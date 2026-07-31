Nhận định chứng khoán 31/7: Đà hồi phục được củng cố, có nên mua đuổi?

Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận rõ ràng

VN-Index ghi nhận phiên bùng nổ đầy ấn tượng khi duy trì đà tăng xuyên suốt thời gian giao dịch và đóng cửa tại mức 1.744,66 điểm, tương ứng mức tăng 39,98 điểm, qua đó xác nhận lực cầu chiếm ưu thế tuyệt đối khi chỉ số chốt phiên ở vùng giá cao nhất ngày.

Sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ trên diện rộng với 277 mã tăng trên HOSE, đặc biệt là sự đồng thuận của nhóm VN30 khi có tới 28/30 cổ phiếu tăng giá, đóng vai trò trụ cột dẫn dắt đà hồi phục. Dòng tiền cải thiện rõ nét với thanh khoản tăng vọt, kết hợp cùng động thái mua ròng 564 tỷ đồng từ khối ngoại tập trung vào các mã vốn hóa lớn như VIC, VNM và MSN đã củng cố niềm tin cho thị trường.

Sự khởi sắc đồng loạt của các nhóm ngành có tính thị trường cao như: Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng và Cảng biển đã tạo nên động lực tăng trưởng bền vững, lấn át hoàn toàn áp lực điều chỉnh từ một số ít cổ phiếu ngược dòng, đưa tâm lý nhà đầu tư trở lại trạng thái hưng phấn sau giai đoạn tích lũy.

Nhận định chứng khoán 30/7: Đà hồi kỹ thuật tiếp diễn, thận trọng trước vùng 1.725 VOV.VN - VN-Index nối dài đà hồi phục và lấy lại mốc 1.700 điểm, song thanh khoản suy giảm cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trước vùng kháng cự 1.720–1.725 điểm, hạn chế mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bật tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Điểm đáng chú ý trong phiên 30/7 là biên độ tăng điểm khá cao và có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, chứ không còn sự tập trung chủ yếu ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như 2 phiên trước. Bên cạnh đó thanh khoản phiên này bùng nổ mạnh, cao nhất trong 3 phiên tăng điểm và có khối lượng khớp lệnh vượt (16,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cũng hoàn toàn áp đảo so với nhóm cổ phiếu giảm (26,4 lần) cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã có tín hiệu lạc quan trở lại.

“Phiên tăng 30/7 có nhiều tín hiệu rất tích cực cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại, tuy nhiên, tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận rõ ràng. VN-Index cần vượt qua ngưỡng kháng cự 1.760 – 1.780 điểm với thanh khoản cao để xác nhận. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc mua mới trong các phiên tăng tiếp theo, đồng thời căn bán hạ một phần tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự trên”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể hướng tới khu vực 1.755-1.764 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục tích cực khi đóng cửa tại 1.745 điểm với nến xanh thân dài, cho thấy ưu thế tạm thời thuộc về bên mua dù động lượng giá và dòng tiền (MFI 26) vẫn chưa thực sự đồng thuận để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Với việc chỉ số đang kẹt giữa MA10 và MA20 cùng chỉ báo RSI ở mức 46, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 31/7 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

Trong bối cảnh này, chiến lược tối ưu là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch ngắn hạn theo vùng hỗ trợ 1.740–1.750 và kháng cự 1.760–1.770, đặc biệt ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

VN-Index có thể hướng tới khu vực 1.755-1.764 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn vẫn là cơ hội để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index hồi phục phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản cải thiện phản ánh dòng tiền tham gia tích cực hơn. Đồ thị giá đang biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đồ thị giá đã vượt lên trên 1.735 điểm và xác lập xu hướng hồi phục ngắn hạn rõ ràng hơn. Chỉ số có thể hướng tới khu vực 1.755-1.764 điểm. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ số đang biến động khá nhanh và nhịp hồi phục hiện tại vẫn là nhịp hồi phục mang tính chất kỹ thuật.

“Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi phục để tiếp tục cơ cấu danh mục. Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua mới nhưng chỉ tỷ trọng nhỏ với mục tiêu lướt sóng T+”, chuyên gia của YSVN nhận định.