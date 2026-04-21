Nhận định chứng khoán 21/4: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.840-1.850 điểm

Xu hướng phục hồi được củng cố nhưng xung lực tăng điểm mạnh và lan tỏa chưa được xác nhận

VN-Index khởi đầu tuần mới tương đối chậm rãi sau những tin tức về việc căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz leo thang trở lại. Thế nhưng càng giao dịch về sau, thị trường càng cho thấy sức mạnh giá tích cực, một phần nhờ vào những “bệ đỡ chỉ số” đáng tin cậy. Ngay trước thềm tổ chức đại hội cổ đông, VHM có phiên tăng kịch trần đầy bất ngờ, đóng góp tới (8,16 điểm) cho chỉ số chung và xếp ngay sau chính là cái tên quen thuộc – VIC với (5,06 điểm) được gửi gắm vào “quỹ điểm VN-Index”. Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường không cho thấy yếu tố tiêu cực như những phiên giao dịch “xanh vỏ đỏ lòng” vào tuần trước khi áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nhóm cổ phiếu.

Dầu khí (BSR, PLX), Hóa chất (DGC) là những mục tiêu chính của “phe gấu” trong phiên 20/4 với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng (1 - 3%). Sau khi nghỉ chân tạm thời vào phiên thứ Sáu tuần trước, VN-Index nhanh chóng hình thành cây nến “rút chân” và quay trở lại chuyến hành trình chinh phục các mốc điểm đã đánh mất trước đó. Độ mở tương đối cân bằng khi số mã tăng điểm (154 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (147 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh sụt giảm đáng kể (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.837,11 điểm, tăng 19,94 điểm (1,10%).

Thị trường cải thiện tích cực về điểm số, tuy nhiên đà tăng không được hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 691 triệu cổ phiếu (-7,02%), tương đương giá trị đạt 21.728 tỷ đồng (-7,27%).

VN-Index có phiên tăng điểm và độ mở nhóm ngành nghiêng về sắc xanh khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (3,29%), Nhựa (2,23%) và Thép (1,56%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-1,57%), Hóa chất (-1,55%) và Phân bón (-1,08%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 20/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần 20/4. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên, nhưng biên độ tăng của thị trường tiếp tục bị chi phối bởi số ít nhóm cổ phiếu lớn, trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu họ VIN (VIC, VHM, VRE, VPL) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành. Bên cạnh đó, thanh khoản bị thu hẹp, khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 8 phiên gần đây và sụt giảm (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Xu hướng phục hồi được củng cố nhưng xung lực tăng điểm mạnh và lan tỏa chưa được xác nhận khi thanh khoản ở mức thấp nên nhà đầu tư tiếp tục giữ nguyên vị thế nắm giữ, hạn chế việc mua thêm, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu bứt phá đồng bộ trên nhiều nhóm ngành để có điểm mua an toàn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.840 - 1.850 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), ề kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn rất tích cực khi hồi phục mạnh trở lại và đóng cửa tại 1.837,10 điểm, với cây nến cho thấy lực cầu hấp thụ tốt nhịp rung lắc đầu phiên và kéo chỉ số đóng cửa gần vùng cao nhất ngày. Việc VN-Index đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA200 tiếp tục củng cố xu hướng tăng ngắn hạn và cải thiện tín hiệu trung hạn; tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, vùng giá hiện tại không còn là điểm mua mới có edge cao do chỉ số đã tăng nhanh, đang áp sát kháng cự 1.840 - 1.850 điểm, trong khi Stoch RSI gần 100 và thanh khoản lại thấp hơn mức tham chiếu.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 21/4 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.840 - 1.850 điểm; nếu vượt dứt khoát vùng này với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hướng lên 1.860 - 1.870 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65–80%, ưu tiên giữ vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi và chỉ gia tăng khi thị trường có pullback giữ nền hoặc breakout có xác nhận. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang ở sát cản ngắn hạn, ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.