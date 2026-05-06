Nhận định chứng khoán 6/5: VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi

Dẫn đầu đà tăng và đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường chung trong phiên giao dịch ngày 5/5 là những cái tên quen thuộc nhà họ Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) cùng với sự dẫn dắt của những cổ phiếu đầu ngành có sức bật đáng ghi nhận như BSR (Dầu khí), GEE (Điện). Bên cạnh đó, mặc dù tăng/giảm đan xen, nhóm Ngân hàng ghi nhận dấu hiệu thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên chiều nhờ nỗ lực ngược dòng của VPB giúp diễn biến chung của ngành trở nên tương đối khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, số đông các cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và đặc biệt là NVL dường như đang lún vào “vết xe đổ” của VCG, DGC, PC1 khi đã là phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận lượng lớn cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn. “Phe gấu” kiểm soát thế trận với 213 mã đóng cửa giảm điểm, áp đảo so với chỉ 97 mã đóng cửa tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-2,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.874,85 điểm, tăng 20,79 điểm (1,12%).

Thị trường có dấu hiệu lấy lại nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh xấp xỉ (-2,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 775 triệu cổ phiếu (11,71%), tương đương giá trị đạt 22.395 tỷ đồng (5,59%).

VN-Index tăng hơn 1% (1,12%), tuy nhiên độ mở nhóm ngành có yếu tố cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (3,76%), Dầu khí (2,31%) và Cảng biển (1,92%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản Khu công nghiệp (-1,27%), Thép (-1,08%) và Chứng khoán (-1,05%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 5/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bật tăng mạnh về điểm số, song biên độ tăng điểm bị chi phối phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM, VRE, VPL) trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm giá. Tương quan số cổ phiếu tăng/giảm hoàn toàn lệnh về sắc đỏ với 207 mã giảm so với 92 mã tăng. Thanh khoản phiên 5/5 có cải thiện nhẹ so với phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-2,7%) so mức bình quân 20 phiên. Xu hướng tăng hiện tại của thị trường chung bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nên tín hiệu tích cực chưa được xác nhận.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mới quay lại vị thế mua mới để gia tăng thêm tỷ trọng”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn tích cực khi đóng cửa tại 1.874,85 điểm và tiếp tục đứng trên toàn bộ các đường MA quan trọng. Tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, chất lượng nhịp tăng hiện tại cần được nhìn nhận chọn lọc hơn, bởi thị trường đang phân hóa và đà tăng của chỉ số có khả năng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm Vingroup. Điều đó đồng nghĩa với việc điểm số mạnh chưa chắc đồng nghĩa cơ hội mua mới theo diện rộng là tốt.

Về kỹ thuật thuần túy, việc giữ trên MA5 và MA10 cùng RSI 66,50 cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, trong khi Stoch RSI đã hạ nhiệt giúp thị trường bớt nóng hơn so với các phiên trước. Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 6/5 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh 1.875 - 1.880 điểm hoặc retest lại vùng 1.860 - 1.865 điểm; nếu giữ được nền này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.885 - 1.890 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60-75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe và tập trung vào chiến lược stock-picking thay vì mua đuổi theo chỉ số hoặc nhóm trụ đã kéo mạnh; nhà đầu tư trung-dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần ở các nhịp rung lắc có kiểm soát nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh ở các mã tăng chủ yếu nhờ hiệu ứng kéo chỉ số”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index ghi nhận phiên hồi phục với thanh khoản tăng so với phiên liền trước cho thấy dòng tiền tham gia trở lại. Diễn biến của chỉ số đang ủng hộ kịch bản sóng 5 đang hình thành với vùng 1.900 điểm có thể hướng tới. Tuy nhiên, chỉ số VN30-Index đang có mức tăng yếu hơn chỉ số chính cho thấy quán tính tăng đang có tín hiệu suy yếu ở nhóm vốn hóa lớn.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.900-1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”, chuyên gia của YSVN nhận định.

