中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

Thứ Tư, 06:15, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm hoặc retest lại vùng 1.860 - 1.865 điểm; nếu giữ được nền này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.885 - 1.890 điểm.

Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi

Dẫn đầu đà tăng và đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường chung trong phiên giao dịch ngày 5/5 là những cái tên quen thuộc nhà họ Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) cùng với sự dẫn dắt của những cổ phiếu đầu ngành có sức bật đáng ghi nhận như BSR (Dầu khí), GEE (Điện). Bên cạnh đó, mặc dù tăng/giảm đan xen, nhóm Ngân hàng ghi nhận dấu hiệu thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên chiều nhờ nỗ lực ngược dòng của VPB giúp diễn biến chung của ngành trở nên tương đối khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, số đông các cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và đặc biệt là NVL dường như đang lún vào “vết xe đổ” của VCG, DGC, PC1 khi đã là phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận lượng lớn cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn. “Phe gấu” kiểm soát thế trận với 213 mã đóng cửa giảm điểm, áp đảo so với chỉ 97 mã đóng cửa tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-2,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.874,85 điểm, tăng 20,79 điểm (1,12%).

nhan dinh chung khoan 6 5 vn-index tiep tuc rung lac quanh 1.875 - 1.880 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.874,85 điểm, tăng 20,79 điểm

Thị trường có dấu hiệu lấy lại nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh xấp xỉ (-2,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 775 triệu cổ phiếu (11,71%), tương đương giá trị đạt 22.395 tỷ đồng (5,59%).

VN-Index tăng hơn 1% (1,12%), tuy nhiên độ mở nhóm ngành có yếu tố cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (3,76%), Dầu khí (2,31%) và Cảng biển (1,92%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản Khu công nghiệp (-1,27%), Thép (-1,08%) và Chứng khoán (-1,05%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 5/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bật tăng mạnh về điểm số, song biên độ tăng điểm bị chi phối phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM, VRE, VPL) trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm giá. Tương quan số cổ phiếu tăng/giảm hoàn toàn lệnh về sắc đỏ với 207 mã giảm so với 92 mã tăng. Thanh khoản phiên 5/5 có cải thiện nhẹ so với phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-2,7%) so mức bình quân 20 phiên. Xu hướng tăng hiện tại của thị trường chung bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nên tín hiệu tích cực chưa được xác nhận.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mới quay lại vị thế mua mới để gia tăng thêm tỷ trọng”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn tích cực khi đóng cửa tại 1.874,85 điểm và tiếp tục đứng trên toàn bộ các đường MA quan trọng. Tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, chất lượng nhịp tăng hiện tại cần được nhìn nhận chọn lọc hơn, bởi thị trường đang phân hóa và đà tăng của chỉ số có khả năng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm Vingroup. Điều đó đồng nghĩa với việc điểm số mạnh chưa chắc đồng nghĩa cơ hội mua mới theo diện rộng là tốt.

nhan dinh chung khoan 6 5 vn-index tiep tuc rung lac quanh 1.875 - 1.880 diem hinh anh 2
VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Về kỹ thuật thuần túy, việc giữ trên MA5 và MA10 cùng RSI 66,50 cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, trong khi Stoch RSI đã hạ nhiệt giúp thị trường bớt nóng hơn so với các phiên trước. Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 6/5 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm hoặc retest lại vùng 1.860 - 1.865 điểm; nếu giữ được nền này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.885 - 1.890 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60-75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe và tập trung vào chiến lược stock-picking thay vì mua đuổi theo chỉ số hoặc nhóm trụ đã kéo mạnh; nhà đầu tư trung-dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần ở các nhịp rung lắc có kiểm soát nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh ở các mã tăng chủ yếu nhờ hiệu ứng kéo chỉ số”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index ghi nhận phiên hồi phục với thanh khoản tăng so với phiên liền trước cho thấy dòng tiền tham gia trở lại. Diễn biến của chỉ số đang ủng hộ kịch bản sóng 5 đang hình thành với vùng 1.900 điểm có thể hướng tới. Tuy nhiên, chỉ số VN30-Index đang có mức tăng yếu hơn chỉ số chính cho thấy quán tính tăng đang có tín hiệu suy yếu ở nhóm vốn hóa lớn.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.900-1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”, chuyên gia của YSVN nhận định.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/5

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 4-8/5: VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.890-1.900
Nhận định chứng khoán 4-8/5: VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.890-1.900

VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng cản quanh đỉnh cũ 1.890 - 1.900 điểm trong các phiên tới với các nhịp rung lắc xuất hiện đan xen trong phiên. Điểm số thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhận định chứng khoán 4-8/5: VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.890-1.900

Nhận định chứng khoán 4-8/5: VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.890-1.900

VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng cản quanh đỉnh cũ 1.890 - 1.900 điểm trong các phiên tới với các nhịp rung lắc xuất hiện đan xen trong phiên. Điểm số thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhận định chứng khoán 29/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm
Nhận định chứng khoán 29/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm

VOV.VN - VN-Index có khả năng rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.900–1.920 điểm.

Nhận định chứng khoán 29/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm

Nhận định chứng khoán 29/4: VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm

VOV.VN - VN-Index có khả năng rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.900–1.920 điểm.

Nhận định chứng khoán 28/4: Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện
Nhận định chứng khoán 28/4: Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

Nhận định chứng khoán 28/4: Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện

Nhận định chứng khoán 28/4: Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá