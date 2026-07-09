Nhận định chứng khoán 9/7: Đà hồi phục tiếp diễn, chờ tín hiệu vượt qua vùng cản

Nhà đầu tư nên thận trọng, tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro

Thị trường chứng khoán chiều 8/7, VN-Index duy trì xung lực phục hồi tích cực xuyên suốt phiên khi sắc xanh được giữ vững và độ mở có phần nhỉnh hơn so với thời điểm phiên sáng. Mặc dù nhóm Ngân hàng và Chứng khoán có dấu hiệu thu hẹp biên độ tăng điểm và nhiều cổ phiếu đành ngậm ngùi hình thành “râu nến”, dòng tiền phát đi tín hiệu dịch chuyển sang các nhóm ngành khác như Phân bón (DPM, DCM) và đặc biệt một số cái tên ngành Bán lẻ (PNJ, MSN) kịp thời đóng cửa trong sắc xanh bất chấp đà bán mạnh tay tới từ nhóm nhà đầu tư khối ngoại.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành với biên độ giảm quanh ngưỡng 0,5 – 1% nên thị trường không gặp nhiều chướng ngại trên hành trình phục hồi về vùng nền giá cũ. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (172 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (128 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (5,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.853,70 điểm, tăng 5,45 điểm (0,29%).

Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.853,70 điểm, tăng 5,45 điểm

Thị trường có dấu hiệu cải thiện nhất định về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (5,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 666 triệu cổ phiếu (19,60%), tương đương giá trị đạt 17.227 tỷ đồng (4,95%).

Điểm số cải thiện nhẹ, tuy nhiên độ mở nghiêng mạnh về sắc xanh khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Phân bón ( 5,19%), Dầu khí ( 1,55%) và Bán lẻ ( 1,34%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Nhựa (-0,85%), Dược phẩm (-0,47%) và Dệt may (-0,23%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 8/7.

Nhận định chứng khoán 8/7: VN-Index tiếp đà hồi phục, thử thách vùng 1.860-1.870 VOV.VN - Sau màn "quay xe" ngoạn mục trong phiên 7/7, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.860-1.870 điểm. Dù vậy, các công ty chứng khoán cho rằng thanh khoản thấp và tín hiệu kỹ thuật chưa đủ mạnh khiến rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị danh mục.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên phục hồi tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Biên độ tăng chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với phiên hôm qua, nhưng thanh khoản đã có sự gia tăng đáng kể khi khối lượng khớp lệnh đã vượt (5,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Hai phiên phục hồi liên tiếp có phần cải thiện về mặt thanh khoản, song vẫn ở mức thấp so với phiên giảm mạnh thứ 2 đầu tuần nên vẫn chưa đủ tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm đã quay trở lại.

“VN-Index cần có một phiên đóng cửa tăng, vượt mốc 1.860 điểm với thanh khoản gia tăng mạnh để đủ vô hiệu hóa những áp lực bán trong phiên thứ 2 đầu tuần. Vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng, tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu lạc quan hơn trước khi quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng vào cuối ngày

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.854 điểm, nằm giữa đường MA20 và MA10 cùng các chỉ báo RSI, MFI đều neo ở ngưỡng 52 và 50, cho thấy nhịp hồi phục hiện tại vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác lập xu hướng tăng rõ nét. Mặc dù phe mua đang chiếm ưu thế nhẹ khi chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày, thị trường vẫn cần kiểm chứng phản ứng tại vùng kháng cự 1.870–1.880 điểm trước khi xác nhận khả năng bứt phá, do đó, kịch bản chủ đạo trong phiên hôm nay 9/7 nhiều khả năng là sự giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.850–1.880 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng vào cuối ngày (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp và đồ thị giá đang test lại ngưỡng 1.855 điểm tương ứng MA5 phiên. Đồng thời, MA5 và MA10 đều đang đi xuống cho thấy nhịp hồi phục chưa bền vững. Do đó, chỉ số sẽ không thể vượt lên trên 1.855 điểm trong các phiên tới.

“Các nhóm ngành có sự phân hóa với nhóm Mid-Cap đang có động lực tăng tốt nhất và dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán có vốn Nhà nước. Nhà đầu tư có thể nắm giữ các vị thế mua gần đây và thực hiện hoạt động chốt lời dần nếu nhịp hồi phục suy yếu trở lại”, chuyên gia của YSVN nhận định.

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