Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/9: Cơ hội tiềm năng với QTP và HSG

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu QTP

Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) với giá mục tiêu 12.900 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá 14% so với giá ngày 11/8/2026.

Trong Quý 2/2026, QTP ghi nhận doanh thu thuần 3.624,8 tỷ đồng (+26,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 408,6 tỷ đồng (+71,5% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 326,8 tỷ đồng (+71,5% so với cùng kỳ năm trước).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 6.358,7 tỷ đồng (+10,1% so với cùng kỳ năm trước). LNST đạt 524 tỷ đồng (+44,3% so với cùng kỳ năm trước), LNTT cũng tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 655,3 tỷ đồng.

Với kết quả này, QTP đã hoàn thành khoảng 66,4% kế hoạch doanh thu, đồng thời vượt 62,9% kế hoạch LNTT và vượt 62,8% kế hoạch LNST chỉ sau 6 tháng đầu năm.

DSC dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 10.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 812 tỷ đồng và cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%. Do đó, DSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu QTP với mức định giá phù hợp là 12.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 14% so với giá đóng cửa ngày 11/8/2026.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HSG

Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) với giá mục tiêu là 12.550 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá 15%.

Kết quả kinh doanh Quý 2/2026 (Quý 3 niên độ tài chính 2025-2026) của HSG ghi nhận đà phục hồi mạnh với doanh thu thuần 9.993 tỷ đồng (+5,1% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 382 tỷ đồng (+39,6% so với cùng kỳ năm trước, gấp 3,1 lần quý trước) - đạt đỉnh 9 quý.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 18.968 tỷ đồng (+5,6% so với cùng kỳ năm trước) và LNST đạt 506 tỷ đồng (+5,1% so với cùng kỳ năm trước). Sau 9 tháng niên độ tài chính, HSG đã vượt 14% kế hoạch LNST (Phương án 1), cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận phụ thuộc chính vào việc mở rộng biên lợi nhuận thay vì sản lượng tiêu thụ.

DSC dự phóng cả năm 2026, doanh thu của HSG đạt 35.740 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ năm trước) và LNST đạt 672 tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước). Sử dụng kết hợp hai phương pháp FCFF và P/B với tỷ trọng tương đương, DSC đưa ra giá mục tiêu năm 2026 của HSG là 12.550 đồng/cổ phiếu.

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