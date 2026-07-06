Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với GMD và NKG

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu GMD

Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Gemadept (GMD) với giá mục tiêu trong vùng 82.000 - 87.000 đồng, upside kỳ vọng từ 10,81% đến 17,57%.

Quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 1.452 tỷ đồng (+13,7% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 534 tỷ đồng (+32,6% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 22% và 23% kế hoạch năm. EPS quý 1 đạt 4.221 đồng. Định giá P/E và P/B quý 1/2026 tương ứng là 18,83 lần và 2,18 lần.

Về kỹ thuật, GMD đang test vùng kháng cự Fibonacci 61,8% và các đường SMA trung hạn. Động lực tăng trưởng đến từ việc tăng giá dịch vụ bốc xếp và hiệu quả từ cảng Gemalink.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, triển vọng ngành cảng biển và logistics trong năm 2026 tiếp tục được đánh giá tích cực nhờ tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam. Đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông kết nối cảng biển, cùng với dòng vốn FDI duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng hóa và sản lượng container thông qua các cảng biển trong thời gian tới.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HDB và BMP VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 3/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Ngân hàng và Vật liệu Xây dựng như HDB, BMP đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Mặt khác, doanh nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ hệ thống cảng nước sâu chiến lược, đặc biệt là Gemalink và cụm cảng Nam Đình Vũ, cùng kế hoạch mở rộng công suất trong các năm tới như dự án Cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 2 đưa công suất của cảng đạt hơn 3 triệu TEU/năm (dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027). Việc Gemalink duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng cao và nâng mức phí dịch vụ bốc xếp tiếp tục là động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ngoài ra, những lo ngại về khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu đã khiến nhiều doanh nghiệp có xu hướng đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong tương lai. Diễn biến này góp phần hỗ trợ nhu cầu vận tải container và duy trì mặt bằng giá cước ở mức cao trong ngắn hạn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác cảng như GMD gia tăng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng và doanh thu đi kèm.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NKG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) với giá mục tiêu 14.400 đồng, tương ứng upside +21%.

Dự phóng năm 2026, doanh thu thuần đạt 16.680 tỷ đồng (+12% YoY) và LNST công ty mẹ đạt 255 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ năm trước). NKG đã hoàn thành 5,6% kế hoạch LNST năm sau quý 1.

Định giá P/E và P/B dự phóng lần lượt là 27,8 lần và 0,9 lần. Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%. Triển vọng hồi phục rõ nét từ quý 2/2026 nhờ giá bán thép mạ nội địa tăng và lượng hàng tồn kho giá thấp giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp lên mức 5,4%.

Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi trong Quý 1/2026 vẫn gặp nhiều khó khăn do bảo hộ thương mại ở thị trường xuất khẩu và mùa thấp điểm nội địa, NKG kỳ vọng sẽ hồi phục rõ nét từ Quý 2/2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với một số rủi ro liên quan đến tính chính xác của việc công bố thông tin về sản lượng và số liệu tài chính. VDSC điều chỉnh giảm P/B dự phóng của NKG về mức 0,9 lần (gần mức trung bình 5 năm) để phản ánh các rủi ro trên. Kết hợp với kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%, VDSC xác định giá mục tiêu mới cho cổ phiếu NKG là 14.400 đồng/cổ phiếu.

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