Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm

Nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát thị trường, chưa vội mở mua mới

Trong bối cảnh diễn biến giá dầu về sát vùng giá trước xung đột Trung Đông giúp cải thiện kỳ vọng về lạm phát và hạ nhiệt áp lực lên chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, VN-Index có tuần giao dịch tương đối tích cực dù cho tâm lý giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng nhất định. “Chào tuần mới” bằng cây nến xanh với biên độ rộng nhờ sắc tím tới từ bộ đôi VIC và VHM, diễn biến tăng điểm luân phiên được duy trì nhiều ngày liên tiếp. Sức bật từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã có thời điểm đưa VN-Index tiếp cận sát mốc đỉnh cũ 1.900 trước khi thanh khoản là yếu tố khiến chỉ số chưa thể kéo dài xung lực tăng điểm và thị trường quay lại lấp “gap tăng” tại vùng giá 1.860 nhằm hạ nhiệt tâm lý hưng phấn của đám đông.

Xét riêng phiên giao dịch cuối tuần 26/6, ngưỡng hỗ trợ MA50 (1.857 điểm) được bảo toàn với thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn đáng kể (-27,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Độ mở nghiêng về sắc đỏ, tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc ở nhóm tăng gấp hơn 2 lần so với nhóm giảm điểm là điều kiện để nuôi hy vọng về những diễn biến tích cực hơn trong tuần tiếp theo. Đóng cửa tuần giao dịch 22 – 26/06, VN-Index dừng chân ở mức 1.871,91 điểm, tăng 47,38 điểm (2,60%).

Đóng cửa tuần giao dịch 22 – 26/06, VN-Index dừng chân ở mức 1.871,91 điểm, tăng 47,38 điểm

Thanh khoản thị trường tiếp tục xu hướng thấp khi khối lượng khớp lệnh bình quân tuần thấp hơn (-32,1%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 625 triệu cổ phiếu (-11,58%), tương đương giá trị đạt 19.229 tỷ đồng (-6,34%).

Tuần tăng điểm tích cực về chỉ số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (9,21%) – dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, Ngân hàng (2,06%) và Nhựa (1,99%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản Khu công nghiệp (-5,27%), Dầu khí (-4,98%) và Phân bón (-4,18%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Nhận định chứng khoán 26/6: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi VOV.VN - VN-Index giảm 0,8% trong phiên 25/6 dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup, dù vẫn giữ được mốc 1.863 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, song thị trường có thể tiếp tục giằng co trước khi kiểm định lại vùng kháng cự 1.900 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), tuần giao dịch được cho là tích cực nhất của VN-Index kể từ thời điểm xung đột khu vực Trung Đông diễn ra và giá dầu thế giới đã rời xa mức ba con số trước khi những lo ngại lạm phát kịp thời trở thành bóng đen bao trùm khắp nền kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù đà tăng phụ thuộc đáng kể vào bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM), tuy nhiên, diễn biến giao dịch chung của thị trường cho thấy những tín hiệu tích cực nhất định khi vẫn xuất hiện yếu tố bùng nổ luân phiên giữa các ngành và mỗi nhóm đều “ứng cử” những cái tên xuất sắc với khả năng hút dòng tiền đáng chú ý trong tuần vừa qua.

Xét trên khung tuần, đã từng có thời điểm VN-Index “chạm một tay” vào ngưỡng giá 1.900 trước khi tâm lý thận trọng trở thành gánh nặng, đưa chỉ số bình tĩnh trở lại vùng cân bằng và hình thành “râu nến” nhằm ngăn cản thị trường rơi vào nhịp rướn thiếu bền vững. Điểm trừ là mặc dù cải thiện mạnh về điểm số, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh tuần thấp hơn tới (-32,1%) so với mức bình quân 20 tuần và nhìn chung độ mở nhóm ngành vẫn có thiên hướng ưu ái “phe gấu”.

“Với những diễn biến trên, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì trạng thái quan sát thị trường và chưa vội mở mua mới khi VN-Index thiếu vắng những điều kiện đủ để có thể dứt khoát giải ngân trong giai đoạn hiện tại”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục tích cực khi đóng cửa tại 1.872 điểm với thân nến xanh dài, xác lập vị thế nằm trên các đường MA10 và MA20, cho thấy phe mua đang dần chiếm ưu thế trong bối cảnh động lực tăng từ RSI(14) ở mức 59 đang cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, với chỉ báo MFI duy trì trạng thái trung tính tại mức 50, thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác nhận một xu hướng tăng bền vững, do đó kịch bản chủ đạo trong phiên hôm nay 29/6 nhiều khả năng là sự giằng co trong biên độ hẹp trước khi phân hóa rõ nét hơn vào cuối ngày.

“Trước áp lực kiểm định vùng kháng cự 1.890–1.900, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.870–1.880, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hoặc các chính sách phát triển kinh tế. Còn đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, thị trường ghi nhận trạng thái dao động giằng co với biên độ hẹp trong phần lớn thời gian giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, phản ánh sự phân hóa vẫn chiếm ưu thế. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, giúp VN-Index đóng cửa phía trên đường MA50. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối quyết định của nhà đầu tư sau nhịp tăng trước đó.

Trong bối cảnh hiện tại, BVSC cho rằng, VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục, với xu hướng chính là dao động trong biên độ hẹp để tạo nền tích lũy trước khi tiếp tục hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm.

“Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, sử dụng các lệnh chặn lãi để bảo toàn lợi nhuận đối với các vị thế đang có trong danh mục. Các hoạt động trading có thể được thực hiện với tỷ trọng thấp khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ. Các cổ phiếu có nền tảng tích lũy chặt, chưa tăng mạnh và có dòng tiền duy trì ổn định nên được ưu tiên theo dõi, trong khi cần hạn chế mua đuổi đối với các mã đã tăng nóng hoặc chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

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