Nhận định chứng khoán 30/7: Đà hồi kỹ thuật tiếp diễn, thận trọng trước vùng 1.725

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới

VN-Index có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp với chỉ số nối dài biên độ tăng điểm. Mặc dù phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng ghi nhận sự áp đảo, tuy nhiên, phần lớn số điểm cải thiện trong phiên hôm nay đến từ bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM) với biên độ tăng lần lượt là 2,62% và 6,14%. Nhóm Chứng khoán, Bán lẻ và Thép cũng “góp một tay” vào sức bật của chỉ số chung với những cái tên nổi bật như VCI (5,58%), MWG (3,58%) và HPG (3,10%).

Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng đành ngậm ngùi chịu trận khi sắc đỏ xuất hiện rải rác với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng (0,5 – 1%). VN-Index sắp chạm trở lại đường giá MA20 và nhiều khả năng một nền giá mới sẽ được thiết lập quanh vùng giá 1.700 điểm. Số mã tăng điểm (165 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (139 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.704,68 điểm, tăng 24,06 điểm (1,43%).

Chốt phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.704,68 điểm, tăng 24,06 điểm

Thị trường chậm lại nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 561 triệu cổ phiếu (-30,47%), tương đương giá trị đạt 14.414 tỷ đồng (-25,08%).

Sắc xanh áp đảo trong phiên 29/7 khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (3,67%), Bán lẻ (3,00%) và Thép (2,98%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Đường (-0,18%), Dệt may (-0,05%), Thủy sản (-0,05%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 29/7.

Nhận định chứng khoán 29/7: Bắt đáy xuất hiện, VN-Index có vượt 1.700 điểm? VOV.VN - Sau nhịp bán tháo đầu phiên, VN-Index bất ngờ hồi phục mạnh nhờ dòng tiền bắt đáy, đóng cửa tăng 0,7%. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ và nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, chờ thị trường xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bật tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Biên độ tăng của thị trường chung được đóng góp lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM chiếm tới 16,07 điểm). Trong khi đó, thanh khoản trong phiên 29/7 lại sụt giảm so với phiên liền trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-21,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa ở mức cao nhất và VN-Index lấy lại được mốc tâm lý 1.700 điểm, song bức tranh tăng giá không lan tỏa ra nhiều nhóm ngành và thanh khoản lại sụt giảm cho thấy phiên tăng này thiếu tín hiệu xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Thay vào đó, VN-Index có tín hiệu nhịp hồi phục kỹ thuật sau 4 tuần giảm điểm trước đó. Nhịp hồi này có thể kéo VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.760 điểm, rồi khả năng cao sẽ quay lại nhịp chỉnh.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới, đồng thời căn nhịp hồi tại ngưỡng kháng cự để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên thử thách vùng cản 1.725 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi nỗ lực hồi phục trong phiên hôm nay chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm chủ đạo, thể hiện qua việc chỉ số đóng cửa tại 1.705 điểm, vẫn nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI suy yếu. Mặc dù cây nến xanh thân dài với giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày cho thấy bên mua đang tạm thời chiếm ưu thế và kỳ vọng kiểm định lại vùng kháng cự 1.720–1.730, nhưng trạng thái quá bán tại MFI (18) cùng áp lực từ xu hướng giảm hiện hữu khiến rủi ro điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.700–1.710 vẫn là kịch bản cần lưu tâm.

“Trong bối cảnh thị trường dự kiến giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 30/7 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên thử thách vùng cản 1.725 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, trong những phiên tới, VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên thử thách vùng cản 1.725 điểm (tương ứng đường Tenkan) trước khi chuyển sang trạng thái dao động tích lũy trong biên độ 1.690 - 1.720 điểm. Các nhịp rung lắc kiểm định lại lực cầu trong biên độ 1.690 - 1.720 điểm ở những phiên tới có thể được tận dụng để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên các mã đã tạo nền tích lũy vững chắc hoặc thu hút được dòng tiền tốt. Tuy nhiên, hoạt động mua đuổi giá xanh trong các nhịp hưng phấn kéo sát về vùng kháng cự 1.725 điểm nên được hạn chế.

“Nhà đầu tư vẫn nên quản trị rủi ro chặt chẽ và chưa vội sử dụng đòn bẩy (margin) cho đến khi xu hướng tăng ngắn hạn được xác nhận hoàn toàn bởi sự bùng nổ của thanh khoản”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

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