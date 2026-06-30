Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index giữ mốc 1.850, kỳ vọng hướng lên vùng 1.900

Nhà đầu tư có thể mở lại vị thế mua thăm dò tỷ trọng nhỏ

VN-Index khởi động tuần mới kém khả quan về điểm số do tác động từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, tuy nhiên, điều khiến số đông “chứng sĩ” cảm thấy hài lòng là khi diễn biến các mã cổ phiếu lại cho thấy thái cực hoàn toàn khác. Sắc xanh có xu hướng lấn lướt ngay từ phiên sáng và cải thiện đáng kể ở thời điểm kết thúc phiên giao dịch, đặc biệt một số nhóm ngành ghi nhận sự đồng thuận như Ngân hàng (LPB, VIB, BID), Đầu tư công (VCG, HHV, FCB) và Dầu khí (PVD, PVS, PLX).

Ở chiều ngược lại, chỉ tính riêng VIC (-4,74%) và VHM (-3,65%) đã đánh mất 24,01 điểm của thị trường chung và là nguyên nhân chính khiến VN-Index hình thành cây nến giảm điểm. Độ mở thị trường nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (192 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (134 mã) và phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng điểm ở mức gấp gần 2 lần so với nhóm giảm điểm. Thanh khoản vẫn chưa có tín hiệu cải thiện khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-15,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.854,97 điểm, giảm 16,94 điểm (-0,90%).

Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.854,97 điểm, giảm 16,94 điểm

Thanh khoản thị trường chưa có tín hiệu cải thiện trở lại khi vẫn ở mức thấp hơn (-15,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 601 triệu cổ phiếu (12,38%), tương đương giá trị đạt 17.430 tỷ đồng (7,98%).

Chỉ số điều chỉnh ở mức khá, tuy nhiên thị trường có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng (2,14%), Hóa chất (1,75%) và Xây dựng (1,60%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-3,64%), Công nghệ viễn thông (-0,60%) và Thủy sản (-0,18%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh duy nhất trong phiên 29/6.

Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm VOV.VN - VN-Index tăng 2,6% trong tuần qua và áp sát ngưỡng 1.900 điểm, song thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong tuần 29/6 - 3/7 và khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) sụt giảm mạnh khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ 2 đầu tuần 29/6. Tuy chỉ số chung giảm điểm, nhưng điểm tích cực là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá lại chiếm áp đảo hơn (gấp 1,95 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá và tương quan số cổ phiếu tăng giá cũng áp đảo hơn so với cổ phiếu giảm giá (187 mã tăng/132 mã giảm). Thanh khoản trong phiên 29/6 chỉ nhích nhẹ so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-15,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Dù đóng cửa VN-Index giảm điểm, nhưng vẫn là tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi dòng tiền tăng điểm đã có sự lan tỏa và chảy vào các nhóm cổ phiếu khác. Điểm trừ là thanh khoản chưa bùng nổ mạnh để xác nhận tín hiệu lạc quan cho vị thế mua trở lại.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, nhưng bắt đầu có thể mở lại vị thế mua thăm dò tỷ trọng nhỏ khi thị trường chung giảm điểm ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình có sự bật tăng đi ngược với chiều hướng giảm của VN-Index”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số sẽ sớm quay lại nhịp hồi phục với vùng 1.900 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa tại 1.855 điểm, duy trì trên các đường MA10 và MA20, trong khi độ rộng thị trường nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng giá chiếm ưu thế, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện và tiếp tục phân hóa vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Với RSI và MFI neo ở vùng trung tính, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 30/6, nhưng rủi ro giảm sâu chưa quá lớn nếu vùng hỗ trợ 1.850–1.860 tiếp tục được giữ vững.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi tại các nhịp hồi mạnh và ưu tiên giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.850–1.860, kháng cự 1.870–1.880. Dòng tiền nên được tập trung vào các nhóm cổ phiếu có catalyst riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường và các nghị quyết phát triển kinh tế. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ vẫn có thể được xem là cơ hội giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chỉ số sẽ sớm quay lại nhịp hồi phục với vùng 1.900 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index vẫn đang kiểm tra lại khoảng trống giá lên phiên 23/6. Đồng thời, chỉ số đang quay lại MA9 phiên tương ứng khu vực 1.850 điểm nên khu vực này đang là hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Chỉ báo động lượng điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn đang trong xu hướng tăng tích cực.

“Chỉ số sẽ sớm quay lại nhịp hồi phục với vùng 1.900 điểm đang là kháng cự gần nhất. Nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng từng cổ phiếu và nhóm ngành và có thể mua với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn (T+). Mức quản trị rủi ro khi chỉ số tiếp tục giảm đóng cửa dưới 1.850 điểm trong các phiên tới. Đồng thời, nhịp tăng lên 1.900 điểm cũng là cơ hội để cơ cấu danh mục”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

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