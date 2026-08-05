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Nhận định chứng khoán 5/8: VN-Index kiểm chứng vùng 1.780-1.790 điểm

Thứ Tư, 06:15, 05/08/2026
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VOV.VN - VN-Index tăng 14,39 điểm trong phiên 4/8, vượt mốc 1.770 điểm khi dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa rộng hơn. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và vùng kháng cự 1.780-1.790 điểm vẫn là phép thử quan trọng đối với xu hướng tăng.

Xu hướng tăng điểm đang dần quay lại

Khởi động phiên sáng 4/8 có đôi phần khó khăn, nhưng càng giao dịch về sau VN-Index càng cho thấy nỗ lực bứt phá về điểm số. Mặc dù phần lớn đà tăng phụ thuộc vào sự đóng góp của bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM), tuy nhiên, dòng tiền có tín hiệu luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong đó một số cái tên nổi bật đóng cửa ở mức tăng trần phải kể đến như: GEL, TAL (Hạ tầng, Bất động sản), DGW (Bán lẻ), DPG (Xây dựng).

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành với biên độ giảm quanh ngưỡng (1-2%) như VCB, TCB, HPG, VNM và gây cản trở tương đối tới đà phục hồi của VN-Index. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (175 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (140 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 4/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.777,23 điểm, tăng 14,39 điểm (0,82%).

nhan dinh chung khoan 5 8 vn-index kiem chung vung 1.780-1.790 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 4/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.777,23 điểm, tăng 14,39 điểm

Mặc dù thị trường phục hồi, tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh không có yếu tố hậu thuẫn đà tăng khi thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 688 triệu cổ phiếu (-10,81%), tương đương giá trị đạt 18.181 tỷ đồng (-5,78%).

VN-Index có phiên tăng điểm với sắc xanh chiếm thế thượng phong khi có 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (2,54%), Cảng biển (1,36%), Ngân hàng (0,98%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thép (-1,71), Dầu khí (-1,69) và Công nghệ viễn thông (-0,75%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 4/8.

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Nhận định chứng khoán 4/8: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index hướng lên vùng 1.780 điểm

VOV.VN - VN-Index bật tăng hơn 27 điểm trong phiên đầu tuần, lấy lại mốc 1.760 điểm với dòng tiền lan tỏa trên diện rộng và thanh khoản cải thiện. Dù nhiều công ty chứng khoán đánh giá xu hướng tăng đang dần quay trở lại, nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự 1.780-1.790.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bật tăng trở lại trong ngày giao dịch thứ 2 của tuần. Áp lực bán của phiên giảm điểm cuối tuần trước đột ngột mất hút, nhường chỗ cho lực cầu dồn dập chảy vào thị trường. VN-Index kết phiên chinh phục ngưỡng kháng cự 1.760 điểm đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên giảm trước đó và vượt (9,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú nhất là đà tăng của VN-Index trong phiên 4/8 có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mà không còn bị chi phối ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như trước. Điều này thể hiện sự tích cực của dòng tiền và là tín hiệu tốt cho sự đảo chiều xu hướng. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng gấp 5,5 lần so với nhóm cổ phiếu giảm giá và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành là một tín hiệu mạnh cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã có phần lạc quan hơn và là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng điểm đang dần quay lại.

“Với tín hiệu tích cực của phiên 4/8, nhà đầu tư có thể bắt đầu quay trở lại vị thế mua ròng mới. Tuy vậy, cần hạn chế vị thế mua đuổi, đặc biệt khi VN-Index có nhịp tăng mạnh lên ngưỡng 1.780 -1.790 điểm trong phiên hôm nay 5/8, thay vào đó ưu tiên mở vị thế mua ròng mới khi thị trường chung có nhịp rung lắc”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng lại vùng kháng cự mạnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục tích cực khi đóng cửa tại 1.777 điểm, duy trì trên các đường MA10 và MA20 cùng lực cầu chiếm ưu thế trong phiên, tuy nhiên sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng (RSI, MFI đều ở mức trung tính) cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự xác lập rõ ràng.

Kịch bản cơ sở trong phiên hôm nay 5/8 nghiêng về trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trước khi thị trường định hình xu hướng cụ thể.

nhan dinh chung khoan 5 8 vn-index kiem chung vung 1.780-1.790 diem hinh anh 2
Chỉ số vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng lại vùng kháng cự mạnh (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.770–1.800 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ đối với những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Diễn biến tích cực của giá mở ra khả năng chỉ số sẽ tiến lên vùng 1.780-1.790 điểm trong phiên tới. Đồng thời, chỉ số vẫn đang đối diện với vùng kháng cự bên trên tương ứng MA200 và đáy cũ T06/2026. Do đó, chỉ số vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng lại vùng kháng cự mạnh và đây là vùng quyết định cho xu hướng kế tiếp của chỉ số.

“Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số điều chỉnh trở lại về vùng 1.740 điểm hoặc khi giá vượt lên 1.780 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HPG và MBB

Diệp Diệp/VOV.VN
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