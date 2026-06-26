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Nhận định chứng khoán 26/6: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

Thứ Sáu, 06:15, 26/06/2026
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VOV.VN - VN-Index giảm 0,8% trong phiên 25/6 dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup, dù vẫn giữ được mốc 1.863 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, song thị trường có thể tiếp tục giằng co trước khi kiểm định lại vùng kháng cự 1.900 điểm.

VN-Index có thể sớm quay lại đà tăng để hướng lên vùng 1.900 điểm

Các chỉ số có diễn biến phân hóa trở lại với VN-Index đóng cửa giảm do ảnh hưởng từ diễn biến điều chỉnh của nhóm Vingroup. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.863,07 điểm, ghi nhận mức giảm 0,8% so với phiên trước đó. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,38% và Upcom-Index tăng 1,04%. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 17.169 tỷ đồng, riêng sàn HOSE đạt 16.136 tỷ đồng (sụt giảm -11% so với phiên trước).

Nhóm Ngân hàng đóng vai trò hỗ trợ chỉ số trong bối cảnh nhóm Vingroup điều chỉnh trở lại. Ngoài Ngân hàng, nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt (+0,31 điểm), Dịch vụ tài chính (+0,14 điểm) và Công nghệ Thông tin (+0,10 điểm) là những nhóm tăng điểm. Xét theo từng cổ phiếu, TCB đóng vai trò đầu tàu kéo chỉ số tăng lớn nhất (+1,35%), tiếp sau lần lượt là VJC (+0,49%), HVN (+0,46%) trên sàn HSX; KSF (+3,46%) trên sàn HNX và TTD (+14,55%) trên sàn UPCOM.

nhan dinh chung khoan 26 6 dong tien suy yeu, nha dau tu han che mua duoi hinh anh 1

Ở chiều ngược lại, nhóm ngành Bất động sản suy yếu mạnh nhất khi kéo giảm chỉ số tới -12,26 điểm, theo sau là Dầu khí (-2,12 điểm) và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (-0,84 điểm). Các cổ phiếu gánh chịu áp lực bán mạnh nhất làm giảm chỉ số bao gồm VIC (-2,29%) trên sàn HSX, THD (-2,33%) trên sàn HNX và NVN (-1,40%) trên sàn UPCOM.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có phiên giảm điểm với thanh khoản sụt giảm. Điểm tích cực là lực bán không mạnh và phần lớn đà giảm phiên 25/6 đến từ nhóm Vingroup. Do đó, chỉ số có thể sẽ sớm quay lại đà tăng để hướng lên vùng 1.900 điểm đang là kháng cự gần nhất.

“Trong trường hợp tiêu cực, chỉ số đóng cửa dưới 1.860 điểm với thanh khoản gia tăng là tín hiệu xác nhận cho nhịp điều chỉnh quay trở lại. Về nhóm ngành, nhà đầu tư có thể để ý tới nhóm Thủy sản đang có diễn biến hồi phục tích cực. Nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng từng cổ phiếu và nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại với mức quản trị rủi ro khi giá đóng cửa dưới 1.860 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

VN-Index giằng co trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.863 điểm, dù vẫn duy trì trên các đường MA10 và MA20 nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên đã đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày, phản ánh trạng thái suy yếu ngắn hạn. Sự phân kỳ giữa RSI(14) ở mức 57 cho thấy động lực tăng vẫn còn, trong khi MFI ở mức 44 lại cảnh báo dòng tiền vào đang hụt hơi, khiến kịch bản giằng co trong biên độ hẹp trở nên chủ đạo trong phiên hôm nay 26/6 trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.860–1.890, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 26 6 dong tien suy yeu, nha dau tu han che mua duoi hinh anh 2
VN-Index giằng co trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index quay đầu điều chỉnh với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh đi kèm việc gia tăng bán ròng của khối ngoại khiến đà hồi phục của chỉ số bị ảnh hưởng. Chỉ số sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường trung bình động 50 phiên, tương ứng vùng 1.850-1.855 điểm trong phiên cuối tuần hôm nay 26/6. Nếu duy trì đóng cửa trên vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể sẽ có cơ hội quay lại thử thách vùng kháng cự quanh 1.900 điểm trong tuần tới.

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hợp lý, sử dụng các lệnh chặn lãi để bảo toàn lợi nhuận đối với các vị thế đang có trong danh mục”, chuyên gia của BVSC nhận định.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với BMP và VGI

Diệp Diệp/VOV.VN
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