 5,1% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược cho vay thận trọng hơn, và đóng góp từ tài chính tiêu dùng suy giảm dần. LNTT 2026 dự phóng 37.300 tỷ đồng (+21,7% so với cùng kỳ), với động lực chính từ NII và NSI, trong khi NOI có thể suy yếu do tác động của nền cao từ lãi giao dịch tài sản tài chính và thu hồi nợ từ nợ xấu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BSC) duy trì khuyến nghị mua dành cho mã chứng khoán MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank) với giá mục tiêu 32.900 đồng upside +33%.

Ngân hàng giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng 35% trong năm 2026 với số liệu thực tế đạt khoảng 10% YTD tính đến tháng 5. Mặc dù NIM trong Quý 1/2026 chỉ đạt 3,7%, ngân hàng vẫn giữ mục tiêu NIM năm 2026 đạt quanh mức 4,2% - 4,4% (tăng 30-50 bps so với năm trước). BSC cho rằng, NIM năm 2026 của MBB vẫn khả thi ở mức 3,7 % - 4% nhờ thông tư 25/2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó quy định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được nâng từ 30% lên mức 40%. Yếu tố này ảnh hưởng tích cực đến MBB do tỷ lệ này của ngân hàng đã đạt khoảng 32,6% trong Quý 1/2026. BSC sẽ cần thêm thời gian để đánh giá thông tin trước khi thay đổi dự phóng 2026-2027.

Giá cổ phiếu hiện tại đang giao dịch ở mức P/B = 1.42x, cao hơn 6% so với trung bình 5 năm (1.34x) và P/B forward 2026 = 1.2x, đây là mức tương đối an toàn để nhà đầu tư xem xét nếu rủi ro thị trường dần giảm bớt.

Kế hoạch tăng vốn: Kế hoạch phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đã được thông qua từ các năm trước và tiếp tục trình lại trong năm nay, nhưng chưa chắc chắn về khả năng thực hiện thành công trong năm 2026.

► Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index giữ mốc 1.850, kỳ vọng hướng lên vùng 1.900