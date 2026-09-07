Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/9: Cơ hội tiềm năng với BMP và NLG

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BMP

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026 của Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) lần lượt đạt 6.181 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước) và 1.300 tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, nửa sau năm 2026, doanh thu và LNST của BMP dự báo lần lượt đạt 3.404 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước) và 629 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ năm trước).

Trong quý 3/2026, BMP đã triển khai chương trình chiết khấu 7%, do đó BVSC cũng kỳ vọng sản lượng tiêu thụ trong nửa cuối năm 2026 có sự phục hồi, đạt 51.996 tấn (+10% so với cùng kỳ năm trước). BVSC đưa ra dự báo KQKD của BMP cho năm 2027 với doanh thu thuần 7.329 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 1.316 tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước). EPS (sau khi chi thưởng cho HĐQT và BKS) tương ứng khoảng 15.746–15.932 đồng/cổ phiếu.

Cổ tức tiền mặt hấp dẫn cùng chính sách chi trả duy trì ổn định. Với dự báo mặt bằng lợi nhuận ở mức cao, công ty chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất, vị thế tài chính mạnh cùng với các chi phí khấu hao giảm dần trong các năm tới, BVSC dự báo mức cổ tức tiền mặt năm 2026–2027 của BMP lần lượt đạt 15.700/15.800 đồng/cổ phiếu, tương đương suất cổ tức hấp dẫn 11% so với thị giá hiện tại.

Sử dụng kết hợp 2 phương pháp định giá DCF và so sánh P/E, BVSC đưa ra giá mục tiêu cho BMP là 167.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá +16,8% so với giá đóng cửa ngày 4/9). BMP là cổ phiếu yêu thích của BVSC nhờ khả năng sinh lời mạnh mẽ, vị thế đầu ngành và có tính phòng thủ (vị thế tài chính vững mạnh, dòng tiền hoạt động ổn định, cổ tức tiền mặt hấp dẫn và chính sách chi trả được duy trì ổn định qua nhiều năm).

Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/9: Cơ hội tiềm năng với QTP và HSG VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như QTP và HSG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Với các luận điểm trên, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu BMP. Trong 2 năm qua, BMP giao dịch ở mức P/E trung bình là 10,3x. Tính đến ngày 04/9/2026, theo dự báo của BVSC BMP đang giao dịch ở mức P/E forward 2026 và 2027 là 9,1x và 9,0x – thấp hơn khoảng 12%-13% so với mức trung bình 2 năm qua.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long với giá mục tiêu 36.800 đồng, upside +51,4%.

Năm 2026, Vietcap dự báo doanh thu đạt 5.349 tỷ đồng (-5,2% so với cùng kỳ năm trước) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 697 tỷ đồng (-0,6% so với cùng kỳ năm trước). Dù vậy, LNST cốt lõi dự báo tăng 122% so với cùng kỳ năm trước nhờ bàn giao tại Southgate, Izumi City và Sol Garden tăng tốc từ cuối năm. P/E và P/B dự phóng năm 2026 tương ứng là 17,6x và 0,9x. Trong 6 tháng của năm 2026, doanh số bán hàng đạt 5.100 tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ năm trước). Cổ tức năm 2026 dự kiến đạt 500 đồng/cổ phiếu.

VCSC lần lượt điều chỉnh giảm 2%/7%/25% dự báo LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2026/2027/2028 của NLG, chủ yếu do mức giảm đối với giả định biên lợi nhuận gộp (do chi phí xây dựng tăng) và dự báo bàn giao năm 2028, sau khi hạ dự báo doanh số bán BĐS giai đoạn 2026–2027.

VCSC dự báo doanh số bán BĐS năm 2026 sẽ đạt 11.700 tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh số bán BĐS nửa cuối năm 2026 dự kiến sẽ tăng 29% so với kết quả nửa đầu năm 2026, nhưng thấp hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. VCSC kỳ vọng hoạt động mở bán sẽ sôi động hơn về cuối năm 2026, bao gồm các phân khu mới tại Mizuki Park, Southgate và Izumi City. Tuy nhiên, VCSC điều chỉnh giảm lần lượt 19%/23%/21% dự báo doanh số bán BĐS các năm 2026/2027/2028 của NLG.

NLG hiện đang giao dịch tại P/B dự phóng năm 2026/2027 ở mức 0,9/0,9 lần, thấp hơn đáng kể so với mức P/B trung bình 5 năm của công ty là 1,5 lần.

Rủi ro: Tiến độ mở bán tại các dự án trọng điểm diễn ra chậm hơn kỳ vọng; tâm lý người mua nhà cẩn trọng trong thời gian dài.

► Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm