Nhận định chứng khoán 5/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.850–1.860 điểm

VN-Index có thể sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc tâm lý 1.800

Kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày, VN-Index khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 với nhiều cung bậc cảm xúc, có hưng phấn, có thận trọng và nhiều cổ phiếu cho thấy hai thái cực giao dịch hoàn toàn đối lập. Trải qua nhiều ngày “mơ hồ” trong những tin đồn với 4 phiên giảm mạnh liên tiếp, PC1 cuối cùng cũng lấy lại sắc tím ngay đầu phiên sáng 4/5 nhờ lực cầu nhanh chóng nhập cuộc nhưng lượng cung “kẹt hàng” khiến cổ phiếu hình thành “râu nến” tương đối dài. Bên cạnh đó, một vài nhóm ngành cho thấy khả năng dẫn dắt dòng tiền đáng kinh ngạc, đóng cửa trong sắc tím như: BSR (Dầu khí), GVR (Bất động sản Khu công nghiệp), DXS (Bất động sản).

Tuy nhiên, ở trạng thái đối lập, NVL phải nếm trải cảm giác của PC1, DGC, VCG những ngày trước đây khi kết phiên trong trạng thái “trắng bên mua” với gần 23 triệu cổ phiếu chờ được “giải thoát” ở ngưỡng giá sàn khiến nhiều cổ phiếu cùng ngành thu hẹp đáng kể biên độ tăng như DXG, TCH, DIG... Độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi số mã tăng điểm (169 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (148 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 4/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.854,06 điểm, giảm 0,04 điểm (-0,00%).

Tâm lý thị trường dè chừng là yếu tố khiến thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 693 triệu cổ phiếu (-4,09%), tương đương giá trị đạt 21.210 tỷ đồng (0,58%).

VN-Index khởi đầu tháng mới tương đối chậm rãi khi điểm số gần như không đổi so với phiên trước và 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản Khu công nghiệp (3,51%), Dầu khí (3,07%) và Điện (2,04%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-1,43%), Phân bón (-0,86%) và Công nghệ viễn thông (-0,71%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 4/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), thanh khoản phiên 4/5 tương đương phiên giao dịch trước đó và VN-Index đóng cửa ở mốc tham chiếu cho thấy không có nhiều biến động mạnh sau kỳ nghỉ dài ngày. Trong phiên VN-Index có thời điểm tăng/giảm khá do biến động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) cho thấy xu hướng tăng giảm của thị trường chung ở thời điểm hiện tại vẫn đang bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

“VN-Index có thể sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc tâm lý 1.800 và tích lũy ở quanh ngưỡng này một thời gian rồi mới quay lại xu hướng tích cực. Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, kiên nhẫn chờ về vùng hỗ trợ mới để mở thêm vị thế, gia tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang ở pha rung lắc tích lũy trên nền cao khi đóng cửa gần như đi ngang tại 1.854,06 điểm, với cây nến cho thấy trạng thái lưỡng lự sau nhịp tăng trước đó. Tuy nhiên, điểm quan trọng là chỉ số đỏ nhưng mặt bằng cổ phiếu không xấu tương ứng, khi vẫn có nhiều mã giữ sắc xanh và áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ việc nhóm VIC hạ nhiệt sau giai đoạn kéo chỉ số. Do đó, diễn biến phiên này nên được nhìn nhận nhiều hơn như một nhịp tái cân bằng ở nhóm trụ thay vì tín hiệu suy yếu diện rộng.

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.850–1.860 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Về cấu trúc kỹ thuật, VN-Index vẫn đứng trên toàn bộ các đường MA quan trọng từ MA10 đến MA250, chỉ lùi nhẹ dưới MA5, trong khi RSI 63,52 và Stoch RSI đã hạ khỏi vùng quá nóng cho thấy thị trường đang giải tỏa trạng thái overbought ngắn hạn mà chưa làm gãy xu hướng tăng. Từ góc độ thực chiến, vùng 1.854 điểm không phải điểm mua mới có edge cao cho giao dịch theo chỉ số, nhưng lại phù hợp hơn với chiến lược nắm giữ và chọn lọc cổ phiếu khỏe hơn thị trường, đặc biệt trong bối cảnh độ rộng thực tế tích cực hơn diễn biến điểm số.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 5/5 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được vùng 1.840–1.850, chỉ số còn cơ hội quay lại 1.860–1.870 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60–75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi nhóm trụ và chỉ gia tăng ở nhịp pullback đẹp hoặc khi chỉ số lấy lại vùng cản với thanh khoản tốt hơn. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc có kiểm soát nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh vào nhóm đã kéo chỉ số”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

