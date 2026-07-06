Nhận định chứng khoán 6/7: VN-Index tích lũy, chờ bứt phá khỏi vùng 1.880 điểm

VN-Index đang có xu hướng tích lũy lại

Tuần giao dịch tăng giảm đan xen của VN-Index khi diễn biến giằng co giữa phe mua và phe bán kéo dài xuyên suốt 5 phiên giao dịch trong tuần. Trong bối cảnh thanh khoản ngày ở ngưỡng thấp hơn hoặc tương đương so với bình quân 20 phiên, dòng tiền duy trì tín hiệu xoay tua giữa các nhóm ngành và điểm nhấn tuần này thuộc về những cái tên Midcap ngành Chứng khoán như VDS, BVS, MBS… với biên độ tăng điểm ấn tượng. Bên cạnh đó, diễn biến có phần tương đối ôn hòa của bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM) cũng góp phần không nhỏ vào tuần giao dịch “sóng yên biển lặng” của chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu chịu áp lực bán rất mạnh từ “phe gấu” khi bủa vây là những tin tức không mấy tích cực như DPG và đặc biệt là PNJ – cái tên luôn góp mặt ở nhóm “top pick” của các nhà đầu tư phải ngậm ngùi kết thúc tuần với hơn 12 triệu cổ phiếu xếp hàng chờ được “giải thoát” ở mức giá sàn. Xét trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến búa (Hammer) với biên độ dao động tương đối hẹp (30 điểm) quanh ngưỡng giá (1.845 – 1.875 điểm) trên nền thanh khoản khớp lệnh tuần ở mức thấp hơn (-30,5%) so với bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 29/6 – 3/7, VN-Index dừng chân ở mức 1.862,08 điểm, giảm 9,83 điểm (-0,53%).

Đóng cửa tuần giao dịch 29/6 – 3/7, VN-Index dừng chân ở mức 1.862,08 điểm, giảm 9,83 điểm

Tín hiệu thận trọng tiếp tục được duy trì khi thanh khoản khớp lệnh tuần thấp hơn (-30,5%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 619 triệu cổ phiếu (-0,92%), tương đương giá trị đạt 17.434 tỷ đồng (-9,33%).

Tuần giảm điểm của VN-Index, song độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 12/21 nhóm ngành đóng cửa tuần tăng điểm. Chứng khoán (5.37%), Cảng biển (2,70%) và Hàng không (2,50%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-3,01%), Thép (-0,96%) và Xây dựng (-0,57%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong tuần qua.

Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co, hướng tới thử thách vùng 1.885-1.890 VOV.VN - VN-Index giảm nhẹ sau hai phiên hồi phục trong bối cảnh thanh khoản hạ nhiệt và áp lực chốt lời gia tăng. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng hợp lý và theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng cản 1.885-1.890 điểm trong phiên 3/7.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần giảm điểm (-0,53%) với khối lượng khớp lệnh tương đương với tuần trước, phá vỡ mạch tăng của 2 tuần liên tiếp trước đó. Biên độ giảm của tuần không lớn, nên xu hướng tích cực trước đó chưa bị phá vỡ và VN-Index đang có xu hướng tích lũy lại.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và ưu tiên vị thế quan sát sau 2 phiên mở thêm vị thế mua mới, gia tăng thêm tỷ trọng trong 2 phiên điều chỉnh vừa qua. Trong tuần này 6-10/7, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng 1.840 mới quay lại xu hướng tăng giá”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index hướng đến thử thách vùng kháng cự đỉnh cũ 1.915 - 1.930 trong nửa đầu tháng 7

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì trạng thái cân bằng với tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.869 điểm, hình thành nến Doji nằm trên các đường MA10 và MA20 trong bối cảnh cung cầu giằng co biên độ hẹp. Với chỉ báo RSI(14) ở mức 57 cho thấy động lực tăng đang cải thiện, trong khi MFI ở mức 55 phản ánh trạng thái trung tính, thị trường hiện thiếu xu hướng rõ ràng và cần sự bứt phá khỏi vùng cản 1.880 – 1.890 hoặc kiểm định lại hỗ trợ 1.860 – 1.870 để xác lập xu hướng tiếp theo.

Kịch bản cơ sở cho phiên hôm nay 6/7 là chỉ số tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi phân hóa rõ nét hơn về cuối ngày.

VN-Index hướng đến thử thách vùng kháng cự đỉnh cũ 1.915 - 1.930 trong nửa đầu tháng 7 (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, hạn chế mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index kết tuần bằng phiên giảm điểm nhẹ nhưng vẫn duy trì được trên đường trung bình động 50 phiên, việc này mở ra cơ hội giúp VN-Index hướng đến thử thách vùng kháng cự đỉnh cũ 1.915 - 1.930 trong nửa đầu tháng 7. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục luân phiên hỗ trợ thị trường về mặt điểm số trong khi sự phân hóa sẽ diễn ra ngày một rõ nét hơn giữa các nhóm cổ phiếu khi thị trường bước vào mùa công bố KQKD quý 2.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ theo các ngưỡng chặn lãi (trailing stop). Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu có giá đang chiết khấu sâu và dự báo KQKD quý 2 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và quý 1”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với GMD và NKG