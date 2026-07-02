Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index duy trì đà tăng, cơ hội mở rộng tỷ trọng cổ phiếu

Nhà đầu tư có thể tiếp tục mở thêm vị thế mua mới

Phiên giao dịch ngày 1/7 mang tới nhiều tín hiệu tích cực của VN-Index khi đối trọng với đà giảm của bộ đôi họ VIC và VHM là sức bật tới từ phần còn lại của thị trường. Đáng chú ý trong phiên này phải kể đến những ngành mang tính đại diện cho thị trường chung như Ngân hàng (OCB, HDB, TCB, VPB…) và Chứng khoán (HCM, VCI, SSI…) với biên độ tăng điểm quanh ngưỡng 2 – 4%. Đồng hành cùng nhóm cổ phiếu Tài chính, nhóm Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ thông tin cũng đóng góp những cái tên sở hữu sức bật lên tới 4 – 5% trong phiên như BSR, MCH và FPT.

Ở chiều ngược lại, đà giảm của VIC và VHM đánh mất tới (-7,42 điểm) cho VN-Index nhưng cũng chỉ đủ để thu hẹp biên độ tăng điểm của chỉ số trong ngày hôm nay. Độ mở ghi nhận yếu tố lấn lướt của sắc xanh khi số mã tăng điểm (195 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (121 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-2,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 1/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.867,21 điểm, tăng 7,20 điểm (0,39%).

Chốt phiên giao dịch ngày 1/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.867,21 điểm, tăng 7,20 điểm

Thanh khoản thị trường chưa phát đi tín hiệu bứt phá khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn (-2,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 617 triệu cổ phiếu (-11,98%), tương đương giá trị đạt 17.232 tỷ đồng (-11,86%).

Phiên tăng điểm tích cực của VN-Index đi kèm độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng ( 2.16%), Công nghệ viễn thông (1,93%) và Chứng khoán (1,81%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-1,40%), Bảo hiểm (-0,62%) và Điện (-0,32%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 1/7.

Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index tiếp tục giằng co, hạn chế mua đuổi VOV.VN - VN-Index khép lại phiên 30/6 trong sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, song dòng tiền vẫn phân hóa và chưa đủ mạnh để tạo động lực bứt phá. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên tái cơ cấu danh mục ở các nhịp rung lắc.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) điều chỉnh trong phiên 1/7, nhưng VN-Index đóng cửa vẫn duy trì được sắc xanh. Biên độ tăng điểm cải thiện hơn so với hôm qua, nhưng thanh khoản lại sụt giảm nhẹ, khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ (-2,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Điều đáng chú ý là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá tiếp tục chiếm ưu thế hơn so với nhóm cổ phiếu giảm giá (3,8 lần), và đây là phiên thứ 3 liên tiếp.

“Dù thanh khoản chưa bùng nổ mạnh trở lại, nhưng tín hiệu của dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu tăng giá đang có tín hiệu tích cực dần qua các phiên cho thấy xu hướng tích cực cho thị trường chung đang dần quay lại. Nhà đầu tư có thể tiếp tục mở thêm vị thế mua mới, tăng dần tỷ trọng cổ phiếu ở các mã đã có lợi nhuận sau vị thế mua thăm dò trước đó”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục tích cực khi đóng cửa tại 1.869 điểm, xác lập vị thế nằm trên đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế, tuy nhiên xu hướng tăng vẫn chưa thực sự đồng thuận do động lượng giá chưa bứt phá mạnh mẽ.

Với chỉ báo RSI ở mức 57 và MFI trung tính tại 48, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 2/7 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.860–1.870 và kháng cự 1.880–1.890, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có diễn biến hồi phục trong phiên 1/7 với thanh khoản không có nhiều thay đổi so với phiên liền trước và ở dưới trung bình 20 phiên. Diễn biến hồi phục là đáng ghi nhận nhưng các chỉ báo động lượng đang có sự lưỡng lự và suy yếu. Chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm đang là kháng cự gần nhất cho giá.

“Mặc dù chỉ số có thể tiếp tục hồi phục nhưng nhà đầu tư cần lưu ý vùng cản 1.885-1.890 vẫn đang là vùng cản quan trọng. Nhà đầutư nên giữ tỷ trọng hiện tại và chú ý tới xu hướng từng nhóm ngành trong đó Ngân hàng, Vingroup hay các nhóm cổ phiếu giảm sâu gần đây như nhóm Thực phầm Đồ uống”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

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