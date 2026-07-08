Nhận định chứng khoán 8/7: VN-Index tiếp đà hồi phục, thử thách vùng 1.860-1.870

VN-Index sẽ tiếp đà hồi phục để test lại mốc 1.860 điểm

Không còn là “bóng đêm u ám” bao trùm thị trường như phiên sáng 7/7, VN-Index cho thấy nỗ lực hồi phục đáng ghi nhận trong phiên chiều khi chỉ số “quay xe” 180 độ, đóng cửa ở ngưỡng giá xanh và nằm ngoài dự đoán của số đông nhà đầu tư. Trên đà phục hồi, nhóm Chứng khoán ghi nhận sức bật mạnh mẽ nhất khi đã có những cái tên kết phiên trong sắc tím như BVS, CTS và phần còn lại sở hữu biên độ tăng quanh ngưỡng 3 – 5%. Hậu thuẫn về điểm số còn có nhóm Ngân hàng khi gửi gắm tới 5 trong số 8 cái tên đóng góp số điểm lớn nhất cho thị trường trong phiên hôm nay là LPB, MBB, HDB, ACB và BID.

Ở chiều ngược lại, MSN (-2,70%), VHM (-2,60%) trở thành hai mục tiêu chính chịu áp lực bán ròng của khối ngoại và gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Sắc xanh lấy lại thế thượng phong khi số mã tăng điểm (169 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (140 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-10,%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.848,25 điểm, tăng 4,75 điểm (0,26%).

Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.848,25 điểm, tăng 4,75 điểm

Phiên hạ nhiệt nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh trở lại mức thấp hơn (-10,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 557 triệu cổ phiếu (-30,0%), tương đương giá trị đạt 16.414 tỷ đồng (-27,04%).

VN-Index đóng cửa cải thiện nhẹ về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán (2,76%), Ngân hàng (1,79%) và Bất động sản Khu công nghiệp (0,93%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bán lẻ (-1,04%), Thực phẩm tiêu dùng (-0,97%) và Công nghệ viễn thông (-0,96%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 7/7.

Phát hành chứng khoán: "Chìa khóa" để khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế VOV.VN - Phát hành chứng khoán không chỉ giúp doanh nghiệp huy động vốn mà còn góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế. Cơ quan quản lý kỳ vọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cùng chất lượng DN được cải thiện sẽ tạo nền tảng để thị trường chứng khoán thu hút mạnh hơn dòng vốn đầu tư trong giai đoạn mới.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đảo chiều xanh điểm sau phiên giảm điểm liền trước. Biên độ tăng điểm ở mức thấp (0,26%) đi kèm với thanh khoản sụt giảm so với phiên trước đó, khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-10,5%) so với bình quân 20 phiên. Điểm tích cực trong phiên hôm nay là VN-Index đảo chiều lấy lại sắc xanh và đóng cửa ở mức cao nhất phiên sau khi đã giảm về gần mốc hỗ trợ 1.820 điểm. Đi kèm với đó là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng đã có sự đảo chiều, gấp (2,85 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Tuy nhiên, do thanh khoản tổng thể sụt giảm nên dù VN-Index xuất hiện 2 tín hiệu tích cực cũng chưa phá vỡ tín hiệu tiêu cực của phiên giảm điểm trước đó.

“Khả năng VN-Index sẽ tiếp đà hồi phục trong phiên hôm nay 8/7 để test lại mốc 1.860 điểm, nếu thanh khoản không tăng thì xác suất cao VN-Index sẽ quay lại nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quan điểm quản trị rủi ro, hạn chế việc mở thêm vị thế mua mới, cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Đà hồi phục có thể tiếp diễn trong 1 - 2 phiên tới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.848 điểm, nằm giữa đường MA20 và MA10 với các chỉ báo RSI và MFI cùng neo tại ngưỡng 50, cho thấy nhịp hồi phục hiện tại vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác lập xu hướng tăng rõ rệt. Mặc dù lực cầu chiếm ưu thế giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại các phiên tới trước khi có tín hiệu xác nhận tại vùng cản 1.860–1.870.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.840–1.850, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Đà hồi phục có thể tiếp diễn trong 1 - 2 phiên tới (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index hồi phục trở lại và chỉ số tiếp tục giữ trên khu vực 1.830 điểm. Các chỉ báo động lượng đã ngừng giảm cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn trong 1, 2 phiên tới. Trước mắt, chỉ số có thể hồi phục lên 1.855 điểm và xa hơn là khu vực 1.885-1.890 điểm.

“Nhà đầu tư chú ý nhóm ngân hàng và chứng khoán có vốn Nhà nước. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index duy trì mức tăng trong khi xu hướng của chỉ số HNX-Index hạ xuống mức trung tính. Nhà đầu tư có thể nắm giữ các vị thế mua gần đây và quan sát vùng kháng cự 1.880-1.890 để thực hiện hoạt động chốt lời nếu nhịp hồi phục suy yếu trở lại”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

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