Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index giằng co, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/9: Cơ hội tiềm năng với VNM và HPG

Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ nguyên vị thế cũ, kiên nhẫn chờ đợi

Sắc xanh được neo giữ xuyên suốt phiên giao dịch chứng khoán sáng 23/9, tuy nhiên, VN-Index lại để rơi thế trận vào tay “phe gấu” khi liên tục là áp lực điều chỉnh đè nén thị trường trong phiên chiều và đành ngậm ngùi hình thành cây nến giảm điểm. Mặc dù một số cổ phiếu nổi bật ngành Ngân hàng cho thấy khả năng ngược dòng mạnh mẽ, tuy nhiên phải dành lời khen cho nhóm Bán lẻ khi PET và FRT là hai cái tên xuất sắc đóng cửa ở ngưỡng giá trần.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ xuất hiện trải dài trên nhiều nhóm ngành và lại là “gương mặt thân quen” VIC gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung. VN-Index tiếp tục duy trì diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và chính điều này khiến cho việc lựa chọn cổ phiếu càng trở nên khó khăn hơn ở thời điểm hiện tại. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (174 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (133 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 23/9, VN-Index ở mức 1.801,65 điểm, giảm 15,28 điểm (-0,84%).

Đóng cửa phiên giao dịch 23/9, VN-Index ở mức 1.801,65 điểm, giảm 15,28 điểm

Thanh khoản thị trường có phần cải thiện so với phiên trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 673 triệu cổ phiếu (24,45%), tương đương giá trị đạt 17.840 tỷ đồng (36,91%).

Sắc đỏ có phần lấn át khi thị trường kết phiên với 21/35 nhóm ngành giảm điểm. Giấy, Bao bì (3,39%), Thiết bị điện (2,83%) và Bán buôn, bán lẻ (1,82%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Nhựa (-3,15%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-2,73%) và Bất động sản (-2,27%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 23/9.

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index hồi phục nhưng động lực tăng chưa đủ mạnh VOV.VN - VN-Index hồi phục mạnh lên 1.816,93 điểm trong phiên 22/9, nhưng đà tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản sụt giảm. Các công ty chứng khoán cho rằng, thị trường có thể tiếp tục giằng co, nhà đầu tư nên thận trọng trước vùng kháng cự 1.830-1.840 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán lại gia tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) là nguyên nhân khiến thị trường đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản phiên 23/9 gia tăng so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-11%) so với mức bình quân 20 phiên. Tăng/giảm trong 2 phiên này đều chịu ảnh hưởng lớn của 2 cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) khiến thị trường chung vẫn đang ở trong xu hướng tích lũy. Cộng thêm đó là thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn rất thận trọng.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ nguyên vị thế cũ, chưa vội hành động thêm, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực trước khi có vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.802 điểm, thấp hơn các đường MA10, MA20 và kết phiên ở vùng giá thấp nhất ngày, phản ánh tâm lý thận trọng khi lực cầu chưa đủ sức hấp thụ áp lực bán chủ động. Với chỉ báo RSI ở trạng thái trung tính (50) và dòng tiền MFI suy yếu (41), thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại các phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Trong bối cảnh rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.800–1.830, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với chiến lược trung và dài hạn, đây là cơ hội để giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ đối với những nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, VN-Index có phiên tăng giảm đan xen với thanh khoản có xu hướng tăng ở những phiên giảm, phản ánh lực bán đáng chiếm ưu thế. Chỉ số đang co hẹp biên độ dao động nên nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu phá vỡ đi lên khỏi 1.820 điểm hoặc phá vỡ 1.780 điểm đi xuống. Các nhóm ngành đang có sự phân hóa với nhóm Ngân hàng thương mại, Bán lẻ, Cao su và Phân bón đang có quán tính tăng tích cực trong khi nhóm Vingroup đang bị chốt lời. Vùng 1.760 – 1.780 điểm là hỗ trợ quan trọng để đưa ra quyết định bảo vệ danh mục trong trường hợp chỉ số phá vỡ khu vực này.

“Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Quý 3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH)”, chuyên gia của YSVN nhận định.