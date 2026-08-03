Nhận định chứng khoán 3-7/8: VN-Index ngắt mạch giảm, cơ hội hồi phục đang rộng mở

Nhà đầu tư nên chờ VN-Index test lại mốc hỗ trợ 1.710 – 1.720 điểm

Khởi động tương đối khó khăn vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, thị trường nhanh chóng ổn định lại tâm lý nhà đầu tư, liên tiếp có 3 phiên bứt phá với sắc xanh chiếm ưu thế và đặc biệt 21/21 nhóm ngành đều ghi nhận sự đồng thuận trong phiên hôm thứ Năm.

“Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, VN-Index ngắt chuỗi bốn tuần giảm điểm liên tiếp và kịp thời hình thành cây nến xanh dù cho phiên giao dịch cuối cùng trong tuần không còn duy trì được xung lực bứt phá khi chỉ số chạm tới các ngưỡng kháng cự tâm lý. Mặc dù các “chứng sĩ” còn đặt nhiều hoài nghi về nhịp phục hồi ngắn, tuy nhiên, việc VN-Index ngừng rơi ở cạnh dưới của dải Bollinger khung tuần và định giá của nhiều cổ phiếu đã về vùng chiết khấu sâu là yếu tố ủng hộ cho xu hướng tái tích lũy tiếp theo của thị trường chung.

Xét riêng phiên giao dịch cuối tuần 31/7, độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (200 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (126 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với mức bình quân 20 phiên. Kết thúc tuần giao dịch 27/7 – 31/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.735,78, tăng 49,67 điểm (2,95%).

Kết thúc tuần giao dịch 27/7 – 31/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.735,78, tăng 49,67 điểm

Nhịp độ giao dịch của thị trường có tín hiệu hạ nhiệt trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,5%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 726 triệu cổ phiếu (-10,32%), tương đương giá trị đạt 17.532 tỷ đồng (-12,84%).

Tuần phục hồi đầu tiên của VN-Index sau quãng thời gian nhường lại sân khấu cho “phe gấu” với 20/21 nhóm ngành tăng điểm. Bán lẻ (5,84%), Bất động sản (5,30%), Cảng biển (4,89%) là những nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thủy sản (-0,23%) là nhóm ngành duy nhất giảm điểm trong tuần qua.

Nhận định chứng khoán 31/7: Đà hồi phục được củng cố, có nên mua đuổi? VOV.VN - VN-Index nối dài đà hồi phục với dòng tiền cải thiện và sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Dù xu hướng ngắn hạn đang tích cực hơn, nhiều công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi và chờ tín hiệu xác nhận khi chỉ số tiến về vùng kháng cự 1.760–1.780 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa tăng (2,95%), chấm dứt chuỗi giảm điểm 4 tuần liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản của tuần hồi phục vừa qua có khối lượng khớp lệnh không lớn, thấp hơn tuần giảm trước đó và thấp hơn (-6,4%) so với mức bình quân 20 tuần.

“Ở thời điểm hiện tại, sau khi căn bán một phần tỷ trọng ở ngưỡng 1.760 điểm thì tạm thời nhà đầu tư nên chờ VN-Index test lại mốc hỗ trợ 1.710 – 1.720 điểm để căn mua lại, nhưng vẫn duy trì một lượng tiền mặt khoảng 20% - 30% phòng trừ trường hợp xấu hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Nhà đầu tư tránh trạng thái mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.736 điểm, nằm giữa đường MA10 và MA20 trong bối cảnh áp lực bán gia tăng về cuối phiên, phản ánh xu hướng ngắn hạn nghiêng về trạng thái thận trọng. Với chỉ báo RSI ở mức 44 và MFI suy yếu về 34, động lực tăng giá hiện tại chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 3/8 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.730–1.740 cùng kháng cự 1.750–1.760, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Nhà đầu tư tránh trạng thái mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, với việc VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi tiếp cận vùng cản 1.765 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn dao động tích lũy để tìm kiếm điểm cân bằng mới phía trên mốc 1.725 điểm. Nhịp nghỉ ngơi này là cần thiết nhằm hấp thụ lượng cung chốt lời ngắn hạn và củng cố lại nền tảng giá.

“Nhà đầu tư tránh trạng thái mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật, đặc biệt khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.760 - 1.770 điểm. Thay vào đó, chiến lược phù hợp hiện tại là kiên nhẫn quan sát và tận dụng các nhịp rung lắc lùi về quanh vùng hỗ trợ 1.720 - 1.730 điểm để giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang duy trì nền tích lũy tốt và có dòng tiền nâng đỡ. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô danh mục bằng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường đang tái cân bằng nên được kiểm soát chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là quản trị rủi ro cho đến khi xu hướng bứt phá được xác nhận rõ ràng hơn”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với ACB và POW