Nhận định chứng khoán 9/9: Nhịp hồi chưa đủ mạnh, nhà đầu tư nên hạ dần tỷ trọng

Nhà đầu tư nên thận trọng

Trải qua phiên giao dịch kém suôn sẻ ngày 7/9, VN-Index mang lại một phần tín hiệu tích cực cho giới đầu tư khi cân bằng trở lại với biên độ dao động thu hẹp cộng thêm yếu tố xoay tua của dòng tiền rõ nét giữa các nhóm ngành. Điểm chưa thực sự hài lòng duy nhất có lẽ đến từ việc sắc xanh được đóng góp gần như toàn bộ bởi “ông lớn” VIC trong bối cảnh một số nhóm ngành vẫn cho thấy khả năng ngược dòng, thu hút dòng tiền mạnh mẽ phải kể đến như Chứng khoán (LPS, VCK), Dầu khí (PVT, BSR) và Phân bón (DCM, DPM).

Ở chiều ngược lại, nhóm Bất động sản dường như trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” trong phiên hôm nay với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng (1 – 3%). Mặc dù độ mở cân bằng khi số mã giảm điểm (158 mã) nhỉnh hơn đôi chút so với số mã tăng điểm (152 mã), tuy nhiên phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng gấp 1,6 lần so với phía bên kia đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-23,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 8/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.830,44 điểm, tăng 8,80 điểm (0,48%).

Chốt phiên giao dịch ngày 8/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.830,44 điểm, tăng 8,80 điểm

Nhịp độ giao dịch có phần chậm lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-23,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 562 triệu cổ phiếu (-13,10%), tương đương giá trị đạt 14.255 tỷ đồng (-17,18%).

Phiên phục hồi của thị trường với độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi có 20/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (1,89%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (1,49%) và Giấy, Bao bì (1,06%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1,89%), Bảo hiểm (-0,94%) và Gỗ (-0,94%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 8/9.

Nhận định chứng khoán 8/9: VN-Index sẽ về đâu sau cú giảm hơn 31 điểm? VOV.VN - Sau phiên giảm hơn 31 điểm ngày 7/9, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong khi một số công ty chứng khoán cho rằng, chỉ số có thể lùi về vùng 1.770-1.780 điểm, các nhận định khác kỳ vọng thị trường sẽ sớm tích lũy, tạo nền cho nhịp hồi phục trở lại.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), lấy lại sắc xanh sau phiên giảm mạnh liền trước, nhưng biên độ tăng khá yếu và thanh khoản ở mức thấp cho thấy động lực tăng của thị trường không lớn. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên nhưng khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-23,9%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy lực cầu không mạnh. Phiên tăng ngày 8/9 không mang nhiều ý nghĩa tích cực cho xu hướng tăng điểm trở lại mà mang nhiều tín hiệu của phiên hồi kỹ thuật sau phiên giảm mạnh trước đó. Nhịp hồi này có khả năng kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự 1.840 – 1.850 điểm rồi quay về test lại mốc hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm.

“Nhà đầu tư nên thận trọng, thậm chí căn nhịp hồi lên mốc kháng cự căn bán, hạ một phần tỷ trọng và căn ngưỡng hỗ trợ mua lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.850–1.860

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu thế tăng ngắn hạn một cách thuyết phục khi đóng cửa tại 1.830 điểm, duy trì vị thế vững chắc trên các đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng RSI (60) và dòng tiền MFI (69). Với việc đóng cửa gần mức cao nhất ngày cùng lực cầu chiếm ưu thế, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.850–1.860 trong các phiên tới.

Trong kịch bản khả quan, thị trường sẽ duy trì quán tính tích cực ngay từ đầu phiên, tạo tiền đề cho nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời chủ động chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.850–1.860 (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản vững chắc như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công nhằm tối ưu hóa danh mục trong giai đoạn thị trường đang cải thiện rõ nét”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên cân bằng trở lại với thanh khoản sụt giảm và dưới trung bình 20 phiên phản ánh dòng tiền tiếp tục thận trọng. Chỉ số đang giữ trên MA10 phiên tương ứng 1.816 điểm. Diễn biến trên cho thấy khả năng biến động hẹp trên vùng 1.800-1.810 điểm trong các phiên tới.

“Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức tăng. Nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cổ phiếu ngang với tiền. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua mới”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và PVT