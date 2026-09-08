Một số cổ phiếu cần quan tâm 8/9: Cơ hội tiềm năng với GAS và KDH

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Quý 2/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 43.249 tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt 7.783 tỷ đồng (+57% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 5.850 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 81.268 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt 12.302 tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ năm trước), LNST-CĐTS đạt 8.805 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước).

Sản lượng khí tự nhiên tiếp tục suy giảm, tuy nhiên được bù đắp bởi khí LNG nhập khẩu. BVSC dự báo sản lượng khí tự nhiên từ các mỏ nội địa sẽ suy giảm 3% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2026 do các mỏ đã được khai thác trong thời gian dài, tuy nhiên được bù đắp đáng kể bởi sản lượng khí LNG nhập khẩu. Tính chung sản lượng khí khô nội địa và khí LNG, chúng tôi dự phóng lượng khí tự nhiên của GAS trong năm 2026 sẽ tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận doanh thu, lợi nhuận bán khí mỏ PM3-CAA vào doanh thu thuần của GAS. Theo chủ trương tái cơ cấu của PVN, GAS đã chính thức tiếp nhận quyền mua bán khí PM3-CAA và chuyển các hợp đồng thương mại về tổng công ty. Trước đây, GAS chỉ ghi nhận doanh thu vận chuyển khí từ mỏ này. Ban lãnh đạo chia sẻ doanh thu của GAS có thể tăng lên 12.000 tỷ đồng sau khi ghi nhận doanh thu bán khí của mỏ này.

Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực. Trong năm 2025, mảng kinh doanh quốc tế đóng góp hơn 56% tổng doanh thu của GAS, sản lượng kinh doanh quốc tế LNG/LPG đạt hơn 3,3 triệu tấn (+129% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 67% tổng sản lượng LNG/LPG phân phối. Trong nửa đầu năm 2026, tăng trưởng sản lượng LNG kinh doanh quốc tế là động lực chính đóng góp vào mức tăng trưởng doanh thu +94% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp +56% so với cùng kỳ năm trước của mảng khí khô. GAS xác định kinh doanh thương mại các sản phẩm khí hóa lỏng trên thị trường quốc tế là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 với hàng loạt dự án được triển khai và phê duyệt chủ trương đầu tư như kho LNG Vũng Áng, kho cảng PV GAS Hải Phòng, LNG Sơn Mỹ, LNG Thị Vải mở rộng.

Các dự án khí trọng điểm, đặc biệt là mỏ khí Lô B đang gấp rút được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung khí khô trong nước. Đây sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho GAS. Từ nay đến năm 2027, các mỏ khí quan trọng bao gồm Lô B, Sư Tử Trắng 2B, Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam, Thiên Nga Hải Âu, Đại Hùng pha 3, Nam Du U Minh, Khánh Mỹ Đầm Dơi sẽ được hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động, bổ sung đáng kể cho nguồn khí trong nước.

Sử dụng phương pháp định giá DCF và P/E, BVSC xác định giá mục tiêu cho GAS là 84.900 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá +21,5%, khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu GAS.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) nhưng điều chỉnh giảm 26% giá mục tiêu xuống mức 31.700 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do giả định chi phí xây dựng cao hơn; việc tăng 1,0 điểm % trong giả định WACC; số dư nợ vay ròng cao hơn tại thời điểm cuối quý 2/2026; thay đổi phương pháp định giá từ 100% RNAV sang kết hợp giữa RNAV và P/B mục tiêu theo tỷ lệ 50:50, và thời gian dự báo mở bán dự án Tân Tạo A dài hơn. Các yếu tố này được bù đắp một phần bởi việc đưa kế hoạch đầu tư dự án BT vào mô hình định giá.

Đối với năm 2026, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1.500 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ năm trước), nhờ việc tiếp tục bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại Gladia dự kiến sẽ hỗ trợ lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026.

Đối với năm 2027, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1.400 tỷ đồng (-10% so với dự báo năm 2026), được hỗ trợ bởi hoạt động bán và bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại Gladia, cùng với việc bắt đầu bàn giao phân khu cao tầng của Gladia sau đợt mở bán vào tháng 8/2026.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/9: Cơ hội tiềm năng với BMP và NLG VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 7/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BMP và NLG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

VCSC điều chỉnh giảm 5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026, chủ yếu do doanh thu ghi nhận dự kiến từ sản phẩm thấp tầng tại Gladia thấp hơn, được bù đắp một phần nhờ ghi nhận khoản lãi bất thường trong quý 2/2026. VCSC điều chỉnh giảm 38% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2027, do kỳ vọng dự án Bình Trưng Đông sẽ bắt đầu ghi nhận bàn giao từ năm 2028 thay vì năm 2027 như dự báo trước đây.

VCSC kỳ vọng doanh số bán BĐS nhà ở sẽ tăng trưởng 10%/26% so với cùng kỳ năm trước trong các năm 2026/2027. Phân khu cao tầng dự án Gladia mới mở bán gần đây dự kiến sẽ hoàn tất bán hàng vào cuối năm 2026, trong khi kế hoạch mở bán dự án Bình Trưng Đông và việc tiếp tục bán các sản phẩm thấp tầng của Gladia sẽ hỗ trợ doanh số bán BĐS năm 2027.

KDH hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 1,1 lần/1,0 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 2,1 lần.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC: Tiến độ mở bán các dự án mới chậm hơn kỳ vọng; tâm lý thận trọng của người mua nhà kéo dài hơn dự kiến.

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