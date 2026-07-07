Nhận định chứng khoán 7/7: VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.820 điểm

VN-Index có thể test lại ngưỡng hỗ trợ 1.820 điểm

VN-Index có phiên giao dịch “sóng yên biển lặng” trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi 30 phút cuối phiên 6/7 trở thành nỗi ám ảnh của nhiều “chứng sĩ” khi chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều cổ phiếu rơi xuống ngưỡng giá sàn trước lực bán rất mạnh từ “phe gấu”. Đà bán trải dài trên diện rộng với nhóm giảm điểm mạnh tập trung ở các ngành có mức độ tương quan lớn đối với thị trường như Chứng khoán (ORS, VIX, CTS…), Điện & Năng lượng (PC1, HDG, GEE…) và “ông lớn” ngành trang sức - PNJ tiếp tục có phiên thứ hai giảm kịch biên độ với hơn 11 triệu cổ phiếu “chất sàn”.

Ở chiều ngược lại, những cái tên đóng cửa trong sắc xanh ở phiên 6/7 cho thấy nỗ lực ngược dòng mạnh mẽ phải kể tới như: HDB, TCB, FPT, VNM… tuy nhiên, biên độ tăng điểm cũng chỉ quanh ngưỡng (0,5 – 1%). Độ mở và phân bổ dòng tiền bao trùm bởi sắc đỏ khi số mã giảm điểm (267 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (58 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 6/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.843,50 điểm, giảm 18,58 điểm (-1,0%).

Chốt phiên giao dịch ngày 6/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.843,50 điểm, giảm 18,58 điểm

Đà rơi của thị trường ghi nhận yếu tố phe mua nhập cuộc và thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 802 triệu cổ phiếu (30,98%), tương đương giá trị đạt 22.498 tỷ đồng (43,40%).

Thị trường kết thúc phiên trong sắc đỏ với 19/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Đường (0,37%), Bất động sản (0,35%) là hai nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-3,13%), Bất động sản Khu công nghiệp (-2,94%) và Chứng khoán (-2,57%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 6/7.

Nhận định chứng khoán 6/7: VN-Index tích lũy, chờ bứt phá khỏi vùng 1.880 điểm VOV.VN - Sau tuần giao dịch giằng co, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong phiên hôm nay 6/7. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, duy trì tỷ trọng hợp lý và chờ tín hiệu rõ ràng hơn để giải ngân.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm điểm sâu trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. Biên độ giảm khá cao , đi kèm với thanh khoản gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh vượt (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá có phiên lấn át hoàn toàn so với nhóm cổ phiếu tăng giá (3,6 lần) cho thấy áp lực bán đang gia tăng rất mạnh. Giảm điểm sâu đi kèm với thanh khoản ở mức cao và dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo đang cho thấy những tín hiệu kém tích cực cho xu hướng tăng giá.

“Phiên giảm ngày 6/7 cho tín hiệu xấu, phá vỡ xu hướng tích lũy của nhiều phiên trước đó và khả năng cao sẽ kéo VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 1.820 điểm trong phiên hôm nay 7/7. Với tín hiệu này, nhà đầu tư nên ưu tiên việc quản trị rủi ro, hạn chế mua mới, thậm chí cần nhịp hồi trong phiên tới để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu và chờ mốc 1.820 điểm căn mua lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Nhà đầu tư thận trọng, hạn chế dòng tiền tham gia

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.844 điểm, nằm giữa đường MA20 và MA10 cùng các chỉ báo RSI, MFI đều neo ở ngưỡng 48-49, phản ánh trạng thái giằng co thiếu động lực bứt phá. Mặc dù áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên khi chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất ngày, nhưng lực bán này chưa đủ áp đảo để xác nhận xu hướng giảm sâu, cho thấy thị trường vẫn nhận được sự nâng đỡ nhất định từ các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật.

Với kịch bản cơ sở là sự rung lắc trong biên độ hẹp tại vùng 1.840–1.850 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.840–1.870 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Nhà đầu tư thận trọng, hạn chế dòng tiền tham gia (Ảnh minh họa: KT)

“Các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), triển vọng thị trường tuần này dự báo sẽ duy trì được trạng thái tích cực nhờ sự hỗ trợ từ thông tin kết quả kinh doanh và sự chi phối của nhóm vốn hóa lớn. VN-Index có cơ hội thử thách vùng kháng cự đỉnh cũ 1.915-1.930 điểm trong nửa đầu tháng 7. Mặc dù vậy, lực cản đối với thị trường ngắn hạn vẫn là mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong khi thị trường dao động gần vùng đỉnh cũ khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng, hạn chế dòng tiền tham gia.

“Nhà đầu tư có thể duy trì nắm giữ và chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ. Các hoạt động mua trading tập trung ở các cổ phiếu có dự báo KQKD quý II tăng trưởng tích cực, có câu chuyện riêng và giá thị trường đang chiết khấu về các vùng hỗ trợ mạnh”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

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