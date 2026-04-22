  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhận định chứng khoán 22/4: Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, hạn chế mua mới

Thứ Tư, 06:15, 22/04/2026
VOV.VN - Nhịp điều chỉnh có thể sẽ kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mở mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.765.

VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh sau quá trình tăng mạnh vừa qua

Bứt phá mạnh mẽ ngay khi khởi động phiên giao dịch, VN-Index mở gap tăng nhờ lực cầu nhập cuộc quyết liệt ở những cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới chỉ số chung. Thế nhưng khi những cái tên dẫn dắt đà tăng của thị trường suy yếu dần cũng là lúc áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng, nhấn chìm nhiều nhóm ngành xuống dưới ngưỡng giá đỏ. Áp lực bán trải dài, đặc biệt là nhóm Chứng khoán (HCM, SSI, VCI) và Bất động sản (TCH, DXS, DXG) phải chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 2% do mức độ tương quan cao với thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, một số cái tên vẫn giữ được sắc xanh cho tới cuối chặng đường, nổi bật hơn cả là STB (Ngân hàng) và NVL (Bất động sản) với đà tăng quanh ngưỡng (3 - 5%). Có thể nói, thị trường như đang gợi nhớ lại những ngày tháng không mấy suôn sẻ khi đà tăng chỉ tập trung cục bộ ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn và đưa VN-Index phục hồi mạnh mẽ về điểm số trong khi số đông còn lại đành ngậm ngùi chứng kiến sự bất công giày vò tâm lý vốn đã có phần nao núng trước những bất định về xu hướng thị trường. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (227 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (99 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.833,48 điểm, giảm 3,63 điểm (-0,20%).

Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.833,48 điểm, giảm 3,63 điểm

Thanh khoản quay trở lại trong phiên chiều và khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 875 triệu cổ phiếu (26,67%), tương đương giá trị đạt 25.264 tỷ đồng (16,27%).

VN-Index giảm điểm nhẹ, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng (0,74%), Bất động sản (0,71%) và Thép (0,24%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-1,76%), Bán lẻ (-1,75%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-1,53%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 21/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) không duy trì được sức mạnh tăng giá khi về cuối phiên đã tác động đến thị trường khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm. Biên độ giảm không lớn (-0,2%) nhưng thanh khoản phiên 21/4 gia tăng so với 2 phiên trước đó cho thấy áp lực bán có tín hiệu gia tăng. Khả năng khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có nhịp rung lắc thì VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh sau quá trình tăng mạnh vừa qua.

“Nhịp điều chỉnh có thể sẽ kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mở mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.765 rồi tính tiếp”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Áp lực chốt lời đã xuất hiện rõ

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang bước vào pha rung lắc kiểm định cung tại vùng cao sau khi thất bại trong nỗ lực duy trì trên vùng 1.850 - 1.860 điểm, thể hiện qua phiên giảm nhẹ về 1.833,48 điểm với cây nến có bóng trên rõ và đóng cửa gần thấp nhất phiên. Dù mức giảm không lớn và chỉ số vẫn đứng trên toàn bộ các đường MA quan trọng, tín hiệu đáng chú ý là áp lực chốt lời đã xuất hiện rõ khi chỉ số tiến vào vùng cản cao, trong khi thanh khoản chỉ ở mức xấp xỉ tham chiếu, chưa đủ để xác nhận một pha breakout tiếp diễn.

Áp lực chốt lời đã xuất hiện rõ (Ảnh minh họa: KT)

Từ góc độ thực chiến, vùng 1.833 điểm không còn là điểm mua mới có edge cao; chiến lược phù hợp hơn là tiếp tục nắm giữ vị thế khỏe, đồng thời quan sát phản ứng tại MA5 quanh 1.820 - 1.825 điểm. Nếu giữ được vùng này, VN-Index vẫn có cơ hội kiểm định lại 1.850 - 1.860 điểm và xa hơn là 1.880 điểm; ngược lại, nếu đánh mất 1.820 điểm, rủi ro điều chỉnh về 1.800 điểm sẽ tăng rõ rệt.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65 - 80%, nhưng hạn chế mua đuổi và cân nhắc chốt lời từng phần với các vị thế đã tăng nóng. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, chỉ giải ngân từng phần ở các nhịp điều chỉnh có kiểm soát và ưu tiên cổ phiếu vẫn giữ nền tốt hơn thị trường, tập trung vào các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/4

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Nhận định chứng khoán 20-24/4: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục
Nhận định chứng khoán 20-24/4: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn, thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

Nhận định chứng khoán 20-24/4: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

Nhận định chứng khoán 20-24/4: VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn, thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

Nhận định chứng khoán 17/4: VN-Index retest kỹ thuật quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm
Nhận định chứng khoán 17/4: VN-Index retest kỹ thuật quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm

VOV.VN - VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm để kiểm tra lại lực cầu sau chuỗi tăng mạnh; nếu giữ vững vùng này, chỉ số vẫn có khả năng mở rộng đà tăng lên 1.830–1.850 điểm trong các phiên kế tiếp.

Nhận định chứng khoán 17/4: VN-Index retest kỹ thuật quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm

Nhận định chứng khoán 17/4: VN-Index retest kỹ thuật quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm

VOV.VN - VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc retest kỹ thuật quanh vùng 1.800–1.810 điểm để kiểm tra lại lực cầu sau chuỗi tăng mạnh; nếu giữ vững vùng này, chỉ số vẫn có khả năng mở rộng đà tăng lên 1.830–1.850 điểm trong các phiên kế tiếp.

Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm
Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm

VOV.VN - VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm

VOV.VN - VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

