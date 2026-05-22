Nhận định chứng khoán 22/5: VN-Index có thể giằng co trong biên độ hẹp

Thứ Sáu, 06:15, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ báo tâm lý đang giảm về vùng thấp gần khu vực sợ hãi và chỉ báo động lượng cũng đang về khu vực trung tính (vùng 50). Do đó, chỉ số VN-Index có thể sớm kết thúc giai đoạn tích lũy bên trên vùng hỗ trợ 1.850-1.870 điểm trước khi tiếp tục xu hướng.

Nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mua mới, tiếp tục chiến lược căn bán

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 5 trôi qua với nhiều biến số vào thời điểm cuối phiên diễn ra, tuy nhiên, bối cảnh chung của thị trường vẫn là sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dẫn đầu đà giảm và ảnh hưởng nhiều bởi tin tức gần đây là nhóm Bất động sản khi phần lớn cổ phiếu tiếp tục phiên giảm điểm thứ hai như NVL, DXG, PDR… cùng với nhóm Dầu khí (BSR, GAS, PLX), Cao su (GVR, DPR) quay trở lại nhịp điều chỉnh sau giai đoạn “fomo” tăng nóng. 

nhan dinh chung khoan 22 5 vn-index co the giang co trong bien do hep hinh anh 1
Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, Nhóm Bán lẻ trở thành điểm tựa của thị trường trong phiên hôm nay khi MWG, PET, MSN duy trì sắc xanh xuyên suốt phiên giao dịch với biên độ tăng điểm quanh ngưỡng 1 – 3%. Phiên 21/5 chỉ số giảm điểm chủ yếu do đà điều chỉnh của cổ phiếu VIC và ngày đáo hạn phái sinh khiến cho cung cầu thực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa được phản ánh đồng bộ. Độ mở có yếu tố cân bằng đáng kể khi số mã giảm điểm (152 mã) chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với số mã tăng điểm (144 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-25.2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 21/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.896,89 điểm, giảm 16,34 điểm (-0,85%).

Thanh khoản thị trường ngay lập tức “bật chế độ tàng hình” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-25,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 678 triệu cổ phiếu (-43,50%), tương đương giá trị đạt 22.052 tỷ đồng (-30,77%).

VN-Index đóng cửa giảm điểm, tuy nhiên có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Bán lẻ (1,98%), Bảo hiểm (1,59%) và Thép (1,36%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-2,80%), Bất động sản (-1,94%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-1,82%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 21/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên bất ngờ đảo chiều tăng điểm liền trước, VN-Index chưa thể có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Áp lực bán nhanh chóng quay trở lại khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ và mất mốc tâm lý 1.900 điểm. Điểm đáng chú ý là thanh khoản phiên 21/5 sụt giảm khá mạnh so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh bất ngờ tụt sâu (-25,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm của thị trường phiên hôm nay chịu tác động chi phối của cổ phiếu vốn hóa lớn là VIC, nên xét về tương quan số mã tăng/giảm khá cân bằng và không bị thiên lệch quá nhiều so với phiên trước đó. Áp lực bán không quá mạnh, nhưng đây vẫn là vùng tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhiều tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện. 

“Nhà đầu tư vẫn nên hạn chế mở vị thế mua mới, tiếp tục chiến lược căn bán, hạ dần tỷ trọng khi thị trường chung tăng điểm trong các phiên giao dịch tới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể giằng co trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.899 điểm, nằm giữa đường MA10 và MA20, trong khi các chỉ báo RSI ở mức 60 và MFI ở mức 53 cho thấy động lực tăng giá vẫn được duy trì dù áp lực bán đang chiếm ưu thế ngắn hạn. Việc chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày phản ánh trạng thái suy yếu, đặt thị trường vào kịch bản giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. 

“Trong bối cảnh xu hướng giảm chưa hoàn toàn xác nhận, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.890–1.900 và kháng cự 1.910–1.920, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có phiên giảm điểm với thanh khoản sụt giảm cho thấy thị trường điều chỉnh nhưng lực bán chưa quá mạnh. Đồng thời, đồ thị giá đang đi ngang bên trên đường MA20 phiên và đỉnh cũ lịch sử và YSVN vẫn bảo lưu đây là nhịp điều chỉnh lành mạnh. Chỉ báo tâm lý đang giảm về vùng thấp gần khu vực sợ hãi và chỉ báo động lượng cũng đang về khu vực trung tính (vùng 50). Do đó, chỉ số VN-Index có thể sớm kết thúc giai đoạn tích lũy bên trên vùng hỗ trợ 1.850-1.870 điểm trước khi tiếp tục xu hướng.

“Nhà đầu tư có thể dừng bán và xem xét mua thăm dò những cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng như Công nghệ thông tin hay nhóm đã trải qua nhịp giảm và quay trở lại nền giá hỗ trợ”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/5

Cẩm Tú/VOV.VN
Nhận định chứng khoán 21/5: Nhiều kỳ vọng vào cú rũ bỏ - Khởi đầu nhịp sóng mới
Nhận định chứng khoán 20/5: Áp lực bán gia tăng về cuối phiên
Nhận định chứng khoán 19/5: Thị trường tăng điểm, nhưng niềm tin còn thấp
Nhận định chứng khoán 18/5: VN-Index có thể dao động giằng co trong biên độ hẹp
