Nhận định chứng khoán 30/9: VN-Index tiếp tục tích lũy, dòng tiền chưa đủ mạnh

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 30/9: Cơ hội tiềm năng với NT2 và PVP

VN-Index đang có xu hướng đi ngang tích lũy

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9, VN-Index giằng co, nhóm dầu khí nâng đỡ trong khi ngân hàng và bất động sản gây sức ép: VN-Index đóng cửa tại mốc 1.777,73 điểm, giảm 2.95 điểm (-0,17%) với nhóm Dầu khí nâng đỡ trong khi các nhóm ngành Tài chính và Bất động sản kìm hãm thị trường. Sắc đỏ có phần nhỉnh hơn khi số mã giảm điểm (170 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (133 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh (-15.0%) so với mức bình quân 20 phiên. HNX-Index giảm 0,52% còn 269,91 điểm; UPCoM-Index tăng 0,36% lên 125,67 điểm.

Nhịp độ giao dịch có phần chậm lại khi biên độ chỉ số được thu hẹp và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 539 triệu cổ phiếu (-20,52%), tương đương giá trị đạt 12.361 tỷ đồng (-18,27%).

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán 29/9 tại mốc 1.777,73 điểm, giảm 2.95 điểm (-0,17%)

Mặc dù chỉ số kết phiên trong sắc đỏ, tuy nhiên, số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 21/35 cái tên đóng cửa trong sắc xanh. Cao su (3,33%), Khai khoáng (1,989%) và Cảng biển (1,73%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-1,06%), Chăn nuôi (-0,88%) và Gỗ (-0,77%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 29/9.

Nhận định chứng khoán 29/9: Đà giảm chững lại, VN-Index chưa xác nhận đảo chiều VOV.VN - VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên 28/9, tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ 1.768–1.778 điểm. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán nhận định, thị trường chưa xác nhận đảo chiều, áp lực bán vẫn có thể xuất hiện bất ngờ trong phiên hôm nay 29/9.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp với biên độ giảm ở mức thấp và có thu hẹp về cuối phiên. Thanh khoản phiên 29/9 sụt giảm so với phiên trước và có khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-15%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường nhưng đà giảm đang có tín hiệu chững lại khi VN-Index tiến về quanh mốc 1.770 điểm. Tín hiệu tích cực chưa xuất hiện, áp lực bán cũng đang chậm dần, VN-Index đang có xu hướng đi ngang tích lũy. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì quan điểm đứng ngoài, chưa quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.778 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng như RSI ở mức 45 và MFI ở mức 33, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế và dòng tiền vào thị trường chưa đủ mạnh để đảo chiều. Mặc dù áp lực bán gia tăng, thị trường vẫn chưa rơi vào trạng thái tiêu cực cực đoan khi chỉ số duy trì được mức giá trung bình phiên, dự báo kịch bản giằng co sẽ tiếp diễn quanh vùng hỗ trợ gần trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng khi có nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy, đồng thời chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là cơ hội để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, VN-Index rung lắc tại vùng hỗ trợ quanh vùng 1.760 – 1.770 điểm kèm chất lượng thị trường tương đối yếu thể hiện qua thanh khoản thấp, độ rộng kém khả quan và lượng cổ phiếu phá đáy vẫn cao. Vì vậy, cơ hội đầu tư có hiện hữu nhưng không phân tán mà chủ yếu chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu vốn trung bình – lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dương tiêu biểu trong quý 3 như: Dầu khí (PVT, BSR, GAS), Bán lẻ (FRT, MWG, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM).

“Đối với chiến lược ngắn hạn, nhà đầu tư theo dõi chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức mức thận trọng (40% cổ phiếu/30% tiền mặt). Đồng thời, theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Quý 3 tích cực như các nhóm trên nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi khi VN-Index ổn định quanh vùng 1.760 điểm hoặc cân bằng lại sau khi giảm về 1.720 điểm nếu VN-Index mất vùng hỗ trợ 1.760 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.