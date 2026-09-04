English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/9: Cơ hội tiềm năng với QTP và HSG

Thứ Sáu, 05:00, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như QTP và HSG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu QTP

Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) với giá mục tiêu 12.900 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá 14% so với giá ngày 11/8/2026.

Trong Quý 2/2026, QTP ghi nhận doanh thu thuần 3.624,8 tỷ đồng (+26,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 408,6 tỷ đồng (+71,5% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 326,8 tỷ đồng (+71,5% so với cùng kỳ năm trước).

mot so co phieu can quan tam 4 9 co hoi tiem nang voi qtp va hsg hinh anh 1

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 6.358,7 tỷ đồng (+10,1% so với cùng kỳ năm trước). LNST đạt 524 tỷ đồng (+44,3% so với cùng kỳ năm trước), LNTT cũng tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 655,3 tỷ đồng.

Với kết quả này, QTP đã hoàn thành khoảng 66,4% kế hoạch doanh thu, đồng thời vượt 62,9% kế hoạch LNTT và vượt 62,8% kế hoạch LNST chỉ sau 6 tháng đầu năm.

DSC dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 10.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 812 tỷ đồng và cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%. Do đó, DSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu QTP với mức định giá phù hợp là 12.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 14% so với giá đóng cửa ngày 11/8/2026.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HSG

Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) với giá mục tiêu là 12.550 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá 15%.

Kết quả kinh doanh Quý 2/2026 (Quý 3 niên độ tài chính 2025-2026) của HSG ghi nhận đà phục hồi mạnh với doanh thu thuần 9.993 tỷ đồng (+5,1% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 382 tỷ đồng (+39,6% so với cùng kỳ năm trước, gấp 3,1 lần quý trước) - đạt đỉnh 9 quý.

mot so co phieu can quan tam 4 9 co hoi tiem nang voi qtp va hsg hinh anh 2

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 18.968 tỷ đồng (+5,6% so với cùng kỳ năm trước) và LNST đạt 506 tỷ đồng (+5,1% so với cùng kỳ năm trước). Sau 9 tháng niên độ tài chính, HSG đã vượt 14% kế hoạch LNST (Phương án 1), cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận phụ thuộc chính vào việc mở rộng biên lợi nhuận thay vì sản lượng tiêu thụ.

DSC dự phóng cả năm 2026, doanh thu của HSG đạt 35.740 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ năm trước) và LNST đạt 672 tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước). Sử dụng kết hợp hai phương pháp FCFF và P/B với tỷ trọng tương đương, DSC đưa ra giá mục tiêu năm 2026 của HSG là 12.550 đồng/cổ phiếu.

Nhận định chứng khoán 4/9: Áp lực bán tăng, VN-Index có thể điều chỉnh

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/8: Cơ hội tiềm năng với PVT và HDB
Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/8: Cơ hội tiềm năng với PVT và HDB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như PVT và HDB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/8: Cơ hội tiềm năng với PVT và HDB

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/8: Cơ hội tiềm năng với PVT và HDB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như PVT và HDB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/8: Cơ hội tiềm năng với QTP và BSR
Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/8: Cơ hội tiềm năng với QTP và BSR

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 26/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như QTP và BSR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/8: Cơ hội tiềm năng với QTP và BSR

Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/8: Cơ hội tiềm năng với QTP và BSR

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 26/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như QTP và BSR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS
Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và SAS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và SAS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá