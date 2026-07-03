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Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HDB và BMP

Thứ Sáu, 05:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 3/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Ngân hàng và Vật liệu Xây dựng như HDB, BMP đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDB

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) với giá mục tiêu 31.100 đồng, upside 20%.

Dự phóng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2026 đạt 28.400 tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ năm trước) nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của HD Saison giúp thúc đẩy thu nhập ngoài lãi. NIM dự phóng đạt 3,91% và chi phí tín dụng giảm về 1,2%. Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt là 5,9x và 1,3x. HDB dự kiến phát hành cổ phiếu để chuyển đổi 165 triệu USD trái phiếu trong Quý 3/2026. Tỷ suất cổ tức tiền mặt dự phóng 2026 là 0%.

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Cổ phiếu HDB hiện đang giao dịchvới mức PB danh nghĩa khoảng 1,5x. VDSC nhận định rủi ro giảm của định giá đang được hạn chế nhờ các yếu tố: kỳ vọng HDB giữ vững vị trí trong nhóm dẫn dầu về kết quả tăng trưởng LNTT và ROE, dựa trên tiềm năng mở rộng quy mô tín dụng nhanh chóng và khai thác hệ sinh thái, phát triển các nguồn thu nhập ngoài lãi; sự kiện phát hành cổ phiếu để chuyển đổi 165 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trong năm nay (dự kiến diễn ra vào Quý 3/2026, tỷ lệ phát hành ~4,8% SL cổ phiếu đang lưu hành), qua đó, củng cố bộ đệm vốn cũng như hạn chế rủi ro giảm giá trong trường hợp cần bảo đảm tỷ suất hoàn vốn cho trái chủ.

Bên cạnh đó, kế hoạch IPO các công ty thành viên (HD Saison, HD Securities) được kỳ vọng là chất xúc tác tiềm năng cho giá cổ phiếu. Kết hợp hai phương pháp định giá Thu nhập thặng dư (Ke: 16,8% và g: 1,2%) và P/B (1,4x GTSS điều chỉnh cho phần nợ xấu chưa trích lập) với tỷ trọng 50% cho mỗi phương pháp, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 31.100 đồng/cổ phiếu cho HDB. Điều này tương đương với khuyến nghị mua với mức sinh lời kỳ vọng 20% so với giá đóng cửa ngày 30/6.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP

Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), trong quý I/2026, CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận doanh thu đạt 1.457 tỷ đồng (tăng 5,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 304 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) nhờ nhu cầu từ thị trường xây dựng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42% cùng kỳ lên mức 47%.

Giá đầu vào PVC có xu hướng giảm giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp: Tính đến nay, giá hạt nhựa PVC - nguyên liệu đầu vào chính của BMP - đã giảm gần 26% kể từ vùng đỉnh đầu năm trong khi giá bán các sản phẩm PVC đã tăng khoảng 15% kể từ đầu tháng 4/2026 theo đà tăng của giá nguyên vật liệu. Do đó kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của BMP sẽ được mở rộng trong các quý tới

Hưởng lợi từ đà hồi phục của thị trường bất động sản trong nước: Nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là ống nhựa, gia tăng nhờ: Số lượng dự án nhà ở xã hội đang triển khai 701.000 căn, tương đương 70,1% mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2030; Các dự án trọng điểm đầu tư công được đẩy mạnh.

Tỷ suất cổ tức hấp dẫn: BMP là một trong số ít doanh nghiệp ngành nhựa duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn qua nhiều năm với tỷ lệ cổ tức tiền mặt hấp dẫn. Công ty đã chi cổ tức năm 2025 với tổng là 14.860 đồng/cổ phiếu - tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 9,7% tại mức giá hiện tại. Do đó, với vị thế tài chính lành mạnh (lượng tiền mặt lớn và vay nợ thấp), kỳ vọng BMP sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cao trong trung hạn. Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 178.000 đồng/cổ phiếu.

► Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co, hướng tới thử thách vùng 1.885-1.890

Diệp Diệp/VOV.VN
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