Nhận định chứng khoán 23/4: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860-1.870 điểm

Xu hướng tăng điểm của thị trường chung còn tiếp diễn

Phiên giao dịch mang tới nhiều bất ngờ cho số đông nhà đầu tư khi áp lực bán xuyên suốt phiên sáng 22/4 và thật khó để khắc họa những kịch bản tích cực hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VN-Index đã khiến các “chứng sĩ” phải bất ngờ khi phiên giao dịch buổi chiều chỉ số bật tăng một mạch 42 điểm kể từ mốc giá thấp nhất phiên (1.819 điểm). VIC trở thành tâm điểm của sự chú ý với sắc tím cùng 1,2 triệu cổ phiếu chờ mua giá trần. Mặc dù lượng lớn điểm số được đóng góp bởi họ nhà Vingroup, phần còn lại của thị trường vẫn cho thấy yếu tố kiểm soát giá tới từ phe mua với nhiều cổ phiếu thu hẹp đáng kể đà giảm thời điểm cuối phiên chiều và hình thành cây nến “rút chân” tương đối tích cực.

HPG (-1,23%), STB (-1,77%) là những cái tên gây giảm điểm nhiều nhất tới chỉ số chung, tuy nhiên, biên độ giảm điểm không quá lớn và đà điều chỉnh đơn thuần chỉ là nhịp nghỉ chân sau chuỗi ngày tăng điểm dài hơi. Theo đó, dòng tiền vẫn có xu hướng chỉ lựa chọn những cổ phiếu có khả năng tác động tới chỉ số chung, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có cái nhìn kém khả quan đối với VN-Index ở thời điểm hiện tại. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (194 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (111 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-26,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.857.30 điểm, tăng 23,82 điểm (1,30%).

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.857.30 điểm, tăng 23,82 điểm

Thị trường phục hồi trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-26,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 717 triệu cổ phiếu (-18,06%), tương đương giá trị đạt 21.724 tỷ đồng (-14,01%).

VN-Index tăng khá mạnh về điểm số, tuy nhiên, độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (4,43%), Hóa chất (1,71%) và Ngân hàng (0,80%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dược phẩm (-1,55%), Công nghệ (-1,26%) và Thép (-1,19%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 22/4.

Nhận định chứng khoán 22/4: Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, hạn chế mua mới VOV.VN - Nhịp điều chỉnh có thể sẽ kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mở mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.765.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin bùng nổ trở lại (VIC, VHM, VRE) kéo VN-Index tăng khá mạnh. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm đáng kể khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-26,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Đà tăng của thị trường đang bị chi phối rất lớn bởi sắc xanh của nhóm cổ phiếu họ Vin nên khả năng xu hướng tăng điểm của thị trường chung còn tiếp diễn.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và hạn chế việc mua thêm. Kiên nhẫn chờ đợi thêm phiên bùng nổ có sự lan tỏa của dòng tiền ra nhiều nhóm ngành mới là tín hiệu lạc quan cho vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860 - 1.870 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tăng ngắn hạn tích cực khi hồi phục mạnh và đóng cửa tại 1.857,30 điểm, với cây nến cho thấy lực cầu hấp thụ tốt nhịp rung lắc đầu phiên và kéo chỉ số đóng cửa gần vùng cao nhất ngày. Việc VN-Index đứng trên các đường trung bình quan trọng gồm MA5, MA10, MA20 và MA50 tiếp tục củng cố xu hướng tăng ngắn hạn; tuy nhiên, diễn biến thị trường đang có dấu hiệu phân hóa rõ hơn, khi đà tăng của chỉ số chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, trong khi độ lan tỏa dòng tiền chưa thực sự đồng đều.

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860 - 1.870 điểm

Từ góc độ thực chiến, vùng giá hiện tại không còn là điểm mua mới có edge cao do chỉ số đã tăng nhanh, đang áp sát kháng cự 1.860 - 1.870 điểm, trong khi RSI(14) ở mức 69,30 đã tiệm cận vùng quá mua và thanh khoản chưa bùng nổ tương xứng với mức tăng điểm. Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 23/4 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860 - 1.870 điểm; nếu vượt dứt khoát vùng này với thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tốt hơn, chỉ số có thể hướng lên 1.880 - 1.900 điểm. Ngược lại, nếu thất bại tại cản, vùng 1.832 - 1.835 điểm sẽ là hỗ trợ gần cần theo dõi.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65 - 80%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe hơn thị trường, hạn chế mua đuổi nhóm trụ hoặc các cổ phiếu đã tăng nóng, và chỉ gia tăng khi thị trường có pullback giữ nền hoặc breakout có xác nhận về thanh khoản và độ lan tỏa. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc, nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang ở sát cản ngắn hạn và thị trường vẫn còn phân hóa”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/4