Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với BMP và VGI

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BMP

Công ty Chứng khoán SSI duy trì giá mục tiêu đối với cổ phiếu của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - sàn HOSE) là 168.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 13,8% (P/E dự phóng 2026 là 8,95x hay E/P là 11,2%), cùng khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BMP.

SSI tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với BMP chủ yếu nhờ triển vọng tăng giá bán bình quân và chi phí đầu vào giảm, giúp duy trì và mở rộng biên lợi nhuận trong thời gian tới.

Luận điểm đầu tư: Việc tăng giá bán góp phần củng cố biên lợi nhuận: BMP đã tăng giá bán các sản phẩm PVC trung bình khoảng 15% kể từ đầu tháng 4/2026 do chi phí đầu vào tăng mạnh (hạt nhựa PVC – sản phẩm hạ nguồn của dầu thô). Khi căng thẳng tại Trung Đông dần ổn định và chi phí đầu vào giảm về vùng trước xung đột, SSI kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của BMP sẽ cải thiện, tương tự giai đoạn sau COVID.

Điều kiện thời tiết thuận lợi hơn hỗ trợ hoạt động xây dựng, gián tiếp giúp duy trì sản lượng tiêu thụ của BMP.

Việc mở rộng kho nguyên vật liệu gần đây giúp kéo dài thời gian dự trữ đầu vào lên hơn 2 tháng, tạo điều kiện giúp BMP giảm thiểu tác động của giai đoạn chi phí cao, nhờ tận dụng các hợp đồng cung ứng ký trước tháng 3.

Chính sách cổ tức cao và ổn định: BMP có tỷ lệ chi trả cổ tức ổn định lên tới 99%, tương ứng lợi suất cổ tức hơn 10%.

Yếu tố hỗ trợ: Chi phí nhựa PVC đầu vào đang điều chỉnh từ mức đỉnh; Các nỗ lực mở rộng thị trường giúp cải thiện triển vọng tăng trưởng sản lượng trong dài hạn; Chiến lược quản trị ưu tiên biên lợi nhuận cùng với mức cổ tức cao góp phần ổn định lợi nhuận cho cổ đông.

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu VGI

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu của Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel (VGI – sàn UPCoM) với giá mục tiêu 99.300 đồng, upside 17,4% bao gồm lợi suất cổ tức.

Năm 2026, dự phóng doanh thu thuần của VGI đạt 52.304 tỷ đồng (+18,4%) và lợi nhuận sau thuế sau công ty mẹ (LNST-CTM) đạt 10.475 tỷ đồng (+12,3%). Định giá P/E và P/B dự phóng lần lượt là 25,4x và 6,4x. VGI dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt mức 2.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026. Tăng trưởng được hỗ trợ nhờ thị phần cải thiện tại Châu Phi và Haiti với ARPU duy trì ở mức cao hơn so với khu vực Đông Nam Á.

Pha tăng trưởng tốt và bền vững vẫn đang được củng cố. Với 7/9 thị trường đã hoàn vốn, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh hoạt động mở rộng & khai thác dịch vụ. KQKD Quý 1/2026 nhìn chung khá phù hợp với kỳ vọng. Do đó, VDSC không thay đổi nhiều về ước tính so với lần dự phóng lần nhất. Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 5 năm (DCF), giá mục tiêu 12 tháng tới của cổ phiếu VGI là 99.300 đồng/cổ phiếu. Kết hợp với cổ tức tiền mặt kỳ vọng 1 năm tới là 3.300 đồng/cổ phiếu, VDSC đưa ra khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu VGI (tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 17,4%; gồm tỷ suất cổ tức 3,8%), so với giá đóng cửa tại ngày 24/6.

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