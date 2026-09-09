Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và PVT

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MSN

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) với giá mục tiêu 102.200 đồng, upside +49%.

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 28.118 tỷ đồng, tăng trưởng 53,5%, và lợi nhuận sau thuế đạt 3.125 tỷ đồng, tăng trưởng 202,8% so với cùng kỳ, vượt 106% kỳ vọng nhờ biên lợi nhuận của MSR mở rộng.

VDSC dự phóng kết quả kinh doanh cả năm 2026 với doanh thu đạt 118.729 tỷ đồng, tăng trưởng 45,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 10.384 tỷ đồng, tăng trưởng 152,8%. Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 10,6x.

VDSC kỳ vọng các động lực tăng trưởng riêng biệt tại từng mảng tiêu dùng của MSN sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả: MCH (tăng trưởng ổn định trở lại sau khi hoàn tất tái cấu trúc kênh GT & khôi phục khoản đầu tư tài chính), MML (tiếp tục đẩy mạnh các phân khúc biên lợi nhuận cao và hưởng lợi từ giá heo duy trì ở mức cao), WCM (định vị giá cửa hàng hợp lý, tập trung cải thiện biên lợi nhuận thông qua gia tăng doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng, song song với kế hoạch mở mới 1.000 cửa hàng trên toàn quốc).

Một số cổ phiếu cần quan tâm 8/9: Cơ hội tiềm năng với GAS và KDH VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 7/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như GAS và KDH đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Riêng với MSR, việc thoái vốn thành công khỏi mảng lỗ lớn “H.C. Starck”, kết hợp với hoạt động nổ mìn khai thác thuận lợi hơn và giá Tungsten tăng mạnh (tiếp tục tăng mạnh ~88% trong 3 tháng qua), sẽ là các yếu tố then chốt giúp MSR bùng nổ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026. Cụ thể, LNST của MSR dự kiến đạt 5.540 tỷ đồng (so với 21 tỷ đồng năm 2025) trong kịch bản giá Tungsten duy trì ở mức 3.000 USD/mtu đến cuối năm.

VDSC dự phóng lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ của MSN ở Quý 3/2026 đạt 2.802 tỷ đồng (+131,8% so với cùng kỳ).

Tựu chung lại, VDSC dự phóng KQKD của MSN năm 2026 với doanh thu thuần đạt 118.729 tỷ đồng (+45,5% so với cùng kỳ). LNST/EPS đạt 10.384 tỷ đồng (+152,8% so với cùng kỳ) và 6.765 đồng.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT) với giá mục tiêu 26.900 đồng, upside +35%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.892 tỷ đồng, tăng 39%, và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 871 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ.

BSC nâng dự phóng cả năm 2026 với doanh thu đạt 18.621 tỷ đồng, tăng trưởng 16%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.635 tỷ đồng, tăng trưởng 58%. Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 6,3x, thấp hơn đáng kể mức trung bình 3 năm là 9,0x.

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