中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 14/5: VN-Index có thể giằng co trong biên độ hẹp

Thứ Năm, 06:15, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn để kiểm định kháng cự 1.910–1.920.

Nhà đầu tư hạn chế việc mở mua mới

Diễn biến thị trường trong phiên 13/5 có phần tương đồng với phiên liền trước khi lực cầu nhập cuộc vào thời điểm cuối phiên chiều nhằm thu hẹp đáng kể đà giảm cho chỉ số chung. VN-Index dường như trở thành “sàn diễn” cho nhóm cổ phiếu Dầu khí với sắc tím tới từ “ông lớn” GAS và lan tỏa tới nhiều cái tên khác cùng ngành như PLX, PVD… Bên cạnh đó, một số Bluechip cho thấy khả năng duy trì xung lực giá tương đối tích cực trong phiên phải kể đến như BID, MCH và MSN với biên độ tăng điểm quanh mức 2 – 3%.

Ở chiều ngược lại, nhịp rơi của các cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VRE) trở thành yếu tố khiến chỉ số chìm sâu dưới ngưỡng giá đỏ trước khi VIC có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ giá sàn về sát mốc giá tham chiếu và thu hẹp đáng kể biên độ điều chỉnh của thị trường chung. Sắc đỏ có phần lấn lướt khi số mã giảm điểm (168 mã) nhỉnh hơn so với số mã tăng điểm (144 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 13/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.898,37 điểm, giảm 2,73 điểm (-0,14%).

nhan dinh chung khoan 14 5 vn-index co the giang co trong bien do hep hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 13/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.898,37 điểm, giảm 2,73 điểm

Sau một phiên suy yếu, thanh khoản thị trường ngay lập tức lấy lại nhịp độ khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 978 triệu cổ phiếu (33,14%), tương đương giá trị đạt 29.859 tỷ đồng (40,79%).

VN-Index có phiên giảm về điểm số, tuy nhiên, độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (5,55%), Công nghệ viễn thông (3,64%) và Hóa chất (2,58%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-2,30%), Cảng biển (-0,37%) và Thủy sản (-0,35%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 13/5.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên biến động khá mạnh, nhưng đóng cửa chỉ giảm điểm nhẹ (-0,14%). Nguyên nhân đến từ biên độ giao dịch rất lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) có lúc giảm sàn và kết phiên thu hẹp đáng kể đà giảm. Thanh khoản phiên 13/5 tăng so với phiên trước với khối lượng giao dịch vượt (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm thu hẹp đáng kể về cuối phiên cho thấy khả năng thị trường vẫn còn xuất hiện thêm nhịp hồi phục phục rồi mới quay lại xu hướng giảm giá.

“Biên độ hồi phục là không lớn ở bối cảnh hiện tại nên nhà đầu tư hạn chế việc mở mua mới, thay vào đó tiếp tục căn nhịp hồi của thị trường để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục duy trì mốc 1.945 điểm là ngưỡng kháng cự mạnh để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng tiền mặt lớn hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì xu thế tăng chủ đạo khi đóng cửa tại 1.898 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ chỉ báo RSI (66) và MFI (60), cho thấy động lực tăng giá và dòng tiền vẫn đang cải thiện tích cực dù áp lực bán có dấu hiệu gia tăng trong phiên. Với trạng thái kỹ thuật hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn để kiểm định kháng cự 1.910–1.920.

nhan dinh chung khoan 14 5 vn-index co the giang co trong bien do hep hinh anh 2
Thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900 (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng giá, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ từ thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên 13/5. Diễn biến của chỉ số 2 phiên gần đây cho thấy đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo tâm lý đã về vùng thấp và đang cải thiện trở lại cho thấy tâm lý đang có phần thận trọng nhưng đã cải thiện so với phiên liền trước.

“Đây khả năng vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực trong xu hướng với điều kiện giá giữ vững và đi ngang trên ngưỡng 1.865 điểm. Ngược lại, rủi ro nhịp điều chỉnh lớn có thể quay trở lại nếu giá mất ngưỡng 1.865 điểm. Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong một vài phiên tới”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/5

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp
Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1.890-1.900.

Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

Nhận định chứng khoán 12/5: VN-Index có thể dao động tích lũy trong biên độ hẹp

VOV.VN - Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1.890-1.900.

Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm
Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới cuối ngày 13/5 đồng loạt lao dốc khi cả Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đều giảm mạnh. Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cũng điều chỉnh giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động từ 87.300 - 88.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới cuối ngày 13/5 đồng loạt lao dốc khi cả Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đều giảm mạnh. Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cũng điều chỉnh giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động từ 87.300 - 88.000 đồng/kg.

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn
Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

Nhận định chứng khoán 11-15/5: VN-Index có khả năng rung lắc trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn
TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

VOV.VN - Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm “bít” các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm. Đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.

TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

VOV.VN - Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm “bít” các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm. Đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.

Nhận định chứng khoán 8/5: VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng 1.920-1.930
Nhận định chứng khoán 8/5: VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng 1.920-1.930

VOV.VN - Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.920-1.930 ngay trong phiên hôm nay 8/5, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập.

Nhận định chứng khoán 8/5: VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng 1.920-1.930

Nhận định chứng khoán 8/5: VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng 1.920-1.930

VOV.VN - Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.920-1.930 ngay trong phiên hôm nay 8/5, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập.

“Quốc gia tiêu thụ lớn thứ 2 thế giới” tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, bạc
“Quốc gia tiêu thụ lớn thứ 2 thế giới” tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, bạc

VOV.VN - Ngày 12/5, Ấn Độ đã ban hành quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, như một phần trong nỗ lực hạn chế việc mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối của quốc gia.

“Quốc gia tiêu thụ lớn thứ 2 thế giới” tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, bạc

“Quốc gia tiêu thụ lớn thứ 2 thế giới” tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, bạc

VOV.VN - Ngày 12/5, Ấn Độ đã ban hành quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, như một phần trong nỗ lực hạn chế việc mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá