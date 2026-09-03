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Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/9: Cơ hội tiềm năng với HAH và NCT

Thứ Năm, 05:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 3/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HAH và NCT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HAH

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) với giá mục tiêu là 56.800 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá 18%.

SHS dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của HAH đạt 5.559 tỷ đồng, tăng 9,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.580 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ nhờ mở rộng quy mô đội tàu. Chỉ số ROE năm 2026 đạt 24,95% và ROA đạt 14,04%. HAH có kế hoạch phát hành ESOP 3,5 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026 và kế hoạch chào bán tối đa 18,8 triệu trái phiếu kèm chứng quyền huy động 1.883 tỷ đồng để tái cơ cấu vốn vay.

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SHS sử dụng FCFF và EV/EBITDA để định giá HAH, kết hợp triển vọng tăng trưởng đội tàu, dòng tiền và vị thế cạnh tranh. Giá mục tiêu 12 tháng đạt 56.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside +18% so với thị giá hiện tại. Trên cơ sở đó, SHS đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HAH.

Rủi ro cần theo dõi: Dư cung tàu container giai đoạn 2026–2029 có thể gây áp lực lên giá cước và giá thuê tàu; Chương trình đầu tư 360 triệu USD làm gia tăng nhu cầu vốn, đòn bẩy và rủi ro lãi suất/tỷ giá; Biến động nhiên liệu; Chính sách thương mại, cạnh tranh nội Á; Pha loãng từ chứng quyền/ESOP và Rủi ro quy hoạch liên quan Dự án Cầu Ngô Quyền cũng cần được theo dõi.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NCT

Công ty chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu của Công ty CP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài (NCT) với giá mục tiêu 123.456 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá là 49%.

Trong quý 2 năm 2026, NCT ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với doanh thu đạt 319 tỷ đồng, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ nhờ sản lượng hàng hóa qua Nội Bài phục hồi và thu nhập từ cổ tức của công ty ALS. Sau 6 tháng, NCT hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. NHSV dự báo cả năm 2026 doanh thu đạt 1.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 17%.

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Rủi ro đầu tư: Sân bay Gia Bình đi vào hoạt động trong thời gian tới có thể làm sản lượng khai thác hàng hóa hàng không của NCT suy giảm mạnh. Tuy nhiên, theo NHSV thì áp lực cạnh tranh sẽ khó diễn ra trong ít nhất 3 năm tới khi sân bay Gia Bình mới đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và thời gian sân dựng một sân bay quốc tế thường mất tối thiểu 5 năm trước khi đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, bất ổn chính trị liên tục leo thang thời gian qua có thể làm dòng vốn FDI suy giảm và kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm.

Nhận định chứng khoán 3/9: VN-Index tiếp tục quán tính tăng, hướng tới mốc 1.850

Diệp Diệp/VOV.VN
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