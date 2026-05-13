Nhận định chứng khoán 13/5: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

VN-Index sẽ nhanh chóng quay lại nhịp điều chỉnh

Phiên giao dịch ngày 12/5 mang tới nhiều bất ngờ cho các “chứng sĩ” khi tưởng chừng như “phe gấu” đã có ngày áp đảo về điểm số, thế nhưng lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ trong phiên chiều giúp VN-Index “rút chân” và đóng nến trong sắc xanh. Trong bối cảnh nguyên nhân chính của áp lực điều chỉnh trong phiên sáng là nhóm Bluechip thì cũng chính những cái tên vốn hóa lớn trở thành “cứu cánh” cho thị trường chung trong phiên chiều với nhiều cái tên quay trở lại sắc xanh và thậm chí ghi nhận biên độ tăng mạnh. Một số cổ phiếu nổi bật phải kể tới như STB, LPB (Ngân hàng), BSR (Dầu khí) và GVR (Cao su) với biên độ tăng quanh ngưỡng 3 – 6%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện rải rác ở nhiều cái tên như: NVL (Bất động sản), CTD (Xây dựng) và đặc biệt, cổ phiếu GEE có phiên quay đầu giảm điểm với biên độ điều chỉnh gần ngưỡng giá sàn. Thế trận có dấu hiệu xoay chiều khi độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh với 161 mã tăng điểm, nhỉnh hơn 137 mã giảm điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh (-13.4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 12/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.901,10 điểm, tăng 5,60 điểm (0,30%).

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-13,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 735 triệu cổ phiếu (-23,68%), tương đương giá trị đạt 21.209 tỷ đồng (-24,57%).

VN-Index cải thiện nhẹ về điểm số trong bối cảnh độ mở ngành cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (3,26%), Bảo hiểm (2,42%) và Bất động sản Khu công nghiệp (2,29%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-0,89%), Xây dựng (-0,71%) và Thủy sản (-0,49%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 12/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán duy trì trong phiên sáng và gia tăng mạnh trong đầu phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm khá sâu, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự hồi phục khá trong phiên ATC giúp VN-Index tránh khỏi một phiên giảm điểm. Thanh khoản trong phiên 12/5 tăng ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-13,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Vì vậy, phiên tăng ngày 12/5 thiếu động lực bứt phá và chưa hoàn toàn triệt tiêu áp lực bán của phiên giảm điểm trước đó. Nhịp hồi tăng điểm không loại trừ khả năng sẽ còn kéo VN-Index lên tới ngưỡng kháng cự mạnh 1.945 điểm trong nhiều phiên tới. Tuy nhiên, đây là ngưỡng kháng cự mạnh, cộng với thanh khoản thấp thì khả năng cao VN-Index sẽ nhanh chóng quay lại nhịp điều chỉnh.

“Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới, đồng thời ưu tiên các nhịp hồi tới để căn bán, giảm tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng giá chủ đạo khi đóng cửa tại 1.901 điểm, xác lập vị thế vững chắc trên các đường trung bình động MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng RSI và dòng tiền MFI đều ở mức 67. Với việc phe mua chiếm ưu thế về cuối phiên và duy trì giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930 trong kịch bản khả quan đầu phiên hôm nay 13/5.

VN-Index tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930 (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện dẫn dắt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore, kết hợp chốt lời từng phần tại vùng cản. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý và thanh khoản cao thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, chỉ số VN-Index hồi phục trở lại sau phiên điều chỉnh liền trước nhưng thanh khoản chưa cải thiện. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA9 phiên và chỉ số có thể tiếp tục đà tăng trong các phiên tới nhưng nếu thanh khoản đi kèm không cải thiện, khả năng chỉ số sẽ chưa thể vượt được vùng cản bên trên 1.920-1.926 điểm.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và mua nhẹ nếu thị trường điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên. Đồng thời, xem xét cơ cấu danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng 1.926 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

