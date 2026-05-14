Nhận định chứng khoán 14/5: VN-Index có thể giằng co trong biên độ hẹp

Nhà đầu tư hạn chế việc mở mua mới

Diễn biến thị trường trong phiên 13/5 có phần tương đồng với phiên liền trước khi lực cầu nhập cuộc vào thời điểm cuối phiên chiều nhằm thu hẹp đáng kể đà giảm cho chỉ số chung. VN-Index dường như trở thành “sàn diễn” cho nhóm cổ phiếu Dầu khí với sắc tím tới từ “ông lớn” GAS và lan tỏa tới nhiều cái tên khác cùng ngành như PLX, PVD… Bên cạnh đó, một số Bluechip cho thấy khả năng duy trì xung lực giá tương đối tích cực trong phiên phải kể đến như BID, MCH và MSN với biên độ tăng điểm quanh mức 2 – 3%.

Ở chiều ngược lại, nhịp rơi của các cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VRE) trở thành yếu tố khiến chỉ số chìm sâu dưới ngưỡng giá đỏ trước khi VIC có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ giá sàn về sát mốc giá tham chiếu và thu hẹp đáng kể biên độ điều chỉnh của thị trường chung. Sắc đỏ có phần lấn lướt khi số mã giảm điểm (168 mã) nhỉnh hơn so với số mã tăng điểm (144 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 13/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.898,37 điểm, giảm 2,73 điểm (-0,14%).

Sau một phiên suy yếu, thanh khoản thị trường ngay lập tức lấy lại nhịp độ khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 978 triệu cổ phiếu (33,14%), tương đương giá trị đạt 29.859 tỷ đồng (40,79%).

VN-Index có phiên giảm về điểm số, tuy nhiên, độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (5,55%), Công nghệ viễn thông (3,64%) và Hóa chất (2,58%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-2,30%), Cảng biển (-0,37%) và Thủy sản (-0,35%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 13/5.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên biến động khá mạnh, nhưng đóng cửa chỉ giảm điểm nhẹ (-0,14%). Nguyên nhân đến từ biên độ giao dịch rất lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) có lúc giảm sàn và kết phiên thu hẹp đáng kể đà giảm. Thanh khoản phiên 13/5 tăng so với phiên trước với khối lượng giao dịch vượt (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm thu hẹp đáng kể về cuối phiên cho thấy khả năng thị trường vẫn còn xuất hiện thêm nhịp hồi phục phục rồi mới quay lại xu hướng giảm giá.

“Biên độ hồi phục là không lớn ở bối cảnh hiện tại nên nhà đầu tư hạn chế việc mở mua mới, thay vào đó tiếp tục căn nhịp hồi của thị trường để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục duy trì mốc 1.945 điểm là ngưỡng kháng cự mạnh để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng tiền mặt lớn hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì xu thế tăng chủ đạo khi đóng cửa tại 1.898 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ chỉ báo RSI (66) và MFI (60), cho thấy động lực tăng giá và dòng tiền vẫn đang cải thiện tích cực dù áp lực bán có dấu hiệu gia tăng trong phiên. Với trạng thái kỹ thuật hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn để kiểm định kháng cự 1.910–1.920.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng giá, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ từ thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên 13/5. Diễn biến của chỉ số 2 phiên gần đây cho thấy đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo tâm lý đã về vùng thấp và đang cải thiện trở lại cho thấy tâm lý đang có phần thận trọng nhưng đã cải thiện so với phiên liền trước.

“Đây khả năng vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực trong xu hướng với điều kiện giá giữ vững và đi ngang trên ngưỡng 1.865 điểm. Ngược lại, rủi ro nhịp điều chỉnh lớn có thể quay trở lại nếu giá mất ngưỡng 1.865 điểm. Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong một vài phiên tới”, chuyên gia của YSVN nhận định.