Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index tiếp tục giằng co, hạn chế mua đuổi

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và tận dụng các nhịp rung lắc để tăng dần tỷ trọng

VN-Index có phiên giao dịch cải thiện nhẹ về điểm số trong bối cảnh diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành tiếp tục diễn ra khi dòng tiền không đủ sức để “đồng khởi”. Sắc xanh duy trì tích cực ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt ở các nhóm ngành nổi bật như Chứng khoán (CTS, BSI), Điện và Năng lượng (GEG, PC1) với biên độ tăng điểm quanh ngưỡng 2 – 6%. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc tới bộ đôi nhà Vingroup là VIC và VHM đã trở thành những nhân tố trọng yếu giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh và nuôi hy vọng về nhịp phục hồi phía trước của thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu VN30 có diễn biến kém khả quan hơn số đông với những cái tên trở thành mục tiêu chính cho “phe gấu” phải kể đến như VNM (-2,32%), LPB (-2,19%) và HPG (-1,48%). Độ mở cân bằng khi số mã tăng điểm xấp xỉ so với số mã giảm điểm, tuy nhiên, phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng cao hơn (37,7%) so với nhóm điều chỉnh trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 30/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.860,01 điểm, tăng 5,04 điểm (0,27%).

Chốt phiên giao dịch ngày 30/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.860,01 điểm, tăng 5,04 điểm

VN-Index dần lấy lại nhịp độ giao dịch cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh lên mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 701 triệu cổ phiếu (16,59%), tương đương giá trị đạt 19.551 tỷ đồng (12,17%).

Ngày giao dịch tương đối cân bằng của thị trường khi có 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (0,98%), Công nghệ viễn thông (0,82%) và Chứng khoán (0,75%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-1,49%), Thép (-1,38%) và Dầu khí (-0,78%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 30/6.

Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index giữ mốc 1.850, kỳ vọng hướng lên vùng 1.900 VOV.VN - Dù VN-Index giảm gần 17 điểm do áp lực từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, song dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực sang nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán cho rằng, vùng 1.850 điểm tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc mua thăm dò ở những cổ phiếu có triển vọng.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu Vin (VIC, VHM) hồi phục trở lại. Biên độ tăng điểm của thị trường chung ở mức thấp, song thanh khoản có sự cải thiện hơn so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh quay trở về mức bình quân 20 phiên. Điểm tích cực trong phiên 30/6 là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá tiếp tục chiếm ưu thế hơn so với nhóm cổ phiếu giảm giá (37,7%) cho thấy tín hiệu tích cực vẫn chiếm ưu hơn dù biên độ tăng phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung sẽ tăng dần tỷ trọng các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận sau vị thế mua thăm dò trước đó”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Vn-Index đang có tín hiệu suy yếu và có thể tiếp diễn nhịp điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.860 điểm, duy trì trên các đường MA10 và MA20 với nến xanh thân ngắn cho thấy bên mua chiếm ưu thế nhẹ nhưng thiếu sự đồng thuận về động lượng. Mặc dù chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày, sự phân kỳ giữa RSI ở ngưỡng 55 và MFI suy yếu về 44 phản ánh dòng tiền chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại các phiên tới.

“Trong bối cảnh này, chiến lược tối ưu là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, trong đó nhà đầu tư ngắn hạn cần tránh mua đuổi, tập trung giao dịch theo biên độ 1.860–1.890 và ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, hoặc các nghị quyết thúc đẩy kinh tế, trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ để giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Vn-Index đang có tín hiệu suy yếu và có thể tiếp diễn nhịp điều chỉnh (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index đang biến động quanh MA9 phiên với thanh khoản thấp. Đồ thị giá đang có dấu hiệu bước vào nhịp tích lũy và điều chỉnh sau khi chạm tới vùng 1.890 điểm. Độ rộng thị trường có sự cải thiện nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp trong khi chỉ báo động lượng TSI đang có sự suy yếu.

“Chúng tôi thiên về kịch bản chỉ số sẽ tiếp tục lùi về MA20 phiên trong thời gian tới. Chỉ số đang có tín hiệu suy yếu và có thể tiếp diễn nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới và có thể cơ cấu danh mục ở nhịp hồi phục của thị trường”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

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